Conflict în sistemul medical. Șeful anesteziștilor, atac la consilierul ministrului Sănătății pe care l-a numit „hater tânăr”

Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, și este consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost atacat dur de șeful Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), fiind numit „hater tânăr” și declarat persona non-grata. Prof. Șerban Bubenek a cerut ca tânărul medic să fie exclus, „acum și în viitor”, din orice manifestare profesională.

Scrisoarea adresată de prof. Șerban Bubenek, în numele SRATI, către rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, prof. Viorel Jinga, și către președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană, a stârnit o furtună de comentarii.

În scrisoare, șeful SRATI îl numește pe tânărul medic Iuliu Torje „hater tânăr” și menționează că acesta a fost declarat „persona non-grata” de către Societate. Despre tânărul medic, prof. Bubenek mai spune în scrisoare că „a fost un student repetent al Facultății de Medicină din Oradea de unde s-a refugiat la Sibiu pentru a termina facultatea”. În aceeași scrisoare se mai menționează că șase medici ATI din cadrul Clinicii ATI a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu”, înscriși ca traineri în cadrul Congresului EST (Emergency Surgery & Trauma), au anunțat că se retrag pentru că medicul Iuliu Torje figura ca lector și trainer. În cele din urmă cel care și-a anunțat retragerea de la congres a fost medicul Iuliu Torje, anunțând acest lucru, cu doar câteva zile în urmă, pe contul său de Facebook, dar fără să facă publice motivele.

De unde a pornit totul

Președintele SRATI îi reproșează lui Iuliu Torje, chiar în scrisoarea menționată, că „îi atacă, îi defăimează și îi jignește în mod mișelesc și repetat” pe medicii din România, în special pe medicii din specialitatea ATI, membri SRATI, începând din 2020 și până astăzi, „cu precădere pe contul său de Facebook și pe orice alt mijloc de social-media pe care îl poate accesa”.

Îl acuză totodată pe medicul Iuliu Torje că „se prezintă ca fiind un mare specialist ATI și mai ales ECMO, deși referințele despre el în Web Of Sciences-ISI Thomson sunt foarte modeste și nu atestă nici pe departe aceste pretenții (niciun articol ca autor principal și un Hirsch index = 2)” și că „a reușit prin activitatea frenetică de pe Facebook și alte social-media să se insinueze chiar și în preajma ministrului Sănătății – dr. Alexandru Rogobete care l-a numit intempestiv (și el fusese atacat!) chiar consilier onorific”. Președintele SRATI mai precizează în scrisoare că la două săptămâni după numire, „în urma unei analize mai aprofundate a situației și a protestelor SRATI”, ministrul l-ar fi destituit din funcția onorifică, lucru infirmat, duminică, 16 noiembrie, de către demnitar.

Prin respectiva scrisoare, datată 05.11.2025, se solicită:

„1. Să retrageți cele 8 credite EMC acordate de către CMR și retragerea acreditării CMR acordată evenimentului (congresul EST București), cât și ulterior a oricărui eveniment la care este anunțată participarea haterului medicilor români, numitul Iuliu Torje, nemembru CMR.

2. Să refuzați participarea și prezența acum și în viitor a haterului medicilor români, numitul Iuliu Torje, la orice manifestare organizată de către UMFCD și în spațiile deținute sau gestionate de către UMFCD.

3.Declararea haterului medicilor români, numitul Iuliu Torje, ca persona non-grata la orice manifestare organizată de către UMFCD, CMR, CMMB”.

Răspunsul medicului Iuliu Torje: acuzații aberante, complet rupte de realitate

Medicul Iuliu Torje a postat și pe contul său de Facebook un răspuns – prima parte, menționează medicul - la scrisoarea transmisă de conducerea SRATI în care este defăimat.

Medicul cataloghează afirmațiile din scrisoare ca fiind „absolut nefondate” și, mai mult, „depășesc orice limită a unui dialog profesional”.

„Vorbim despre acuzații aberante, complet rupte de realitate, acuzații care au clar intenția de a-mi compromite reputația și de a-mi pune la îndoială pregătirea, integritatea și chiar calitatea de medic”, precizează medicul.

În următoarele rânduri medicul se prezintă, precizând că din anul 2016, imediat după încheierea celor 6 ani de facultate, profesează în Germania, unde a ajuns în urma unei burse Erasmus și unde a avut un loc de muncă asigurat.

„Mi-am început activitatea medicală în decembrie 2016, după obținerea Approbation-ului (Noiembrie 2016 ) adică dreptului deplin de practică în Germania.

Timp de doi ani și jumătate am fost medic rezident în chirurgie generală, traumatologie și terapie intensivă (trunchi comun) . În 2019, atras profund de medicina critică, am ales să mă dedic terapiei intensive cardiovasculare în spitalul în care activez până astăzi, un spital situat nu în sudul Germaniei, așa cum în mod fantasmagoric s-a afirmat în scrisoarea SRATI.

În 2020 am obținut prima supraspecializare, în Medicină de Urgență.

La 12 aprilie 2023 am devenit medic specialist anesteziolog, în urma examenului susținut la Colegiul Medicilor din landul Hessen, la Frankfurt.

La 1 iulie 2023, în urma evaluării profesionale, am fost promovat în poziția de Oberarzt — echivalentul medicului primar în România.

La 14 august 2024 am obținut supraspecializarea în Terapie Intensivă, tot prin examen.

Iar din mai 2025 sunt medic coordonator al centrului ECMO al spitalului, un centru supraregional, cu peste 170 de proceduri anual, inclusiv intervenții internaționale. De altfel, am preluat pacienți din mai multe țări, inclusiv din România, ultimul fiind un adolescent de 16 ani de la Târgu-Mureș”, precizează medicul.

Iuliu Torje precizează de asemenea că nu a fost niciodată student la Facultatea de Medicină din Oradea, nici măcar nu a dat concurs de admitere acolo. Adaugă faptul că nu a repetat niciun an de facultate, absolvind medicina „în fix 6 ani, nici mi mult, nici mai puțin”.

„Afirmația că aș fi fost <student repetent la Oradea> este, de fapt, o dovadă de dispreț față de adevăr și față de minimul profesionalism. Este greu de înțeles cum o societate profesională își poate permite să transmită oficial asemenea neadevăruri către instituții medicale de prestigiu.

Chiar și dacă prin absurd aș fi repetat un an — lucru fals — transformarea unui om prin muncă și perseverență nu ar trebui niciodată folosită ca armă de discreditare. În multe țări occidentale, poveștile de reziliență sunt respectate, nu aruncate în batjocură. Dar aici nici măcar nu e cazul: nu am repetat nimic, nu am studiat la Oradea și nu există nici cea mai mică urmă factuală care să susțină poveștile livrate în scrisoare.

Această minciună este simptomatică pentru modul în care a fost construită întreaga scrisoare. Este simptomatică pentru o mentalitate care preferă inventarea unor defecte în locul acceptării unor merite”, mai adaugă medicul.

„Acest <se pare> este o tentativă ieftină de manipulare, un atac perfid”

Tânărul medic atacă dur formularea din scrisoare - „se pare că a devenit medic specialist”, catalogând-o drept „o tentativă ieftină de manipulare”.

„Acest <se pare> este o tentativă ieftină de manipulare, un atac perfid menit să creeze dubii fără să afirme ceva concret. În sfera comunicării, este una dintre cele mai transparente tehnici de discreditare: să insinuezi, să arunci o umbră de îndoială, fără să formulezi acuzații directe care ar putea fi demontate juridic.

Realitatea: NU „se pare”. Sunt medic specialist. Examen susținut. Documente oficiale. Titlu recunoscut internațional. Funcție de Oberarzt și coordonator ECMO. Nu există loc de interpretări”, mai arată medicul Iuliu Torje.

„Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poți obține rezultate prin muncă, nu prin conexiuni”

În rândurile următoare, medicul care practică medicina în Germania demontează de asemenea acuzația de uz de fals (i s-a reproșat că ar fi fost prezentat la congres ca reprezentând România). Nu a pretins niciodată că profesează în România, precizează medicul, organizatorii congresului l-au prezentat doar prin specializare, fără a indica vreo țară, iar „faptul că sunt român este un fapt obiectiv, nu un fals”, în timp ce „profesia mea în Germania este arhicunoscută, publică și transparentă”.

Tânărul medic mai precizează că „nu s-a insinuat nicăieri”, iar ministrul i-a propus colaborarea pentru că „am fost sincer critic, nu duplicitar”.

„A fost prezent la cursul de ECMO pe care îl organizez la Oradea încă din 2022 și mi-a înmânat personal ordinul de numire. Cât despre „demisie” — termen folosit impropriu — nu am primit nicio înștiințare oficială că aș fi fost revocat din funcția de consilier onorific”, mai spune Torje.

Medicul precizează la final că: „scrisoarea SRATI reprezintă o manifestare de ură personală, de denigrare, de dorință de intimidare”.

„Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poți obține rezultate prin muncă, nu prin conexiuni. Este un atac împotriva libertății de exprimare, garantată de Constituția României și de Carta Drepturilor Fundamentale. Este un atac la adresa unui „hater tânăr”, cum am fost numit — ca și când tinerețea ar fi un criteriu de necompetență. Totuși, acest „hater tânăr” a fost speaker la cel mai mare congres de circulație extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât și la Milano în acest an. Iar eu, spre deosebire de autorul scrisorii, nu am cunoștință ca domnia sa să fi susținut vreo prezentare acolo, dacă tot vorbim despre competențe reale în domeniu”, a mai scris Iuliu Torje, precizând că va veni și cu alte clarificări, răspunzând punctual fiecărei acuzații.

Dr. Poiană: „Noi nu am ridicat creditarea acestui eveniment”

Președinta Colegiului Medicilor din România - prof. dr. Cătălina Poiană, dar și ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete și rectorul UMFCD -prof. Viorel Jinga au venit, duminică, 16 noiembrie 2025, cu lămuriri pe această temă, la solicitarea jurnaliștilor.

Dr. Poiană a explicat că nu a dat curs solicitării SRATI de a retrage creditele EMC Congresului EST București, explicând că acest lucru s-ar fi putut face doar dacă programul pe care organizatorii congresului l-au trimis spre creditare nu ar fi corespuns cu programul făcut public pe Internet, sau dacă un număr mare de speakeri s-ar fi retras. „Noi nu am ridicat creditarea acestui eveniment și departamentul Profesional și Științific al Colegiului a solicitat Senatului SRATI lămuriri suplimentare legate de elementele care au fost prezentate în această scrisoare”, a precizat dr. Poiană.

„CMR nu organizează evenimente, nici medicale, nici științifice, ci creditează evenimente, a mai lămurit președinta CMR. Organizarea de evenimente științifice este făcută de societăți profesionale, de universități, de colegiile teritoriale, de entități care sunt creditate ca furnizori de educație medicală continuă de către CMR. Colegiul medicilor din România, ca instituție, nu organizează evenimente, ci le creditează”, a mai precizat dr. Poiană.

Despre conflictul dintre tânărul medic și președintele SRATI, rectorul UMFCD, prof. Jinga, a spus că acesta poate fi stins prin dialog, ca multe alte „focare”.

„Eu sunt un om al echilibrului, al păcii, al înțelegerii între profesioniști. Se știe foarte bine, am avut destul de multe focare înregistrate, pe care le-am stins prin discuții cu persoanele aflate în aceste scandaluri. La fel o să procedăm și în acest caz. O să-i invit pe cei doi, pe domnul profesor Bubenek și pe domnul doctor Torje, la o discuție la rectorat. Vom vedea după aceea dacă e nevoie de alte măsuri, dar până nu discut cu dânșii... Am primit scrisoarea. A doua zi, nu s-a retras nimeni din această conferință și n-am mai mers mai departe, dar după impactul care a fost foarte mare la presă o să avem această discuție la nivel de rectorat cu cele două persoane”, a comentat Jinga.

„Ordinul este în vigoare, nu a fost abrogat”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că în fapt este vorba despre un scandal între doi oameni și că nu dorește să intervină. A invitat în schimb la dialog.

„Nu sunt ipocrit să spun că acum am aflat. Este o disensiune, și aș putea să spun scandal, între cei doi, medicul despre care vorbim și președintele Societății de ATI, o disensiune și un conflict care trenează de câțiva ani de zile și, așa cum am mai spus, nu doresc să intru și nu doresc să intervin în acest scandal dintre doi oameni. SRATI nu este în subordinea Ministerului Sănătății. Eu îi invit pe amândoi să-și regleze discuțiile, să-și regleze legăturile, și vă spun sigur că Ministerul Sănătății nu este implicat și nu va fi implicat în această disensiune și în acest conflict dintre doi oameni, repet. Și cred că Noul Cod Deontologic pe care Colegiul Medicilor din România doar ce l-a aprobat prevede câteva măsuri prin care acest tip de conflicte și de disensiuni să fie rezolvate la masă cu calm și cu echilibru. Mi se pare nedrept, mi se pare trist ca imaginea sistemului de sănătate din România să fie în mijlocul acestui conflict dintre doi oameni. Îi invit pe amândoi să stea la masă, să discute și să-și găsească echilibrul. Iar dacă nu-și găsesc echilibrul, să nu-și spele dezechilibrul în spațiul public”, a fost apelul ministrului.

Rogobete a mai făcut o altă precizare importantă, răspunzând unei întrebări. „Ordinul este în vigoare, nu a fost abrogat” a fost răspunsul ministrului cu privire la destituirea medicului Iuliu Torje din funcția de consilier onorific.