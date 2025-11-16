search
Cele mai populare nume de bebeluși în 2025. Influențele din seriale, muzică și TikTok rescriu clasamentul

Publicat:

Cultura pop influențează puternic alegerile părinților în 2025. Serialele, muzica, literatura și sportul împing nume noi în topurile pentru bebeluși, aducând schimbări notabile în clasamentul preferințelor.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Noah și Olivia au dominat din nou lista celor mai populare nume pentru bebelușii din 2025, urmați îndeaproape de Liam și Oliver în topul băieților și de Amelia și Sophie în topul fetelor, potrivit noilor date publicate de BabyCenter.

Deși cel mai popular nume pentru ambele genuri a rămas același ca anul trecut, BabyCenter a menționat că au existat „schimbări importante în top 10 de ambele părți”. De exemplu, Eliana și Aurora au intrat în Top 10 al numelor pentru fete, pe locurile 7 și respectiv 9, scoțându-le din clasament pe Ava și Luna, pe care platforma de parenting le descrie drept „favorite celeste”, scrie USA Today.

În rândul băieților, Luca a intrat în Top 10, înlocuindu-l pe Leo.

„Topul 100 a primit și el o actualizare”, a adăugat BabyCenter, cu șapte nume noi de fete, printre care Juniper, Oaklynn, Sienna și Eloise, care aduc „un mix de cottagecore, vintage și note moderne” în listă. În același timp, la băieți, nume precum Malachi, Ali și Arthur au intrat în Top 100, semnalând „o întoarcere către clasice puternice, cu rădăcini spirituale și antice”, potrivit organizației.

Top 10 cele mai populare nume de fete în 2025

Olivia

Amelia

Sophia

Emma

Isabella

Charlotte

Eliana

Ellie

Aurora

Mia

Top 10 cele mai populare nume de băieți în 2025

Noah

Liam

Oliver

Elijah

Mateo

Levi

Lucas

Ezra

Asher

Luca

Cultura pop influențează puternic tendințele

Concluziile au evidențiat și o creștere a numelor inspirate din tendințele pop culture, părinții „inspirându-se direct din playlisturile și serialele lor preferate”, a spus organizația, adăugând că „sportivii din NBA și WNBA acumulează influență în alegerea numelor, iar iubitorii de cărți readuc la viață alegeri literare clasice”.

Numele cu inspirație country precum Rose, Jane, Miley, Willie și Austin reflectă „influența tot mai mare” pe care „estetica country o are” datorită unor artiști precum Beyoncé, cu albumul „Cowboy Carter”.

Nick, Lance și Howie au câștigat popularitate după rezidența Backstreet Boys la Sphere și odată cu nostalgia Y2K.

Printre numele inspirate de seriale TV se numără Helena din „Severance”; Samira, Heather și Cassie din „The Pitt”; Belinda, Chelsea și Valentin din „The White Lotus”; precum și Isabel și Conrad din „The Summer I Turned Pretty”.

Numele jucătorilor campioanei NBA 2025, Oklahoma City Thunder, precum Jalen, Jaylin, Isaiah și Dillon, au crescut în popularitate.

Și vedetele WNBA, precum Courtney, Kelsey și Natasha, influențează tot mai mult alegerea numelor.

Sawyer și Finn din „Aventurile lui Tom Sawyer” și „Aventurile lui Huckleberry Finn”; Jay, Daisy, Buchanan și Baker din „Marele Gatsby”; precum și Holden din „De veghe în lanul de secară” sunt nume literare clasice care au urcat în topuri.

Robin Hilmantel, director senior de strategie editorială și creștere la BabyCenter, a declarat că lista reflectă „primul an al bebelușilor din Generația Beta”.

„Datele noastre arată cât de profund cultura pop – până la estetici populare de pe TikTok – lărgesc cercul de influență al noilor părinți”, a spus Hilmantel. „Procesul de alegere a numelui a devenit mult mai creativ, respectând însă reguli vechi – cum ar fi aceea că dacă un nume e implicat într-o controversă, va dispărea rapid din lumina reflectoarelor.”

