Ce este sistemul de apărare antiaeriană Patriot pe care-l va primi Ucraina. Costă peste 1 miliard de dolari

Înaintea vizitei efectuate miercuri de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, administraţia Biden a declarat că va oferi Ucrainei ajutor militar în valoare de încă 1,85 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de apărare antiaeriană Patriot.

Despre acesta, liderul ucrainean a declarat că ţara sa are nevoie urgentă pentru a se apăra de atacurile ruseşti, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi că armata rusă va găsi o cale de a contracara acest sistem.

Reuters prezintă pe scurt în ce constă Patriot

Patriot, acronimul de la Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target (radar de urmărire cu fascicule fazate pentru interceptarea ţintelor), este un sistem de apărare antirachetă sol-aer construit de Raytheon Technologies Corp. şi considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din arsenalul american.

Sistemul a fost folosit pentru prima dată în luptă în timpul Războiului din Golf din 1991, cu baterii care au protejat Arabia Saudită, Kuweit şi Israel, iar mai târziu a fost folosit în timpul invaziei americane în Irak în 2003. Este un sistem mobil care include, de obicei, un radar puternic, o staţie de control, un generator de energie, staţii de lansare şi alte vehicule de sprijin.

Sistemul are capacităţi diferite în funcţie de tipul de interceptor utilizat. Interceptorul PAC-2 foloseşte un focos cu fragmentare prin explozie, în timp ce racheta PAC-3, mai nouă, foloseşte tehnologia "hit-to-kill" mai avansată. Radarul sistemului are o rază de acţiune de peste 150 km, a declarat Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2015

Cât costă sistemul Patriot

O singură baterie Patriot recent produsă costă peste 1 miliard de dolari, cu 400 de milioane de dolari pentru sistem şi 690 de milioane de dolari pentru rachetele dintr-o baterie, potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies.

Cât de mult este utilizat

Raytheon a construit peste 240 de sisteme Patriot, care sunt utilizate în prezent de 18 ţări, inclusiv de Statele Unite. Sistemul a fost foarte solicitat în Orientul Mijlociu din cauza ameninţării pe care o reprezintă Iranul pentru regiune.Potrivit Raytheon, sistemul a interceptat mai mult de 150 de rachete balistice în luptă începând din 2015.

Cum ar putea ajuta Ucraina

Ucraina a declarat că are nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană pentru a se proteja împotriva atacurilor cu rachete şi drone din partea forţelor ruseşti. Până în prezent, Statele Unite au furnizat Ucrainei o serie de sisteme naţionale avansate de rachete sol-aer (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems - NASAMS).

În timp ce sistemul Patriot este conceput pentru a intercepta ameninţări precum avioane şi rachete balistice, acesta poate, de asemenea, să doboare dronele "kamikaze" pe care Rusia le-a trimis frecvent pentru a lovi infrastructura critică ucraineană. Dar ar fi o modalitate extrem de costisitoare de a distruge drone care costă doar mii de dolari.

Oficiali şi experţi au declarat că, deşi este posibil ca sistemul Patriot să salveze vieţi în faţa rachetelor ce ar fi lansate, probabil că nu va schimba traiectoria conflictului vechi de aproape 10 luni, deoarece este un sistem defensiv.

Când va ajunge în Ucraina

Vor trece câteva luni până când Ucraina va putea desfăşura Patriot pe câmpul de luptă. Oficiali americani au declarat pentru Reuters că sistemele Patriot vor ajunge mai întâi în Germania, unde trupele ucrainene vor învăţa cum să le folosească. Instruirea poate dura luni de zile, fiecare sistem necesitând zeci de soldaţi pentru a fi operat. Ucraina va trebui apoi să decidă cum şi unde să amplaseze sistemul fără ca acesta să fie distrus de forţele ruseşti. Rusia a declarat că sistemul de apărare antirachetă Patriot ar fi o ţintă legitimă pentru loviturile ruseşti.