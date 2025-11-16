search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul

0
0
Publicat:

Dumitru Gal, un fost cioban din Beiuș a construit în trei decenii una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure și căpșuni din România. Povestea lui părea să fie exemplul unei reușite antreprenoriale. Acum, însă, numele lui apare în două dosare legate de corupție și mită spectaculoasă, livrată cu elicopterul. 

Dumitru Gal FOTO Bihoreanul
Dumitru Gal FOTO Bihoreanul

Dumitru Gal a ridicat sere moderne, a investit în tehnologie și coordonează azi peste 200 de angajați. El se laudă că, într-o zi de cules, căpșunile sunt adunate manual din cele 33 de solarii întinse pe patru hectare, unde sistemele automate controlează temperatura, lumina și irigarea pentru a asigura producție constantă.

"Fiecare fruct de pădure este ales manual bucată cu bucată, în funcţie de calibru. Cele perfecte ajung în caserole de 250 sau 500 de grame, gata de raft. Sunt şi cele mai mici, care nu îndeplinesc aceste criterii, dar ajung acolo unde aduc bucurie", a declarat antreprenorul Dumitru Gal, citat de Observator.

A durat trei decenii să-și ridice imperiul.

Primul meu contact cu munca a fost la zece ani, când mergeam cu oile noastre şi cele din sat. Am învățat ce înseamnă efortul și lipsurile, dar tocmai ele m-au învățat să lupt”, mărturisește el.

Astăzi compania valorează 35 de milioane de euro. El spune, însă, că nu are de gând să se oprească aici. Din primăvară va implementa un nou proiect european de trei milioane de euro, care va ridica un sistem hidroponic ultramodern pe 24 de hectare.

Mită cu elicopterul

Dumitru Gal a ajuns în atenția publicului după ce publicația Bihoreanul a scris că Gal ar fi transportat mită chiar și cu elicopterul către un angajat Kaufland, inculpat și condamnat recent pentru luare de mită în formă continuată.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat pe 23 octombrie că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, transmitea la vremea respectivă instanța.

Separat, Dumitru Gal este cercetat și într-un alt dosar privind presupusa mituirea a patru inspectori de calitate ai unor mari retaileri: Mega Image, Profi, Lidl și Auchan. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost oferiți pentru trecerea cu vederea a unor probleme legate de calitatea produselor livrate.

Cum se apără Gal

În urma acuzațiilor, Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL, a afirmat că totul este o „campanie de denigrare” și că banii livrați nu aveau legătură cu afaceri sau favoruri.

„Așa-numita „mită cu elicopterul” nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale. Orice interpretare diferită este fie o eroare gravă, fie o încercare deliberată de dezinformare”, a transmis Gal.

Pe de altă parte, controlorul de calitate de la Kaufland Turda, implicat în dosar, și-a recunoscut vina în fața procurorilor. El a recunoscut că a primit bani „pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme” și a transferat statului suma de 42.830 de lei, considerată mită. A fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 2 ani.

Oradea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, pe mai multe drumuri, la nivel național, duminică dimineață
gandul.ro
image
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
mediafax.ro
image
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Selecționer pentru România! Mircea Lucescu a luat decizia, după eșecul cu Bosnia
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei
observatornews.ro
image
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură
playtech.ro
image
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Bosniei a aflat ce a spus Mircea Lucescu și l-a descris în două cuvinte pe român
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Ea este femeia găsită fără viață într-o zonă împădurită! Axenia, mamă a doi copii, dispăruse cu o zi înainte, imediat după ce îi lăsase pe cei mici la școală
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare!
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor