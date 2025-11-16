De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul

Dumitru Gal, un fost cioban din Beiuș a construit în trei decenii una dintre cele mai mari companii de fructe de pădure și căpșuni din România. Povestea lui părea să fie exemplul unei reușite antreprenoriale. Acum, însă, numele lui apare în două dosare legate de corupție și mită spectaculoasă, livrată cu elicopterul.

Dumitru Gal a ridicat sere moderne, a investit în tehnologie și coordonează azi peste 200 de angajați. El se laudă că, într-o zi de cules, căpșunile sunt adunate manual din cele 33 de solarii întinse pe patru hectare, unde sistemele automate controlează temperatura, lumina și irigarea pentru a asigura producție constantă.

"Fiecare fruct de pădure este ales manual bucată cu bucată, în funcţie de calibru. Cele perfecte ajung în caserole de 250 sau 500 de grame, gata de raft. Sunt şi cele mai mici, care nu îndeplinesc aceste criterii, dar ajung acolo unde aduc bucurie", a declarat antreprenorul Dumitru Gal, citat de Observator.

A durat trei decenii să-și ridice imperiul.

„Primul meu contact cu munca a fost la zece ani, când mergeam cu oile noastre şi cele din sat. Am învățat ce înseamnă efortul și lipsurile, dar tocmai ele m-au învățat să lupt”, mărturisește el.

Astăzi compania valorează 35 de milioane de euro. El spune, însă, că nu are de gând să se oprească aici. Din primăvară va implementa un nou proiect european de trei milioane de euro, care va ridica un sistem hidroponic ultramodern pe 24 de hectare.

Mită cu elicopterul

Dumitru Gal a ajuns în atenția publicului după ce publicația Bihoreanul a scris că Gal ar fi transportat mită chiar și cu elicopterul către un angajat Kaufland, inculpat și condamnat recent pentru luare de mită în formă continuată.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat pe 23 octombrie că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, transmitea la vremea respectivă instanța.

Separat, Dumitru Gal este cercetat și într-un alt dosar privind presupusa mituirea a patru inspectori de calitate ai unor mari retaileri: Mega Image, Profi, Lidl și Auchan. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost oferiți pentru trecerea cu vederea a unor probleme legate de calitatea produselor livrate.

Cum se apără Gal

În urma acuzațiilor, Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL, a afirmat că totul este o „campanie de denigrare” și că banii livrați nu aveau legătură cu afaceri sau favoruri.

„Așa-numita „mită cu elicopterul” nu are nicio legătură cu fapte de corupție. A fost un gest de caritate, un ajutor umanitar acordat pentru tratamentul medical al unui copil, nicidecum un mijloc pentru obținerea de avantaje comerciale sau contractuale. Orice interpretare diferită este fie o eroare gravă, fie o încercare deliberată de dezinformare”, a transmis Gal.

Pe de altă parte, controlorul de calitate de la Kaufland Turda, implicat în dosar, și-a recunoscut vina în fața procurorilor. El a recunoscut că a primit bani „pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme” și a transferat statului suma de 42.830 de lei, considerată mită. A fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 2 ani.