Momentele de groază prin care a trecut adolescenta tâlhărită și agresată în lift: „N-a urcat cu vecinul, a așteptat să fie singură”

Sora fetei de 13 ani agresată și tâlhărită într-un lift de un bărbat de 50 de ani a povestit momentele de groază prin care a trecut minora. Se pare că agresorul a stat la pândă și a așteptat ca fata să intre în lift. El nu mai fusese văzut în zonă.

Andreea, sora victimei, a relatat cum bărbatul a pândit-o pe sora ei până a reușit să ajungă cu fata în lift, acolo unde i-a cerut bunurile persoane și a atins-o în zonele intime cu forța. Momentele au fost surprinse de camerele de supraveghere. Mai mult, bărbatul ar fi fost la un pas să o lovească și să o violeze. Adolescenta le-a spus părinților ce i s-a întâmplat, iar mama ei a alertat poliția. Incidentul s-a produs în Sectorul 3, zona Sălăjan, în Capitală.

Doar faptul că liftul, blocat de bărbat între etaje, s-a pus în mișcare a salvat-o pe minoră de la o nenorocire.

„Momentan, sora mea e în siguranță acasă, cu mama, dar vă dați seama că a fost o traumă pentru ea. Noaptea încă se trezește în șoc și nu poate dormi. Doarme cu pauze. Ea era cu niște prieteni în fața blocului. Inițial a intrat în lift un bărbat cu un câine prima dată, iar ea a decis să mai stea cu prietena puțin, că nu vrea să intre cu niciun bărbat în lift, ci vrea să urce singură, să fie în siguranță. A așteptat, a urcat vecinul respectiv cu câinele”, povestește sora victimei pentru Antena 3 CNN.

În momentul în care minora de 13 ani a intrat în scară, a fost urmată de un bărbat din spate.

„Ea nu și-a dat seama. Am văzut pe filmare (pe imaginile de pe camerele de supraveghere, n.r.) că acesta se plimba, ca și cum aștepta pe cineva pe hol. El a intrat după ea în lift și sora mea l-a întrebat la ce etaj vrea să meargă. Și el a zis 'la orice etaj', că nu contează (...) Și în timp ce urca, el a deschis ușa și a blocat liftul, a pus-o în genunchi și i-a cerut să-i dea banii, cheile, telefonul, cerceii, tot ce are. Ea i-a zis că n-are telefon și a vrut sa se ridice. A ridicat mâna să dea în ea. Ulterior, ea s-a speriat și s-a pus înapoi. I-a dat cerceii, moment în care a atins-o pe sâni și în alte zone”, a spus Andreea.

„Ea a început să plângă și el a vrut să-și dea pantalonii jos (...) Nu îl știam (pe agresor), nu l-am mai văzut niciodată. Sora mea a sunat-o pe mama. Noi eram la magazin (...) A plâns foarte rău la telefon, mama a fugit, s-a dus acasă, că eram destul de aproape. Și mama, ulterior, a apelat poliția", a povestit sora victimei pentru sursa citată.

Bărbatul de 50 de ani a fost identificat de oamenii legii și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propuneri legale.