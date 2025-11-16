search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Românii din Belgia, revoltați de scrisorile de recrutare în armată primite de copiii lor adolescenți: „Nu merg nici voluntar, nici cu arcanu'”

Publicat:

Guvernul din Belgia a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care le vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele sociale.

FOTO Theo Francken / X
FOTO Theo Francken / X

Campania a fost inițiată vineri de Guvernul belgian, fiind trimise aproximativ 149.000 de scrisori către tinerii care urmează să împlinească vârsta de 18 ani, scrie The Brussels Times.

Ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, pune că această campanie de informare face parte dintr-un amplu proces de recrutare, iar armata belgiană dorește să integreze echipamente noi și să își extindă personalul.

Potrivit acestuia, inițiativa urmărește să recruteze aproximativ 500 de tineri pentru un program de pregătire care va începe în septembrie anul viitor, în diverse locații din întreaga țară. În total, au fost trimise 90.800 de scrisori în limba neerlandeză, 56.900 în limba franceză și 925 în limba germană.

Românii din Belgia, revoltați de inițiativă

Inițiativa nu a fost primită bine de românii aflați în această țară, mulți criticând riscul de normalizare a înrolării în armată. Părinții se tem că programul se va transforma din unul voluntar, în unul obligatoriu.

"Prima dată se face apel la voluntariat, după te cheamă și în ultimă instanță vin cu arcanu! Eu nu merg nici voluntar, dar nici cu arcanu! Totuși, de ținut minte, ca notă informativă", a scris o persoană pe pagina de Facebook Informații Utile – Belgia.

"Nu-i lăsați pe fiii voștri să meargă la război ca să termine ce au început politicienii", a adăugat altcineva.

Alți internauți au susținut că inițiativa nu este una rea, ci ar putea chiar să fie o oportunitate pentru tinerii care vor să câștige bani.

"Eu aș spune o bună oportunitate, oricum în cazul unui eventual așa-zis război vom fi căutați cu toții, nu vă faceți filme că fugiți în ultimele momente prin Africa, Brazilia sau ce știu eu unde", a spus un internaut.

Altul a adăugat: "Ar trebui să cunoașteți că are avantaje și dezavantaje. Poți câștiga bani frumoși, ca peste tot ai posibilitate să crești. Însă când războiul bate la ușă nu cred că vrei să fii în linia întâi. A primit si fiica mea în vârstă de 17 ani acest plic. Însă refuzăm vehement ideea lor."

FOTO Facebook / Informații Utile – Belgia
FOTO Facebook / Informații Utile – Belgia

Ce spune documentul

Scrisorile vorbesc despre participarea voluntară la un an de serviciu militar oferit de Departamentul Apărării din Belgia, menționând vârsta de 18 ani ca un moment important pentru luarea deciziilor legate de viitor.

"Felicitări! Anul viitor vei împlini 18 ani. Este o etapă importantă în viața ta și un moment în care vei face alegeri pentru viitorul tău. Armata îți oferă în acest sens o ocazie unică: Anul de Serviciu Militar Voluntar. Vei afla mai multe despre acesta în scrisoarea de față.

Vei lucra cu normă întreagă timp de douăsprezece luni. După o instruire militară, îți vei dezvolta competențele participând la exerciții și la operațiuni militare. Vei lucra într-o unitate militară și vei primi un salariu atractiv pe toată durata programului", se arată în scrisoare.

Candidații selectați ar urma apoi să înceapă în luna septembrie, câștigând un salariu net lunar de aproximativ 2.000 de euro, potrivit scrisorilor apărute anterior în presă.

