Zelenski s-a întâlnit cu președintele polonez la întoarcerea din SUA: „Un prieten al Ucrainei” VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit, joi, cu omologul său polonez Andrezj Duda pe aeroportul din sud-estul Poloniei, a doua zi după vizita efectuată în SUA, relatează AFP și Reuters, conform Agerpres.

„Pe drumul de întoarcere, m-am întâlnit cu un prieten al Ucrainei, preşedintele polonez Andrzej Duda", se arată în mesajul publicat de liderul de la Kiev pe reţelele sociale.

„Am trecut în revistă acest an, care a adus provocări istorice dat fiind războiul. Am discutat de asemenea planuri strategice pentru viitor, relaţiile bilaterale şi interacţiunile la nivel internaţional în 2023", a menționat Volodimir Zelenski pe Telegram.

Liderul de la Kiev a efectuat o vizită la Washington, aceasta fiind prima sa călătorie în afara Ucrainei după debutul „operațiunii militare speciale”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat, joi, și a declarat că vizita liderului de la Kiev în SUA nu a ilustrat deloc „dorinţa de a asculta Rusia”.