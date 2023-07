LIVE TEXT | Război în Ucraina. Echilibru de putere schimbător între facțiunile de la Kremlin – FSB pierde teren

Arestarea fostului ofițer rus și ultranaționalist înflăcărat Igor Girkin (Strelkov) pe 21 iulie poate fi manifestarea publică a unui echilibru de putere schimbător între facțiunile de la Kremlin, posibil în detrimentul Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, în care activase Girkin.

UPDATE 06.48 Rebeliunea lui Wagner a schimbat probabil echilibrul de putere în Kremlin, privând potențial unii patroni – inclusiv patronul lui Girkin – de favoarea lui Putin și, prin urmare, de o parte din puterea lor. Girkin a susținut pe 12 iulie că rebeliunea lui Prigojin a schimbat echilibrul de putere din cadrul Kremlinului în favoarea grupului care se pare că îl include pe Kiriyenko. Girkin a susținut că membrii „Cooperativei Ozero” – o asociație care unește dahas-ul lui Putin și mai mulți membri ai cercului său interior din regiunea Leningrad – vor să-l înlăture pe Putin în favoarea unuia dintre membrii săi, cum ar fi Prigojin sau Kiriyenko. Girkin a avertizat că membrii „Cooperativei Ozero” vor viza Ministerul Apărării, secretarul Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev, FSB și alte structuri aflate în afara controlului administrației prezidențiale. În timp ce afilierile specifice ale lui Girkin rămân necunoscute, recentele represiuni asupra personalităților ultranaționaliste în legătură cu serviciile de securitate ruse sunt probabil o manifestare publică a unei schimbări semnificative în politica de putere a Kremlinului.

UPDATE 06.33 Forțele ruse au efectuat lovituri cu rachete și drone împotriva sudului Ucrainei pentru a patra noapte, pe 21 iulie, după retragerea Rusiei din Inițiativa privind cerealele Mării Negre. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au doborât două din cele trei rachete Kaliber, trei din cele patru rachete Iskander și 13 din cele 19 UAV-uri Shahed lansate în zonele din sudul Ucrainei și că forțele ruse au lansat, de asemenea, un Kh-22, un S-300 sol-aer și șase rachete Onyx. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că șapte dintre rachete au deteriorat o instalație de infrastructură nespecificată din raionul Bilhorod-Dnistrovskyi, la sud-vest de orașul Odesa. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a mai raportat că forțele ruse au început să vizeze infrastructura agricolă, inclusiv distrugerea a 100 de tone de mazăre în lovituri asupra unui grânar, după trei nopți consecutive de țintire a infrastructurii portuare. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, căpitanul de prim rang Nataliya Humenyuk și purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, colonelul Yuriy Ihnat, au reiterat că forțele ruse vizează Ucraina cu rachete și tactici specifice pentru a păcăli capacitatea Ucrainei de a detecta și intercepta rachetele.

UPDATE 06.19 Kremlinul pare să încerce să atenueze anunțul Ministerului rus al Apărării din 19 iulie de a considera navele civile din Marea Neagră ca ținte militare legitime. Viceministrul rus de Externe Serghei Verșinin a declarat pe 21 iulie că anunțul Ministerului Rusiei din 19 iulie conform căruia armata rusă va considera toate navele aflate în drum spre porturile ucrainene drept potențiale nave militare de marfă a însemnat că forțele ruse vor inspecta navele. Anunțul Ministerului rus al Apărării, totuși, indică în continuare că forțele ruse intenționează să trateze nave civile ca ținte militare legitime, și chiar și interpretarea lui Vershinin a anunțului afirmă că forțele ruse se vor îmbarca și, eventual, vor captura navele civile străine.

UPDATE 06.05 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe cel puțin trei sectoare ale frontului pe 21 iulie și au înregistrat câștiguri în unele zone. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 iulie indică faptul că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri la nord-est de Orikhovo-Vasylivka (11 km nord-vest de Bakhmut) și mai aproape de Pryyutne (12 km sud-vest de Velyka Novosilka). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive la nord și la sud de Bakhmut, unde luptele grele continuă în direcțiile Orikhovo-Vasylivka-Paraskoviivka (până la 8 km nord de Bakhmut) și Klischiivka-Andriivka (7 km până la 10 km sud-vest de Bakhmut). Statul Major ucrainean a raportat, de asemenea, că forțele ucrainene au obținut succes în direcția Novodarivka-Pryyutne (la 13 km până la 16 km sud-vest de Velyka Novosilka) în zona de frontieră Zaporijia-Donețk, precum și în Novodanylivka-Verbove (până la 16 km sud-est de Orikhiv) și în direcția Novobodanylvka-sud-vest de Orikhiv (la sud-vest de Orikhiv). Regiunea Zaporijia. Purtătorul de cuvânt al Securității Naționale a SUA, John Kirby, a declarat pe 20 iulie că forțele ucrainene au început să folosească muniții cu dispersie furnizate de SUA și le folosesc eficient împotriva formațiunilor defensive ruse. Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, a declarat pe 21 iulie în timpul unui discurs la Institutul Aspen că apărarea rusă din Ucraina are o serie de defecte structurale, inclusiv moralul scăzut și dezordinea în rândul conducerii politice și militare a Rusiei.

UPDATE 05.53 Sursele Pro-Wagner Group continuă să-și exprime loialitatea față de finanțatorul Wagner Group, Yevgeny Prigojin, deoarece viitorul Grupului Wagner și rolul lui Prigojin în organizație rămâne neclar. Un blogger afiliat lui Wagner a lansat un interviu cu un presupus comandant de pluton Wagner fără nume pe 21 iulie. Comandantul de pluton a susținut că niciunul dintre membrii personalului Wagner pe care-l cunoaște nu a semnat contracte cu Ministerul Apărării Rusiei, cu excepția luptătorilor pe care Wagner i-a concediat pentru beție și jaf și un comandant Wagner cu numele de familie „Sedav”. Putin a susținut în special că le-a oferit luptătorilor Wagner opțiunea de a servi sub comandant Wagner cu indicativul „Seda” la întâlnirea din 29 iunie cu comandanții Prigojin și Wagner. Comandantul plutonului a susținut că obiectivul rebeliunii armate Wagner, pe 24 iulie, a fost să protesteze împotriva „nelegiuirii” Comandamentului militar rus, care a încercat să -l desființeze pe Wagner, forțând toți voluntarii să semneze contracte de mod până la 1 iulie. Comandantul de pluton și -a exprimat dedicația față de Wagner, afirmând că nu va avea grijă dacă MOD -ul l -ar fi ucis, dar nu va „dezgropa [numele său] sau nu va fi numele de modă.” El a susținut, de asemenea, că Wagner nu ar fi existat fără Prigojin, că toți luptătorii Wagner au depus un jurământ lui Prigojin și unui comandant Wagner fără nume (probabil co-fondatorul și comandantul Grupului Wagner Dmitri Utkin) și, prin urmare, că vor rămâne cu ei. ISW a observat în mod constant surse afiliate lui Wagner și-au exprimat sprijinul pentru Prigojin, în ciuda eforturilor Kremlinului de a distruge reputația lui Prigojin. ISW nu a observat, în special, că surse afiliate lui Wagner refuză să-l sprijine pe Prigojin sau încearcă să-l separe pe Wagner de Prigojin.

UPDATE 05.38 Un blogger rus afiliat Forțelor Aeropurtate Ruse a susținut că speculațiile recente cu privire la demiterea comandantului Diviziei 7 Gărzi Munte VDV, generalul-maior Alexander Kornev sunt false. blogger a amplificat imagini cu presupusul personal al diviziei a 7-a VDV care neagă demiterea lui Kornev, precum și speculațiile că autoritățile ruse ar putea intenționa să-l aresteze pe comandantul VDV Mihail Teplinsky. ISW nu poate confirma demiterea lui Kornev.

UPDATE 05.24 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona Kupiansk și au avansat pe 21 iulie. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Vest rus, Serghei Zybinsky, a susținut că forțele ruse au capturat cinci puncte întărite ucrainene și patru puncte de observație în timpul luptei din apropierea gării Senkivka și Masiutivka (ambele la 12-14 km nord-est de Kupyansk). Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au avansat trei kilometri într-o zonă nespecificată în direcția Kupyansk, au capturat gara Movchanove (chiar la nord de gara Senkivka) și au atacat pozițiile ucrainene la vest și la sud de Lyman Pershyi (11 km nord-vest de Kupyansk). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat spre poziții nespecificate pe râul Oskil în direcția Kupyansk. ISW nu a observat confirmarea vizuală a vreuneia dintre aceste afirmații. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești la sud-vest de Masiutivka. Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a declarat că forțele ruse încearcă să apuce inițiativa câmpului de luptă în direcția Kupiansk.

UPDATE 05.18 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în zona Kreminna și au făcut progrese marginale pe 21 iulie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat în zona pădurii Serebryanske (la 10 km sud-vest de Kreminna) din nord-vest. Un alt blogger rus a postat imagini cu detașamente de asalt aeropurtate rusești (VDV) nespecificate care capturau tranșeeucrainene într-o pădure de lângă Kreminna. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Nadiya (15 km sud-vest de Svatove), Makiivka (22 km nord-vest de Kreminna), Nevske (18 km nord-vest de Kreminna), Dibrova (7 m sud-vest de Kreminna) și în zona pădurii Serebryanske.

UPDATE 05.03 Forțele ucrainene au continuat atacurile la sol asupra liniei Kupiansk-Svatove-Kreminna și nu au avansat pe 21 iulie. Ministerul Apărării din Rusia a susținut că forțele ruse au respins două contraatacuri ucrainene în zona Kupyansk, lângă Lyman Pershyi și Synkivka (8 km nord-est de Kupyansk) și atacuri în zona Kreminna, lângă Dibrova, 1 km sud de Kovali, 1 km sud de Dibrova, 1 km sud Kovalivka. la vest de Svatove) și Zolotarivka (12 km sud de Kreminna). Bloggeri ruși au coroborat în mare măsură afirmațiile Ministerului Apărării și, în plus, au susținut că forțele ruse au respins un asalt blindat ucrainean lângă Torske (15 km vest de Kreminna).

UPDATE 04.55 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe flancurile nordice și sudice ale Bakhmutului și au înregistrat câștiguri limitate pe 21 iulie. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 iulie arată că forțele ucrainene au avansat de-a lungul autostrăzii E40 (Bahmut spre Slovyansk) la nord-est de Orikhovo-Vasylivka (11 km nord-vest de Bakhmut). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive la nord și la sud de Bakhmut, unde forțele ruse au desfășurat întăriri. Statul Major ucrainean a raportat că luptele grele continuă în direcțiile Orikhovo-Vasylivka-Paraskoviivka (până la 8 km nord de Bakhmut) și Klischiivka-Andriivka (7 km până la 10 km sud-vest de Bakhmut). Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, colonelul Serhiy Cherevaty, a raportat că forțele ucrainene continuă să dețină inițiativa în direcția Bakhmut, unde ofensivele ucrainene înregistrează progrese constante. Cherevaty a raportat că forțele ucrainene se angajează în acțiuni de manevră în direcția Bakhmut pentru a evita pierderile mari. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes elemente ale Grupării de forțe sudice ruse la nord de Klișchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut) și lângă Mayorske (17 km sud de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au câștigat un punct de sprijin pe înălțimile de la nord de Orikhovo-Vasylivka.

UPDATE 04.41 Forțele ruse au efectuat atacuri în zona Bakhmut și nu au înregistrat câștiguri confirmate pe 21 iulie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes poziții ucrainene la periferia de sud-vest a Klișchiivka și lângă Hryhorivka (9 km nord-vest de Bakhmut). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat fără succes forțele ucrainene din direcția Berkhivka (6 km nord-vest de Bakhmut). Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a susținut că elemente ale unităților cecene „Akhmat” Spetsnaz și „Sever-Akhmat”, precum și elemente ale Brigăzii a 4-a de infanterie motorizată ruse (Corpul 2 al Armatei Republicii Populare Lugansk) și Brigăzii 346 a Forțelor Speciale operează în apropiere de Klișchiivka.

UPDATE 04.22 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive limitate de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk și nu au înregistrat niciun câștig confirmat pe 21 iulie. Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitaliy Barabash, a raportat că forțele ucrainene au obținut un succes nespecificat în zona Avdiivka în ultimele două-trei săptămâni. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes elemente ale Grupării de forțe sudice ruse lângă Vesele (5 km nord-est de Avdiivka), Marinka (27 km sud-vest de Avdiivka) și Vodyane (7 km sud-vest de Avdiivka).

UPDATE 04.09 Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk și nu au făcut progrese confirmate pe 21 iulie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes în apropiere de Pervomaiske (11 km sud-vest de Avdiikva), Nevelske (14 km sud-vest de Avdiivka), Krasnohorivka (23 km sud-vest de Avdiivka), Krasnohorivka (23 km sud-vest de Avdiivka), Marin (23 km sud-vest de Avdiivka) orașului Donețk). Surse ruse au susținut că forțele ruse au împins forțele ucrainene din pozițiile de lângă Vesele și Kamianka (5 km nord-est de Avdiivka), dar ISW nu a observat o confirmare vizuală a acestor afirmații. bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au atacat pozițiile ucrainene lângă Marinka, Krasnohorivka și Nevelske. Barabash a raportat că forțele ruse continuă încercările de a încercui Avdivika și au desfășurat întăriri în zonă, inclusiv elemente de infanterie navală nespecificate care se aflau anterior în Nikolske lângă Mariupol.

UPDATE 03.52 Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au condus operațiuni ofensive în vestul Oblastului Donețk, dar nu au avansat pe 21 iulie. Bloggeri ruși au susținut că elemente ale Brigăzii 155 Infanterie Navală (Flota Pacificului) au respins atacurile ucrainene cu vehicule blindate la nord de Mykilske (27 km sud-vest de orașul Donețk).

UPDATE 03.37 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Zaporijia și Donețk pe 21 iulie și au înregistrat câștiguri în zonă. Imaginile geolocalizate publicate pe 21 iulie indică faptul că forțele ucrainene au avansat mai aproape de Pryyutne (la 16 km sud-vest de Velyka Novosilka). Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut succes în direcția Novodarivka-Pryyutne (la 13 km până la 16 km sud-vest de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol fără succes în apropiere de Staromayorske (9 km sud de Velyka Novosilka).

UPDATE 03.27 Forțele ruse au contraatacat în zona de frontieră Zaporijia-Donețk pe 21 iulie și nu au înregistrat câștiguri confirmate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat atacuri la sol fără succes pentru a recuceri pozițiile pierdute anterior la nord de Pryyutne. Un blogger rus a susținut pe 20 iulie că forțele ruse au contraatacat lângă Pryyutne și au împins forțele ucrainene din pozițiile de la nord de așezare. Imaginile geolocalizate ale progreselor ucrainene în zonă, publicate pe 21 iulie, indică faptul că aceste contraatacuri rusești probabil nu au avut succes.

UPDATE 03.10 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporijia pe 21 iulie și nu au înregistrat câștiguri confirmate în zonă. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut succes în direcțiile Novodanylivka-Verbove (până la 16 km sud-est de Orikhiv) și Novodanylvika-Robotyne (până la 12 km sud de Orikhiv). Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins un asalt ucrainean lângă Mala Tokmachka (6 km sud-est de Orikhiv). Surse ruse au susținut că mici grupuri ucrainene au efectuat atacuri la sol spre Verbove, precum și de-a lungul liniei Pyatykhakty-Jerebyanky (până la 26 km sud-vest de Orikhiv).

UPDATE 03.00 Forțele ruse au contraatacat la sud de Orikhiv și au înaintat în zonă pe 21 iulie. Sursele ruse au distribuit filmările pe 21 iulie, pretinzând că arată elemente ale Regimentului 291 de infanterie motorizat de gardă rusă (Divizia 42 de infanterie motorizată, Armata 58 Arme Întrunite, Districtul Militar de sud) la pozițiile recapturate din apropierea contraatacurilor Robotyne. ISW nu a observat o confirmare vizuală a progreselor recente ale Rusiei în apropiere de Robotyne.

UPDATE 02.46 Surse ruse susțin că forțele ucrainene mențin o prezență pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson și că luptele continuă lângă Podul Antonivsky începând cu 21 iulie. Un blogger rus a susținut că luptele sunt în desfășurare în apropierea pozițiilor ucrainene din apropierea Podului Antonivsky și că forțele ruse au respins un mic grup ucrainean care a încercat să aterizeze lângă Hola Prystan (12 km sud-vest de orașul Kherson). Șeful administrației de ocupație a regiunii Herson, Vladimir Saldo, a susținut pe 20 iulie că micile grupuri ucrainene continuă încercările de a ateriza pe malul stâng al Oblastului Herson.

UPDATE 02.31 Oficialii ruși au anunțat că vor modifica un proiect de lege al Dumei de Stat a Rusiei, care avea ca scop inițial creșterea treptată a vârstei de recrutare, astfel încât să existe o creștere imediată a limitei superioare de vârstă pentru ciclul de recrutare din primăvara anului 2024. Șeful Comitetului de Apărare al Dumei, Andrey Kartapolov, a anunțat că noul amendament va crește limita superioară a intervalului de vârstă de recrutare de la 27 de ani la 30 de ani, dar nu va modifica limita inferioară de 18 ani. Kartapolov a declarat că modificarea intervalului de vârstă de recrutare va intra în vigoare în ciclul de recrutare din primăvara anului 2024 și nu va afecta ciclul de recrutare de toamnă a acestui an. Proiectul de lege inițial propunea o creștere treptată a vârstei de proiect de la 19 la 30 de ani în 2024, de la 20 la 30 de ani în 2025 și de la 21 la 30 de ani în 2026. Șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, Andrey Kartapolov, ar fi afirmat că limita inferioară va rămâne la bătrâni1 și tinerii nu vor crește la vârsta de ani anteriori. doresc să intre în armată.

UPDATE 02.16 Școlile ruse îi vor învăța pe copii cum să opereze dronele de luptă începând cu 1 septembrie 2023. Vicepreședintele Consiliului Federației Ruse pentru Consiliul pentru Dezvoltarea Economiei Digitale, senatorul Artem Sheikin a anunțat pe 21 iulie că, CDED (Consiliul pentru Dezvoltare Economică Digitală) a colaborat cu Ministerul Educației pentru a dezvolta această propunere. Sheikin a susținut că Ministerul rus al Apărării a declarat că programul va permite studenților să studieze tipurile de drone, scopul, caracteristicile de performanță, structura generală, recunoașterea unei zone și metodele de contracarare a UAV-urilor inamice. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă pe 28 aprilie 2023. ISW a raportat anterior că oficialii ruși din Sankt Petersburg au alocat un milion de ruble (aproximativ 11.000 de dolari) pentru a cumpăra 15 drone de antrenament pentru programele de educație cu drone din școlile din Sankt Petersburg și că proeminenti bloggeri ruși au susținut anterior ca școlile să ofere programe educaționale de drone pentru a sprijini producția și eforturile de formare pe termen lung a industriei dronelor.

UPDATE 02.03 Kremlinul continuă să atragă forțele staționate inițial la bazele rusești din fostele state sovietice pentru a servi în Ucraina, slăbind și mai mult influența militară a Rusiei în Asia Centrală. Un agregator de știri rus a postat filmări pe 20 iulie susținând că îi arată pe soldați ruși care pleacă de la cea de-a 201-a bază militară (Districtul Militar Central) din Dușanbe, Tadjikistan, pentru linia frontului în Ucraina. Centrul Ucrainean pentru Strategii de Apărare, un think tank de securitate națională ucraineană, a raportat la 1 ianuarie 2023 că elemente nespecificate din Baza Militară 201 operează în direcția Harkov. Radio Europa Liberă/Biblioteca radio ( RFE/RL) a raportat, la 14 septembrie 2022, că Rusia a desfășurat aproximativ 1.500 de militari ruși de la cea de-a 201-a bază militară în Ucraina și a planificat să desfășoare încă 600 de militari din facilitățile din Dușanbe și Bokhatar, un oraș din sudul tadjic, în viitor. Îndepărtarea de către Rusia a trupelor din Tadjikistan în septembrie 2022 a contribuit posibil ca președintele tadjik Emomali Rahmon să ceară public respect din partea președintelui Putin în timpul summitului Comunității Statelor Independente (CSI) din 14 octombrie 2022. Decizia Kremlinului de a retrage mai multe forțe din Tadjikistan ar putea indica faptul că Kremlinul a ales să acorde prioritate războiului din Ucraina față de relațiile pe termen lung ale Rusiei cu țările din Asia Centrală.

UPDATE 01.50 Surse ruse au susținut că armata rusă se bazează pe echipamentele din epoca sovietică pentru a compensa pierderile pe câmpul de luptă din Ucraina. Un blogger rus a postat imagini prin satelit pe 20 iulie, susținând că arată că forțele ruse au mutat recent sisteme de artilerie nespecificate din epoca sovietică din spațiile de depozitare. Un blogger a susținut că forțele ruse au trimis 100 de tunuri „Hyacinth” de 152 mm, 200 de tunuri de 203 mm „Bujor” și 100 de tunuri autopropulsate de 240 mm „Lalea” dintr-o locație militară nedezvăluită, probabil pentru a fi folosite în Ucraina. Un blogger a susținut că acest lucru va permite forțelor ruse să compenseze echipamentul pe care focul ucrainean de contrabaterie l-a distrus, dar a pus sub semnul întrebării fezabilitatea pe termen lung a utilizării echipamentelor sovietice pentru a înlocui pierderile pe câmpul de luptă.

UPDATE 01.29 Autoritățile de ocupație ruse continuă să mute copiii ucraineni din Ucraina ocupată în Rusia. Președintele guvernului administrației de ocupație a regiunii Herson, Andrei Alekseenko, a anunțat pe 21 iulie că administrația de ocupație a regiunii Herson a trimis aproape 2.000 de copii în „tabere pentru copii” în Evpatoriia din Crimeea ocupată, Kabardinka în Krasnodar Krai, Republica Adigea și Yaroslavl de la începutul verii. 0 Administrația de ocupație a regiunii Herson a anunțat că 84 de copii din raioanele Henichesk, Kalanchak și Oleshky din regiunea Herson ocupată se află în prezent într-o tabără de vară în Kabardinka. 0 Alekseenko a raportat că administrația de ocupație a regiunii Herson intenționează să trimită încă 1.000 de copii în taberele din regiunea Kuban din Rusia, Republica Adygea, Voronej, Kaliningrad și regiunile Pskov. 0

UPDATE 01.17 Oficialii ruși de ocupație vor desfășura vot din ușă în ușă în Ucraina ocupată pentru a fabrica prezența la vot la alegerile regionale din 10 septembrie. Centrul de Rezistență Ucrainean a raportat că autoritățile ruse intenționează să ascundă lipsa participării locale la alegerile regionale, deschizând votul anticipat pe 31 august și mergând din ușă în ușă pentru a colecta voturile rezidenților pe 8 și 9 septembrie. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat că autoritățile ruse vor susține probabil că civilii ucraineni au votat devreme sau acasă atunci când civilii ucraineni nu vor apărea la secțiile de votare din 1 septembrie.

UPDATE 01.05 Se pare că Kremlinul intenționează să creeze o nouă „agenție de informare unificată” pentru a spori controlul presei în Ucraina ocupată. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat că „agenția unificată de informații” va opera în regiunile ocupate Donețk și Lugansk și va angaja recruți străini FSB. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat că Kremlinul intenționează să prezinte agenția ca fiind creația jurnalistei franceze Christelle Neant, care cooperează de ani de zile cu Ministerul Securității de Stat al Republicii Populare Donețk (DNR). Autoritățile de ocupație ruse au înființat deja instituții media controlate de Kremlin în regiunile ocupate Zaporijia și Herson.

UPDATE 00.53 Autoritățile de ocupație ruse ar putea constrânge ucrainenii să se alăture armatei ruse și să mute cetățenii ruși în Ucraina ocupată. Ministerul rus al Apărării a susținut că personalul militar rus care operează în apropierea centralei nucleare Zaporijjia (ZNPP) este format din „rezidenți locali”. Ministerul rus al Apărării se poate referi la cetățenii ruși care s-au mutat în Ucraina ocupată drept „rezidenți locali” sau poate sugera că cetățenii ucraineni locali servesc în armata rusă. ISW a raportat anterior despre eforturile Rusiei de a crește populația cetățenilor ruși care trăiesc în Ucraina ocupată și încercările de a-i constrânge pe ucrainenii din teritoriul ocupat să se alăture armatei ruse.

UPDATE 00.37 O sursă legată de Wagner a raportat că Wagner și-a mutat temporar sediul din Molkino, Krasnodar Krai, în Belarus și că munca Wagner de a transfera experiența de luptă către armata belarusă este în plină desfășurare. Sursa nu a oferit detalii despre cât timp va rămâne sediul „temporar” al lui Wagner în Belarus sau unde va fi mutat sediul în viitor. Aceeași sursă legată de Wagner a raportat că personalul Wagner constituie elemente de antrenament ale Brigăzii 38 de asalt aerian din Belarus de la poligonul de antrenament din Brest. Ministerul Apărării din Belarus a raportat pe 21 iulie că elemente ale Brigăzii 38 de asalt aerian din Belarus au efectuat lansări cu parașuta la poligonul de antrenament din Brest, dar nu au menționat nicio participare a lui Wagner. Este posibil ca personalul Wagner Group să fi participat la acest exercițiu aeropurtat pentru a reîmprospăta abilitățile aeropurtate ale personalului Wagner; Grupul Wagner recrutează pe scară largă din personalul aeropurtat și al forțelor speciale rusești care ar fi trebuit să fie calificat anterior pentru transport aerian. Forțele Wagner ar putea încerca să concureze împotriva forțelor ruse ca parteneri de antrenament din Belarus. Brigada 38 aeriană din Belarus se antrenează istoric cu Divizia 76 VDV rusă, iar forțele aeriene ruse și bieloruse efectuează regulat exerciții comune cu unitățile surori. Grupul Wagner poate încerca să înlocuiască unele dintre aceste relații de unitate ruso-belarusă.

UPDATE 00.26 Surse din interior ruse au susținut că arestarea lui Girkin face parte din eforturile Administrației Prezidențiale Ruse de a reprima ultranaționaliștii ruși de profil înalt după rebeliunea armată a finanțatorului Grupului Wagner Evgheni Prigojin din 24 iunie. O sursă rusă afiliată serviciilor de securitate ruse a difuzat un document în care se ordonau autorităților ruse măsuri represive împotriva unor bloggeri critici inclusiv Strelkov-Girkin”. Documentul a vizat, în plus, câțiva propagandiști de profil înalt, inclusiv Margarita Simonyan, proeminenti bloggeri, deputați ai Dumei de Stat ruse cu prezență extinsă online și Prigojin. Surse din interior ruse au susținut anterior că facțiunile Kremlinului au început o luptă pentru controlul spațiului informațional rusesc și că prim-adjunctul șefului de stat major al Administrației Prezidențiale ruse, Serghei Kiriyenko, a încercat să o submineze pe Simonyan. Comitetul rus de investigație – organizația guvernamentală care l-ar fi arestat Girkin – este o structură subordonată lui Putin. ISW a raportat anterior că Kiriyenko și-a extins în mod semnificativ controlul asupra rețelelor de socializare din Rusia și și-a sporit acoperirea în guvernul federal rus de la rebeliunea lui Prigojin.

UPDATE 00.12 Arestarea lui Girkin urmează alte acuzații penale împotriva ultranaționaliștilor cu legături anterioare cu serviciile de securitate ruse și indică faptul că oficiali ruși necunoscuți ar putea viza ultranaționaliști proeminenți care dezvăluie în mod obișnuit informații privilegiate despre Kremlin. ISW a evaluat în mod constant că Girkin are susținerea unui silovik necunoscut – posibil în cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) – care și-a promovat interesele folosindu-l pe Girkin drept canal pentru a dezvălui informații selectate comunității ultranaționaliste online din Rusia. Autoritățile ruse l-au arestat pe 14 iulie, pe fostul ofițer FSB, colonelul Mihail Polyakov, care a condus mai multe canale populare Telegram din interior care speculau asupra dinamicii interne a Kremlinului și a Ministerului rus al Apărării (MOD) între diferite facțiuni. Autoritățile ruse au inițiat, de asemenea, un dosar penal împotriva afiliatului lui Girkin, fostul colonel Vladimir Kvachkov din Direcția Principală de Informații (GRU), sub acuzația de discreditare a Forțelor Armate Ruse pe 18 iulie – aceeași zi în care a fost deschisă acuzația penală a lui Girkin. Girkin însuși a fost un ofițer FSB și a folosit în mod constant pașapoarte sub nume fictive pe care le-a primit de la FSB. Girkin a acuzat recent Serviciul FSB pentru Protecția Ordinii Constituționale (UZKS) că l-a cenzurat în mod deliberat, interferând cu prezentările sale la o librărie din Sankt Petersburg pe 9 iulie. Curtea a făcut publicitate procedurilor judiciare ale lui Girkin, iar mass-media rusă a televizat în mod constant arestarea lui Polyakov și raidurile asupra Wagner și a finanțatorilor ruși sub proprietatea lui Wagnergo Yev. Este posibilă. Compromiterea reputației unei structuri de securitate sau a unui silovik afiliat care l-a protejat pe Girkin. Un blogger a observat că atenția presei în jurul arestării lui Polyakov sugerează că o persoană anonimă încearcă să strice reputația FSB.

ȘTIRE INIȚIALĂ Arestarea fostului ofițer rus și ultranaționalist înflăcărat Igor Girkin (Strelkov) pe 21 iulie poate fi manifestarea publică a unui echilibru de putere schimbător între facțiunile de la Kremlin, posibil în detrimentul Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, în care activase Girkin. Comisia de Investigații Rusă l-a arestat pe Girkin pe 21 iulie, iar Girkin va fi reținut până pe 18 septembrie pentru manifestări de extremism. Soția lui Girkin, Miroslava Reginskaya, a relatat că reprezentanții Comitetului de anchetă rusesc l-au reținut pe Girkin la domiciliul său din Moscova și a remarcat ulterior că Tribunalul Meșansky din Moscova l-a arestat pe Girkin și că acesta va fi reținut până pe 18 septembrie sub acuzație de extremism. Girkin a încercat fără succes să argumenteze în instanță că nu prezintă un risc ridicat de fuga din cauza sentinței sale la Tribunalul de la Haga, dar instanța a citat notorietatea lui Girkin și „legăturile în aplicarea legii” drept motive pentru încarcerarea sa imediată. Avocatul lui Girkin, Alexander Molokhov, a susținut că forțele de ordine ruse îl acuză pe Girkin pentru postările sale din Telegram din 25 mai 2023, care ar fi discutat despre lipsa plăților către militarii regimentelor 105 și 107 aeropurtate (VDV). Documentele instanței indică însă că autoritățile ruse au deschis un dosar împotriva lui Girkin pe 18 iulie - ziua în care Girkin a publicat mai multe critici dure la adresa președintelui rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, Girkin îl criticase constant pe Putin înainte de 18 iulie, dar criticile sale din trecut nu declanșaseră o arestare. Membrii „Angry Patriots Club” condus de Girkin s-au adunat pentru un mic protest în fața instanței, cerând eliberarea lui Girkin. Unele surse au susținut că arestarea lui Girkin a urmat conflictul său cu un coleg membru al Angry Patriots Club despre Grupul Wagner. Alte surse au speculat că plângerile lui Wagner despre Girkin ar fi putut declanșa arestarea acestuia. O sursă a susținut că arestarea este legată de autoritățile ruse care vizează „patrioții” ruși considerați neloiali față de Putin.