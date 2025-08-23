Frații Menendez nu vor fi eliberați condiționat după ce și-au ucis părinții în urmă cu 36 de ani. Încălcări ale regulilor în închisoare

Cererea de eliberare condiționată a lui Lyle Menendez, a fost respinsă de o comisie din California, la o zi după ce fratele său, Erik, primise același verdict. Cei doi frați au fost condamnați pentru uciderea părinților lor în 1989. Decizia, însă, nu este definitivă.

Comisarul pentru eliberare condiționată Julie Garland a spus că Lyle trebuie să fie persoana care pretinde că este atunci când coordonează programele pentru deținuți.

„Considerăm că remușcările tale sunt sincere. În multe feluri, pari a fi un deținut model. Dar, în ciuda tuturor acestor aspecte pozitive, observăm că încă te confrunți cu trăsături antisociale precum înșelarea, minimalizarea faptelor și încălcarea regulilor, care stau sub suprafața pozitivă”, a spus Garland.

Deși i s-a refuzat eliberarea condiționată, Garland i-a spus lui Lyle: „Nu-ți pierde niciodată speranța, deoarece refuzul nu este sfârșitul. Este o oportunitate să arăți, să practici ceea ce spui despre cine ești și cine vrei să devii. Nu fi altcineva în spatele ușilor închise”, a adăugat ea.

Audierea de eliberare condiționată face parte din mai multe încercări ale fraților de a obține o reevaluare a cazului, pe măsură ce înțelegerea abuzului sexual asupra copiilor a evoluat de-a lungul anilor. Deși acest drum este temporar oprit pentru următorii trei ani, frații continuă să lupte pentru un nou proces și au o cerere activă de clemență la biroul lui Newsom.

Anul acesta s-au împlinit 36 de ani de la uciderea părinților lor, José și Kitty Menendez. La 20 august 1989, cei doi frați au intrat în sufrageria casei familiei din Beverly Hills și i-au împușcat mortal pe părinții lor. Frații au susținut mereu că au acționat din frică, după o viață de abuzuri, în special din partea tatălui.

Vineri, în timpul audierii de 11 ore, s-a discutat mult despre abuzurile pe care Lyle și fratele său susțin că le-au îndurat și despre acțiunile înainte și după uciderea părinților. Lyle a spus că experiențele copilăriei și urmările crimelor au lăsat un gol profund în viața sa, pe care a încercat să îl umple prin fapte bune în închisoare.

„Viața mea a fost definită de violență extremă. Am vrut să fiu definit de altceva”, a spus Lyle cu lacrimi în ochi.

El a vorbit despre presiunea asupra familiei sale, care a fost supusă unei mari dureri, și a cerut iertare pentru suferința provocată.

Încălcări ale regulilor în închisoare

Procurorul districtual din Los Angeles, Nathan Hochman, a salutat decizia comisiei, spunând că aceasta se aliniază cu opinia biroului său.

„Dacă acești doi frați încalcă regulile în închisoare, cum putem avea încredere că vor respecta legile în afara închisorii?”, se întreabă Hochman.

Comisarul adjunct Patrick Reardon a subliniat folosirea unui telefon neautorizat de către Lyle, considerat periculos pentru siguranța închisorii. Lyle a spus că a folosit telefonul pentru a rămâne în legătură cu familia și comunitatea, invocând lipsa de confidențialitate a convorbirilor prin tabletă.

Procurorul adjunct Ethan Milius a declarat că Lyle „se luptă cu onestitatea” și că nu a recunoscut pe deplin amploarea crimelor sale, menționând minciunile și plagiatul în trecut. Lyle a susținut că își asumă întreaga durere provocată de crimă.

Audieri despre abuzuri și crimă

Lyle a descris relația cu tatăl său, pe care l-a acuzat de abuz sexual între 6 și 8 ani, ca fiind „confuză și plină de rușine”. El a spus că tatăl îl favoriza pe el, iar pe Erik îl trata ca pe „ostracizat”.

De asemenea, Lyle a vorbit despre abuzurile sexuale ale mamei și despre pedepsele aplicate fratelui său. El a spus că a avut un rol protector asupra lui Erik, ceea ce l-a determinat să fie prezent și în timpul unor spargeri minore, și a negat că ar fi acționat din lipsă de bani.

Lyle a recunoscut că achiziționarea armelor a fost „cea mai mare greșeală”, dar că nu a fost neapărat pentru a planifica uciderea părinților.

Guvernatorul Newsom, decizia finală

Lyle Menendez poate fi eligibil pentru o nouă cerere de eliberare condiționată peste trei ani, însă va fi considerat pentru o „revizuire administrativă” într-un an și ar putea fi mutat la o a doua audiere de eliberare condiționată în doar 18 luni.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, are puterea rară de a inversa deciziile comisiei și poate aproba eliberarea, iar frații solicită separat clemență și un nou proces. Lyle poate reveni pentru o nouă audiere peste trei ani, cu posibilitatea unei revizuiri administrative în doar 12 luni.

Specialiștii în drept susțin că guvernatorii Californiei, în general, sunt reticenți în a elibera condamnați cu profil public ridicat, dar administrarea lui Jerry Brown și Newsom a facilitat mai mult accesul la eliberare condiționată în ultimul deceniu.

Potrivit unei legi din 1988, guvernatorul poate aproba, respinge sau modifica deciziile comisiei de eliberare condiționată pentru condamnații pentru crimă cu termen nedefinit. Decizia comisiei poate fi supusă unei revizuiri interne de până la 120 de zile, iar apoi Newsom are 30 de zile pentru a confirma sau inversa decizia.