search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Frații Menendez nu vor fi eliberați condiționat după ce și-au ucis părinții în urmă cu 36 de ani. Încălcări ale regulilor în închisoare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cererea de eliberare condiționată a lui Lyle Menendez, a fost respinsă de o comisie din California, la o zi după ce fratele său, Erik, primise același verdict. Cei doi frați au fost condamnați pentru uciderea părinților lor în 1989. Decizia, însă, nu este definitivă.

Lyle Menendez a fost audiat prin videoconferință FOTO Profimedia
Lyle Menendez a fost audiat prin videoconferință FOTO Profimedia

Comisarul pentru eliberare condiționată Julie Garland a spus că Lyle trebuie să fie persoana care pretinde că este atunci când coordonează programele pentru deținuți.

Considerăm că remușcările tale sunt sincere. În multe feluri, pari a fi un deținut modelDar, în ciuda tuturor acestor aspecte pozitive, observăm că încă te confrunți cu trăsături antisociale precum înșelarea, minimalizarea faptelor și încălcarea regulilor, care stau sub suprafața pozitivă”, a spus Garland.

Deși i s-a refuzat eliberarea condiționată, Garland i-a spus lui Lyle: „Nu-ți pierde niciodată speranța, deoarece refuzul nu este sfârșitul. Este o oportunitate să arăți, să practici ceea ce spui despre cine ești și cine vrei să devii. Nu fi altcineva în spatele ușilor închise”, a adăugat ea.

Audierea de eliberare condiționată face parte din mai multe încercări ale fraților de a obține o reevaluare a cazului, pe măsură ce înțelegerea abuzului sexual asupra copiilor a evoluat de-a lungul anilor. Deși acest drum este temporar oprit pentru următorii trei ani, frații continuă să lupte pentru un nou proces și au o cerere activă de clemență la biroul lui Newsom.

Anul acesta s-au împlinit 36 de ani de la uciderea părinților lor, José și Kitty Menendez. La 20 august 1989, cei doi frați au intrat în sufrageria casei familiei din Beverly Hills și i-au împușcat mortal pe părinții lor. Frații au susținut mereu că au acționat din frică, după o viață de abuzuri, în special din partea tatălui.

Vineri, în timpul audierii de 11 ore, s-a discutat mult despre abuzurile pe care Lyle și fratele său susțin că le-au îndurat și despre acțiunile înainte și după uciderea părinților. Lyle a spus că experiențele copilăriei și urmările crimelor au lăsat un gol profund în viața sa, pe care a încercat să îl umple prin fapte bune în închisoare.

Viața mea a fost definită de violență extremă. Am vrut să fiu definit de altceva”, a spus Lyle cu lacrimi în ochi.

El a vorbit despre presiunea asupra familiei sale, care a fost supusă unei mari dureri, și a cerut iertare pentru suferința provocată.

Încălcări ale regulilor în închisoare

Procurorul districtual din Los Angeles, Nathan Hochman, a salutat decizia comisiei, spunând că aceasta se aliniază cu opinia biroului său.

Dacă acești doi frați încalcă regulile în închisoare, cum putem avea încredere că vor respecta legile în afara închisorii?”, se întreabă Hochman.

Comisarul adjunct Patrick Reardon a subliniat folosirea unui telefon neautorizat de către Lyle, considerat periculos pentru siguranța închisorii. Lyle a spus că a folosit telefonul pentru a rămâne în legătură cu familia și comunitatea, invocând lipsa de confidențialitate a convorbirilor prin tabletă.

Citește și: Fraţii Menendez, condamnaţi pentru uciderea părinţilor, s-au reunit în închisoare după două decenii

Procurorul adjunct Ethan Milius a declarat că Lyle „se luptă cu onestitatea” și că nu a recunoscut pe deplin amploarea crimelor sale, menționând minciunile și plagiatul în trecut. Lyle a susținut că își asumă întreaga durere provocată de crimă.

Audieri despre abuzuri și crimă

Lyle a descris relația cu tatăl său, pe care l-a acuzat de abuz sexual între 6 și 8 ani, ca fiind „confuză și plină de rușine”. El a spus că tatăl îl favoriza pe el, iar pe Erik îl trata ca pe „ostracizat”.

De asemenea, Lyle a vorbit despre abuzurile sexuale ale mamei și despre pedepsele aplicate fratelui său. El a spus că a avut un rol protector asupra lui Erik, ceea ce l-a determinat să fie prezent și în timpul unor spargeri minore, și a negat că ar fi acționat din lipsă de bani.

Lyle a recunoscut că achiziționarea armelor a fost „cea mai mare greșeală”, dar că nu a fost neapărat pentru a planifica uciderea părinților.

Guvernatorul Newsom, decizia finală

Lyle Menendez poate fi eligibil pentru o nouă cerere de eliberare condiționată peste trei ani, însă va fi considerat pentru o „revizuire administrativă” într-un an și ar putea fi mutat la o a doua audiere de eliberare condiționată în doar 18 luni.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, are puterea rară de a inversa deciziile comisiei și poate aproba eliberarea, iar frații solicită separat clemență și un nou proces. Lyle poate reveni pentru o nouă audiere peste trei ani, cu posibilitatea unei revizuiri administrative în doar 12 luni.

Specialiștii în drept susțin că guvernatorii Californiei, în general, sunt reticenți în a elibera condamnați cu profil public ridicat, dar administrarea lui Jerry Brown și Newsom a facilitat mai mult accesul la eliberare condiționată în ultimul deceniu.

Potrivit unei legi din 1988, guvernatorul poate aproba, respinge sau modifica deciziile comisiei de eliberare condiționată pentru condamnații pentru crimă cu termen nedefinit. Decizia comisiei poate fi supusă unei revizuiri interne de până la 120 de zile, iar apoi Newsom are 30 de zile pentru a confirma sau inversa decizia.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Gigi Neţoiu, mărturii cutremurătoare din închisoare: „Stăteam în cameră cu nouă criminali! Ieșeam o oră afară pe zi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Pensia de urmaș 2025. Cum poate fi obținută și care sunt documentele necesare
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!