Surpriză pe nota de plată. Turiști șocați de taxa ascunsă de un restaurant din Italia

Un grup de turiști care a luat masa la un restaurant din Ostuni, Italia, au rămas uluiți când au descoperit pe nota de plată o „taxă” neașteptată, adăugată pe lângă mâncare și băuturi.

Patru turiști au petrecut câteva ore pe o terasă din Italia, unde au consumat mâncare și băuturi, iar când a venit nota de plată, pe lângă alimente, aceștia au fost puși să achite și o taxă suplimentară pentru muzica pe care au ascultat-o, scrie Click!.ro.

Turiștii au consumat un suc natural, un cocktail fără alcool și două băuturi alcoolice, dar și gustări, și s-au bucurat de muzica de pe fundal atent selectată de un DJ.

La final, nota de plată a fost mai mare decât grupul s-ar fi așteptat, suma totală ridicându-se la 73 de euro, adică 15 euro pentru fiecare cocktail alcoolic, 10 euro pentru cel fără alcool, 5 euro pentru sucul natural și aproximativ 20 de euro pentru gustări.

De asemenea, turiștii au mai plătit - fără să știe că intra în nota de plată - încă 8 euro (2 euro de persoană), pentru muzica DJ-ului, potrivit publicației Rainews.

Ce este taxa „coperto”

În restaurantele din Italia, pe nota de plată apare adesea „coperto” – o taxă fixă percepută pentru folosirea mesei, tacâmurilor, feței de masă și pâinii servite la început. Aceasta nu este bacșiș, ci o sumă obligatorie, indiferent de ce sau cât se comandă.

Valoarea variază, de regulă, între 1 și 5 euro de persoană, dar în zone turistice sau localuri de lux poate fi mai ridicată. „Coperto” este o practică veche, cu origini medievale, care acoperă costurile de servire și pregătire a mesei. Spre deosebire de bacșiș, acesta nu este opțional, ci se plătește de fiecare client.