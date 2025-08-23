Foto Transformarea unei femei i-a lăsat pe internauți cu gura căscată: „I-a șters 20 de ani!” Ea a apelat la lifting facial în Mexic

Transformarea spectaculoasă a unei femei de 50 de ani, care a apelat la un lifting complet în Mexic, a stârnit uimirea internauților, clipurile ei adunând milioane de vizualizări pe TikTok.

În urmă cu câteva săptămâni, o femeie pe nume Michelle Wood a început să își documenteze experiența cu liftingul facial la Guadalajara, Mexic. Seria ei de clipuri a devenit virală pe TikTok, primul adunând deja peste 21 de milioane de vizualizări, potrivit BuzzFeed.

Ea își începe povestea astfel:

„Am venit aici ca să arăt mai odihnită și să mă simt mai bine. Am 50 de ani, aproape 51. Am decis să fac un lifting facial complet, lifting al frunții, blefaroplastie superioară și inferioară, lifting al buzei și un implant mic la bărbie, pentru a-mi îmbunătăți profilul. Liftingul frunții este în special pentru a corecta sprâncenele mele inegale...”

Michelle povestește că a decis să se supună operațiilor estetice pentru a avea un aspect odihnit, după ce a slăbit drastic de două ori în viață și pielea i-a fost vizibil afectată.

„Oamenii din Guadalajara sunt foarte prietenoși. Și sper să vă iau cu mine în această călătorie, să vă arăt părțile bune, rele și mai puțin plăcute. Am ales această chirurgă pe baza recenziilor. Este extrem de conservatoare în abordare. Nu am vrut să arăt ca la 20 de ani. Tot ce-mi doresc e să par că am dormit 30 de ani. Am slăbit 60 de kilograme de două ori în viața mea și cred că asta și-a pus amprenta pe pielea mea, în special pe gât. Sunt mamă singură a doi adolescenți de 17 ani și jumătate, iar decizia aceasta am luat-o pentru mine, cu sprijinul total al celor apropiați”, spune ea, arătând și câteva imagini din spital.

A împărtășit și o fotografie cu ea la o zi după intervenții.

Iar în ziua a treia a recunoscut că se simțea „ca o păpușă Bratz”, deși a mărturisit că „a trecut de un prag” și starea ei era mai bună.

În ziua a cincea, Michelle povestea: „Cred că cea mai grea parte, despre care nu îți spune nimeni, este să stai locului și să nu faci absolut nimic. E foarte greu. Ca adulți, suntem mereu în mișcare, iar să rămâi complet inactiv timp de 10 zile e o provocare – și încă una mare.”

În ziua a 15-a, Michelle era încă în Guadalajara. Mai avea ceva umflături și era obosită, dar în ansamblu spunea că se simte foarte bine.

După câteva săptămâni, s-a întors în Statele Unite, iar clipurile postate ulterior au continuat să adune sute de mii de vizualizări, oamenii fiind impresionați de rezultate: E cel mai bun lifting pe care l-am văzut / Oau, arăți de 28 de ani!/ I-a șers 20 de ani de pe chip!, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Până în ziua a 24-a, cea mai mare parte a inflamației dispăruse, iar Michelle a explicat și costurile. Toate cele șase proceduri au însumat aproximativ 14.000 de dolari, la care s-a adăugat încă 1.000 de dolari pentru casa de recuperare — unde a avut parte de mese, transport la și de la consultații, precum și asistență medicală 24/7.

Michelle nu a precizat exact cât a stat acolo, dar, judecând după datele clipurilor, perioada a fost de două-trei săptămâni.