Ben Cohen și militarismul american. Cum privește magnatul înghețatei războiul din Ucraina: „A fost provocat“

Ben Cohen, de 72 de ani, co-fondatorul înghețatei Ben & Jerry’s, vorbește despre provocările deliberate din partea SUA și NATO asupra Rusiei, în Politico.

Odată cu războiul din Ucraina, Ben Cohen, de 72 de ani, co-fondatorul înghețatei Ben & Jerry’s, nu și-a concentrat furia asupra Kremlinului. Un grup pe care îl finanțează a publicat un anunț pe o pagină întreagă în New York Times, care dă vina pe actul de agresiune pe „provocări deliberate” din partea SUA și a NATO.

După luni de lovituri cu rachete rusești asupra blocurilor rezidențiale și după dovezile execuțiilor pe stradă de către trupele ruse în orașul ucrainean Bucha, el a finanțat un premiu de jurnalism. Câștigătorul a fost lăudat pentru că a scris despre „adevăratele obiective ale Washingtonului în războiul din Ucraina, cum ar fi îndemnarea schimbării regimului în Rusia”.

În mai, Cohen a postat pe Twitter un articol de opinie al academicului Jeffrey Sachs care susținea că „războiul din Ucraina a fost provocat” și a cerut „negocieri bazate pe neutralitatea Ucrainei și neextinderea NATO”.

Opiniile politice ale lui Cohen au crescut pe fundalul Războiului Rece și al revoltelor politice cauzate de implicarea Washingtonului în Vietnam.

Avea 11 ani în timpul crizei rachetelor din Cuba, care a adus lumea în pragul războiului nuclear. Unul dintre motivele pentru care s-a înscris la facultate a fost pentru a evita să fie recrutat și trimis în junglă pentru a lupta.

Când reporterii Politico l-au întrebat când a devenit pentru prima dată interesat de politică, el a citat din melodia lui Bob Dylan „Masters of War”, care vizează liderii politici și producătorii de arme care beneficiază de pe urma conflictelor și culminează cu cântărețul stând deasupra mormintelor lor până când este sigur că sunt morți. „A fost un fel de revelație pentru mine”, a spus Cohen.

Cohen a văzut elevi de liceu recrutați, care nu s-au întors niciodată dintr-un război care „nu a fost justificat”. Când a absolvit în vara lui 1969, aproximativ o jumătate de milion de soldați americani erau staționați în ‘Nam. Mai târziu, în acel an, sute de mii de protestatari au mărșăluit spre Washington, D.C. pentru a cere pacea.

Abia mult mai târziu, în timp ce făcea „multe cercetări” privind „compromisurile dintre cheltuielile militare și cheltuielile pentru nevoile umane”, Cohen a dat peste un discurs din 1953 al lui Dwight D. Eisenhower, care prefigura discursul de rămas bun al președintelui SUA din 1961, în care el a inventat sintagma „complex militar-industrial”.

Președintele republican care a fost comandant suprem aliat în Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Eisenhower, a avertizat: „Fiecare armă care este făcută, fiecare navă de război lansată, fiecare rachetă trasă înseamnă, în sensul final, un furt de la cei care flămânzesc și nu sunt hrăniți, cei care au frig și nu sunt îmbrăcați”, a spus el.

Cohen crede că, „dacă nu ne-am irosi toți banii pregătindu-ne să ucidem oameni, am fi, de fapt, capabili să salvăm și să ajutăm o mulțime de oameni”. „Asta este valabil și pentru modul în care abordăm lumea la nivel internațional”, a adăugat el, inclusiv războiul din Ucraina.

Pierre Ferrari, un fost membru al consiliului de administrație al Ben & Jerry’s, a spus că viziunea lui Cohen asupra lumii a fost modelată de evenimentele din tinerețe. „Am fost crescuți într-un moment în care armata și guvernul erau complet scăpate de sub control”, a spus el. „Suntem amândoi copii ai anilor șaizeci, războiul din Vietnam și noua inutilitate a războiului și modul în care războiul este folosit de complexul militar-industrial și de politică”, a adăugat Ferrari.

În 1988, Cohen a fondat 1% for Peace, o organizație nonprofit care urmărește să „redirecționeze un procent din bugetul național de apărare pentru a finanța activități și proiecte de promovare a păcii”. Proiectul a fost finanțat parțial prin vânzarea unui propus numit Peace Pop.

În această perioadă, Cohen a deschis Ben & Jerry’s în Rusia, ca „un efort de a construi o punte între comunism și capitalism cu Cherry Garcia produsă local”, potrivit unui articol din New York Times. După ani de planificare, magazinul s-a deschis în orașul de nord-vest Petrozavodsk în 1992.

Lumea după Ben

Pentru Cohen, războiul din Ucraina nu a fost doar o tragedie. A fost, într-un fel, o justificare. În 1998, un grup pe care l-a creat, numit Business Leaders for Sensible Priorities, a publicat un anunț pe o pagină întreagă în New York Times intitulat „Hei, să-i sperii pe ruși”.

Ținta reclamei a fost o propunere de extindere a NATO „spre granițele Rusiei”, cu includerea Ungariei, Poloniei și Republicii Cehe. Făcând acest lucru, afirmă reclama, le-ar oferi rușilor „același sentiment de pace și securitate pe care l-ar avea americanii dacă Rusia ar fi într-o alianță militară cu Canada și Mexic, înarmată până în dinți”.