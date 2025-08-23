Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”

Cu o carieră de comentator sportiv, derulată timp de aproape patru decenii, Emil Grădinescu a rămas o voce inconfundabilă în fotbalul românesc.

De curând, fostul economist a recunoscut că a fost marcat de una dintre partidele Stelei, pe care a comentat-o, și la finalul căreia a fost agresat și amenințat cu moartea.

Pe 4 noiembrie 1997, Steaua a jucat în Corsica manșa secundă din Cupa UEFA. În prima manșă, formația din Ghencea se impusese cu scorul de 1-0 în fața celor de la Bastia, iar în retur, frncezii s-au impus cu 3-2.

Atât fotbaliștii, cât și suporterii celor de la Bastia, au fost extrem de violenți. Ceea ce l-a șocat pe Emil Grădinescu a fost faptul că suporterii, în feeria partidei, au dat buzana peste el în cabină, l-au lovit și l-au insulatat verbal în moduri greu de imaginat. Mai mult, unul dintre fani i-a sugerat, printr-un semn, că îi va tăia gâtul.

„Mi-a fost frică, e cunoscută povestea, la Bastia, când a jucat Steaua acolo, în deplasare. Plecase cu 1-0 de la București. La Bastia a fost ceva care putea să se transforme... hai să nu zicem chiar măcel. Deși un nene mi-a arătat cuțitul și mi-a făcut așa (n.r. face un semn cu degetul) de la o ureche la alta.

Acolo au fost niște fani absolut demenți, care ne-au amenințat... Bine, mai mult pe mine, că eu eram singurul gălăgios acolo, vorbeam și mă bucuram la goluri.

„Nu-l lăsăm singur. Îl fac ăștia tăiței!”

S-a terminat 3-2, Steaua a condus cu 2-0 la pauză și eram foarte entuziasmat, mai ales la golul 2. Și atunci a intervenit vijelia: au venit peste mine, m-au lovit, au făcut tot felul de lucruri.

La un moment dat, au venit stewarzii și au zis: haideți să plecați de aici, nu mai puteți sta, sunteți în pericol. Am vrut să plec, dar am constat că n-aveam cum să iau cu mine cutia de comentator, așa că am rămas pe loc și s-au întors și colegii ziariști: bă, nu-l lăsăm p-ăsta singur aici, că-l fac ăștia tăiței.

Până la urmă, am scăpat cu bine. Dar am luat niște ghionturi și niște lovituri. Am luat o franzelă cu consistența unei cărămizi, mi-a tras una în cap, mi-au zăngănit toate alea prin ”scufiță”!”, a povestit Emil Grădinescu, pentru canalul de YouTube Orange Sport.

Jucătorii Stelei au fost marginalizați, în deplasare, de către localnici

Acea calificare a fost, însă, una dintre cele mai dificile pentru echipa din România. Jucătorii au simțit presiunea încă de dinainte de meci. Valeriu Răchită, pe atunci la Steaua, a povestit cum vânzătorii nici măcar nu doreau să le ofere cafea în oraș.

Pe teren, suporterii gazdelor au aruncat continuu cu obiecte. Arbitrul, depășit de situație, a permis intrări foarte dure din partea celor de la Bastia. Laurențiu Roșu și-a fracturat antebrațul într-un duel și a avut nevoie de șase luni de recuperare.

Meciul a devenit și mai tensionat când Steaua a condus cu 2-0. Jucătorii au fost loviți chiar sub ochii arbitrului.

Pe atunci, regulamentul era cu totul altul. Steaua a mers mai departe în competiție, chiar dacă scorul general al „dublei” de foc a fost 3-3. Atunci conta regula golurilor marcate în deplasare, iar bucureștenii și-au trecut în cont două goluri bifate pe terenul rivalei.

La final, jucătorii din Corsica s-au dezbrăcat și i-au așteptat pe steliști la tunelul spre vestiare.