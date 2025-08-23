Video Tragedie pe munte: 4 morţi, după ce un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie. Un bărbat a supraviețuit miraculos

Patru persoane şi-au pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, din judeţul Argeș.

Patru persoane, două femei și doi bărbați și-au pierdut viața sâmbătă după prânz, după ce mașina în care se aflau a căzut într-o prăpastie. Tragicul eveniment a avut loc în zona montană Portăreasa, din comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș,

Imediat a fost constituită de urgență o echipa mixtă de salvare formată din polițiști, alături de echipe de salvare din cadrul I.S.U. Argeș și Salvamont Argeș, pentru căutarea și salvarea eventualelor persoane implicate.

”În urma căutărilor, echipele de intervenție au reușit să ajungă la locul incidentului, aspectele sesizate fiind confirmate. Din datele preliminarii, un bărbat a fost găsit în viață, în apropierea unui autoturism răsturnat, fiind preluat de urgență de echipele salvare. Din nefericire alte 4 persoane (2 bărbați și 2 femei), au fost găsite fără semne vitale, în aceeași împrejurare”, anunță IPJ Argeș.

Strigătele de ajutor ale supraviețuitorului au fost auzit de oamenii din zonă care culegeau fructe de pădure. Însă nu aveau telefoanele la ei, așa că a fost nevoie să revină în sat să sune după ajutor, ceea ce a întârziat operațiunea de salvare.

”Am fost anunțați despre o mașină care s-a răsturnat. Erau niște culegători de afine care au văzut două cadavre și o persoană în viață. Când au ajuns salvatorii au constatat că sunt patru victime foarte tinere, cu vârste între 21-23 de ani. O persoană în stare foarte gravă a fost preluată de elicopterul SMURD cu multiple fracturi și de bazin. Singura veste bună este că un traumatism la coloana cervicală, suspect inițial, nu a fost confirmat la examinarea sumară de la fața locului, pentru că își mișcă mâinile și picioarele”, a spus Adi Sănduloiu, șeful Salvamont Argeș, la Antena 3.

Salvamontiștii care au participat la intervenție spun că este vorba de un accident offroad, cu un autoturism Suzuki, Vitara, care s-a răsturnat în jur de 200 de metri.

Polițiștii continuă verificările, la fața locului, pentru identificarea persoanelor și stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.