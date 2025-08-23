search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Tragedie pe munte: 4 morţi, după ce un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie. Un bărbat a supraviețuit miraculos

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Patru persoane şi-au pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-o prăpastie, în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, din judeţul Argeș.

La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD FOTO: Salvamont Argeș
La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD FOTO: Salvamont Argeș

Patru persoane, două femei și doi bărbați și-au pierdut viața sâmbătă după prânz, după ce mașina în care se aflau a căzut într-o prăpastie. Tragicul eveniment a avut loc în zona montană Portăreasa, din comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș, 

Imediat a fost constituită de urgență o echipa mixtă de salvare formată din polițiști, alături de echipe de salvare din cadrul I.S.U. Argeș și Salvamont Argeș, pentru căutarea și salvarea eventualelor persoane implicate.

”În urma căutărilor, echipele de intervenție au reușit să ajungă la locul incidentului, aspectele sesizate fiind confirmate. Din datele preliminarii, un bărbat a fost găsit în viață, în apropierea unui autoturism răsturnat, fiind preluat de urgență de echipele salvare. Din nefericire alte 4 persoane (2 bărbați și 2 femei), au fost găsite fără semne vitale, în aceeași împrejurare”, anunță IPJ Argeș.

Strigătele de ajutor ale supraviețuitorului au fost auzit de oamenii din zonă care culegeau fructe de pădure. Însă nu aveau telefoanele la ei, așa că a fost nevoie să revină în sat să sune după ajutor, ceea ce a întârziat operațiunea de salvare. 

”Am fost anunțați despre o mașină care s-a răsturnat. Erau niște culegători de afine care au văzut două cadavre și o persoană în viață. Când au ajuns salvatorii au constatat că sunt patru victime foarte tinere, cu vârste între 21-23 de ani. O persoană în stare foarte gravă a fost preluată de elicopterul SMURD cu multiple fracturi și de bazin. Singura veste bună este că un traumatism la coloana cervicală, suspect inițial, nu a fost confirmat la examinarea sumară de la fața locului, pentru că își mișcă mâinile și picioarele”, a spus Adi Sănduloiu, șeful Salvamont Argeș, la Antena 3.

Salvamontiștii care au participat la intervenție spun că este vorba de un accident offroad, cu un autoturism Suzuki, Vitara, care s-a răsturnat în jur de 200 de metri.

Polițiștii continuă verificările, la fața locului, pentru identificarea persoanelor și stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Piteşti

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Gigi Neţoiu, mărturii cutremurătoare din închisoare: „Stăteam în cameră cu nouă criminali! Ieșeam o oră afară pe zi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Pensia de urmaș 2025. Cum poate fi obținută și care sunt documentele necesare
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, apariție ravisantă pe scena Festivalului de Muzică de la Mamaia. A făcut furori cu ținuta ei VIDEO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Zodia care astăzi, 23 august, își va îndeplini cea mai mare dorință. Viața acestui nativ va fi inundată de fericire

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!