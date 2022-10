LIVE TEXT | Război în Ucraina. După Lîman, ucrainienii vor elibera Kreminna, apoi trupele se pot deplasa către Severodonetsk, Lîsîceansk, Rubijne

Pentagonul a remarcat importanța eliberării Lîmanului. Potrivit secretarului american al apărării, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rușii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultăți Rusiei.

UPDATE 07.40 Putin a lăsat liderii lumii fără opțiuni: o pledoarie pentru schimbarea regimului de la Kremlin

Discursul dement al liderului de la Kremlin cu ocazia ceremoniei dedicată anexării unor porțiuni din Ucraina construiește cel mai solid caz în favoarea necesității schimbării de regim la Moscova, însă niciun lider al lumii nu s-a pronunțat încă oficial în acest sens, scrie editorialistul Daily Beast David Rothkopf.

Putin ar fi trebuit demult înlăturat de la putere, scrie jurnalistul, argumentând că metodele brutale ale liderului de la Kremlin peste hotare și în plan intern sunt reliefate în războiul din Ucraina.

Acțiunile și retorica lui Putin sunt o dovadă că Ucraina nu va fi niciodată în siguranță atâta timp cât dictatorul rus rămâne în funcție. Și nici vecinii acestei țări nu vor putea fi liniștiți cât timp un alienat grandoman se află lângă ei și, vorbind de un imperiu rus, amenință continuu să retraseze granițele unor state suverane.

Stabilitatea întregii lumi este pusă în pericol când liderul unei țări cu un arsenal important de arme nucleare sfidează atât dreptul internațional cât și orice sentiment al decenței, în numele unor ambiții fără legătură cu realitatea. Detalii aici...

UPDATE 07.36 „Sunt al naibii de civili”: apelurile telefonice interceptate dezvăluie mărturisiri făcute de soldații ruși

Un soldat rus l-a expus pe președintele Vladimir Putin cu o recunoaștere uluitoare în timpul unei conversații înregistrate cu iubita sa, conform unui articol apărut pe www.dailytelegraph.com.au

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut cetățenilor ruși să reziste mobilizării militare care a stârnit proteste în anumite părți ale Rusiei, în discursul său de noapte de joi, 22 septembrie.

În timpul discursului său, Zelensky a trecut la rusă pentru a „explica rușilor ce se întâmplă”. „Protestele împotriva mobilizării au luat amploare … Un soldat rus a admis o recunoaștere uluitoare despre intențiile crude ale forțelor militare ale țării sale, oferind mai multe dovezi că armata lui Vladimir Putin nu se teme să comită crime de război, în ciuda faptului că sunt negate astfel de acțiuni. Scurgeri de apeluri telefonice făcute de militari ruși în timp ce slujeau în Ucraina susțin acuzațiile conform cărora forțele Moscovei primesc ordin să „ucidă pe toți cei pe care îi vedem”, inclusiv pe civili.”

Într-o conversație interceptată publicată de The New York Times, un soldat pe nume Serghei i-a mărturisit iubitei sale că i s-a ordonat să omoare sute de civili în Bucha, la aproximativ 34 km distanță de Kiev. Detalii aici...

UPDATE 05.07 Dimineața, inamicul a atacat din nou Zaporojie. Există riscul unor atacuri repetate

În dimineața zilei de luni, 3 octombrie, ocupanții ruși au bombardat din nou Zaporijia, a transmis Anatoly Kurtev, secretar al Consiliului orașului Zaporojie.

"Preliminar, ca urmare a bombardamentelor inamice, infrastructura orașului a fost distrusă. Din păcate, există victime. Toate serviciile relevante funcționează", a anunțat el.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie a acestui an, invadatorii ruși au capturat o mare parte a regiunii Zaporizhzhia. Cele mai mari orașe din regiune - Berdyansk, Melitopol, Tokmak, Energodar (unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa - Zaporojia) au intrat sub ocupație. Centrul regional se află însă sub controlul Ucrainei.

În perioada 23-27 septembrie, ocupanții au organizat un așa-zis referendum în regiunea Zaporijia și Herson – pentru a „hotărâ” secesiunea de Ucraina, formarea unui stat independent și aderarea acestuia la Federația Rusă. Ulterior, pe 30 septembrie, dictatorul rus Vladimir Putin a anunțat încercarea de a anexa teritoriile a 4 regiuni ale Ucrainei - Zaporijia, Herson, Donețk și Lugansk. Rușii nu controlează pe deplin niciuna dintre aceste regiuni.

În același timp, centrul regional Zaporijia, care a fost bombardat de inamic cu o regularitate diferită de-a lungul războiului la scară largă, a început să fie bombardat din ce în ce mai des în timpul „referendumului” și după acesta.

În special, pe 2 octombrie, ocupanții ruși au vizat Zaporijia și suburbiile sale cu patru rachete S-300, distrugând infrastructura industrială.

Pe 30 septembrie, au lovit convoiul de maşini civile care stăteau la rând la ieşirea din oraş spre teritoriul ocupat temporar, și 31 de oameni au murit.

Pe 24 septembrie, se mai știa despre cel puțin cinci „sosiri”, o rachetă inamică a lovit sectorul rezidențial al centrului regional și a provocat un incendiu într-o clădire cu mai multe etaje.

Cu o zi înainte de pseudovotare, pe 22 septembrie, Federația Rusă a lovit Zaporijia și suburbiile sale cu 9 rachete.

UPDATE 03.27 Va folosi Putin arme nucleare împotriva Ucrainei în zilele următoare?

Există îndoieli că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei în zilele următoare. „Dacă Putin folosește arme nucleare împotriva statului ucrainean, aliații Kievului ar putea ataca trupele ruse staționate pe teritoriul nostru”, a declarat expertul militar ucrainean Yuriy Fedorov într-un interviu cu jurnalista rusă Iulia Latynina.

În opinia sa, inamicul nu ar vorbi despre intenția de a folosi arme nucleare dacă s-ar pregăti pentru asta în viitorul apropiat.

„...Este ca și cum... un bandit care va jefui o bancă ar fi mers pe stradă și a spus public: „Mâine o să jefuiesc o bancă”. Ei bine, în consecință, poliția ar lua probabil niște măsuri. Ei bine, aceste considerente mă fac să mă îndoiesc că Putin va folosi cu adevărat arme nucleare în zilele următoare...” – a spus interlocutorul.

Autoritățile ruse au declarat deja de multe ori că sunt pregătite să folosească arme nucleare pentru a-și atinge obiectivele privind Ucraina.

Pe 21 septembrie, Vladimir Putin a reiterat amenințările nucleare - a spus că Rusia va folosi toate mijloacele dacă există o „amenințare la adresa integrității sale teritoriale”. Este de remarcat faptul că, Kremlinul consideră că teritoriile ocupate ale Ucrainei sunt „propriile sale teritorii”, iar Kievul este implicat activ în eliberarea lor.

Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a spus că țara sa are un plan clar de acțiune în cazul în care Rusia folosește arme nucleare împotriva Ucrainei, iar Washingtonul a informat deja în privat Moscova despre consecințele probabile „la un nivel foarte înalt” .

La sfârșitul lunii aprilie, Boris Johnson, care era prim-ministrul Marii Britanii la acea vreme, a susținut că țara sa ar putea riposta Rusiei printr-o lovitură nucleară fără a se consulta cu colegii NATO.

UPDATE 02.44 Forțele armate au raportat eliberarea satului Torske din regiunea Donețk

Purtătorul de cuvânt al grupului estic al Forțelor Armate ale Ucrainei, Serhiy Cherevaty, a anunțat eliberarea satului Torske din regiunea Donețk .

Răspunzând la o întrebare despre rapoartele încercuirii unui număr mare de ocupanți în direcția Liman, Cherevaty a spus că „unii dintre ei au fost distruși fizic, alții au fost capturați, iar alții au putut să plece în anumite coloane sau grupuri mici”.

„Acum unii dintre ei încearcă să ajungă pentru a întări apărarea în Kreminnaya. În consecință, unitățile noastre își continuă munca acolo, deoarece rămășițele lor sunt în păduri: stabilizarea situației, prinderea acestor rămășițe ale ocupanților; deminarea - esteun teritoriu foarte puternic minat," el a spus.

Cherevaty a declarat că „de asemenea, unitățile noastre au luat deja satul Torske - pe drumul spre Kreminnaya”. „Și unitățile inamice, care încearcă să înjghebeze apărarea în Kreminnaya sunt lovite cu foc de artilerie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forțelor Armate ale Ucrainei.

ȘTIRE INIȚIALĂ Forțele armate ale Ucrainei au distrus un elicopter inamic Ka-52 în regiunea Herson

În ultima zi, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus un elicopter inamic Ka-52, 40 de invadatori și 2 tancuri în sud, a transmis Comandamentul operațional „Sud” pe pagina sa de Facebook.

„Aeronavele noastre au efectuat 7 lovituri împotriva inamicului, un elicopter de atac inamic Ka-52 a fost doborât de forțele de apărare aeriană în districtul Beryslav. Unitățile de rachete și artilerie au efectuat peste 340 de misiuni de foc. 40 de tunuri antiaeriene, 2 tancuri și 7 alte vehicule autoblindate au fost distruse”, se spune în mesaj.

Conform agenției ucrainiene de știri UNIAN, în ultima zi, trupele ucrainene au lovit cinci posturi de comandă ale ocupanților ruși , trei dintre depozitele lor cu muniție și 14 zone în care erau concentrate trupe, arme și echipamente militare ale inamicului.

La 1 octombrie, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că armata ucraineană a ridicat deja steagul național în Lyman, regiunea Donețk, dar luptele continuă acolo. În după-amiaza zilei de 2 octombrie, șeful statului a anunțat că Lymanul a fost complet curățat de trupele rusești.

Potrivit lui Serhii Gaidai, șeful OVA din Lugansk, după Lyman, Forțele Armate ucrainene vor elibera Kreminna. Și apoi trupele se pot deplasa către „triunghiul” orașelor Severodonetsk, Lysychansk, Rubijne.

Pentagonul a remarcat importanța eliberării Lymanului. Potrivit secretarului american al apărării, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rashiștii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultăți inamicului.