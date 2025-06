Primul reproș la adresa lui Nicușor Dan în coaliție. „În loc să-l desemneze pe Bolojan premier, a întărit PSD” SURSE

Președintele Nicușor Dan a stârnit nemulțumire în coaliția de guvernare prin decizia de a amâna desemnarea unui prim-ministru. Mai mulți lideri PNL și USR s-au plâns în partide că strategia lui Nicușor Dan nu face altceva decât să întărească PSD, formațiune care, pe zi ce trece, pune tot mai multe condiții pentru a asigura o majoritate parlamentară, susțin surse din coaliție pentru „Adevărul”.

Nicușor Dan e așteptat ca zilele viitoare să desemneze un premier, favorit fiind în continuare Ilie Bolojan. Însă președintele ia în calcul și instalarea unui premier tehnocrat, susțin sursele citate. Singura variantă exclusă e cea a rotativei guvernamentale.

Au apărut primele reproșuri la adresa lui Nicușor Dan chiar în partidele care-l susțin: PNL și USR. Mai mulți lideri liberali au contestat, în discuții din interiorul partidului, strategia lui Nicușor Dan de a tergiversa desemnarea unui premier.

„În primele zile zile după alegerile prezidențiale, PSD era în genunchi. Ar fi acceptat orice propunere venită de la Cotroceni. Pe zi ce trece, PSD a căpătat tot mai mult glas, a racolat și parlamentari de la SOS și POT și pune tot mai multe condiții pentru a intra la guvernare. În loc să-l desemneze premier pe Bolojan și să închidă discuția, Nicușor Dan a întărit PSD”, susține unul dintre liberalii prezenți la negocierile pentru formarea noului guvern.

Liberalii i-au transmis președintelui Nicușor Dan că cea mai bună variantă de premier, în viziunea lor, rămâne Ilie Bolojan. „Un premier tehnocrat va avea soarta lui Cioloș. Nu va avea nicio susținere politică și va fi folosit strict pentru a adopta măsuri fiscale nepopulare. Noi avem nevoie de un guvern politic, iar premierul să fie unul dintre liderii coaliției de guvernare”, susțin surse liberale pentru „Adevărul”.

La discuțiile de la Palatul Cotroceni, PSD a fost de acord în prima fază ca Ilie Bolojan să preia șefia Guvernului. Apoi, Sorin Grindeanu a cerut o nouă rotativă guvernamentală: Bolojan să preia acum funcția de prim-ministru, iar PSD să revină la Palatul Victoria în 2027, cu un an înainte de alegerile locale și parlamentare. PNL, USR și UDMR au refuzat acest scenariu. Nici președintele Nicușor Dan nu a fost de acord, pe motiv că administrația publică ar fi blocată „jumătate de an înainte și jumătate de an după rotativă”, susțin sursele citate.

Și liderul USR, Dominic Fritz, i-a transmis președintelui Nicușor Dan să-l desemneze prim-ministru pe Ilie Bolojan pentru a închide discuțiile despre posibilitatea unul premier tehnocrat. “Sunt mai multe voci din USR care s-au întrebat dacă Nicușor Dan chiar și-l dorește premier pe Ilie Bolojan. Noi ne dorim un parteneriat USR-Nicușor Dan - Ilie Bolojan și refuzăm varianta unui premier tehnocrat”, susțin surse din conducerea USR.

De altfel, Dominic Fritz a respins public varianta unui premier apolitic. „Nu credem că acum un premier tehnocrat este ceea de ce este nevoie. E nevoie de un premier politic, nu doar un notar al partidelor”, a explicat liderul USR.

Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze premierul „în două-trei zile”, susțin surse din Administrația Prezidențială. Favorit pentru șefia Guvernului e în continuare Ilie Bolojan, însă șeful statului ia în calcul și varianta unui premier tehnocrat, în cazul în care PSD nu-l acceptă pe Bolojan. Instalarea noului guvern depinde de voturile social-democraților.

În discuțiile purtate la Palatul Cotroceni au fost pomenite mai multe nume pentru rolul de premier tehnocrat: Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Republicii Moldova și Delia Velculescu, fost șef al Misiunii FMI în Grecia.