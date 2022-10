Un soldat rus, care a fost rănit în lupta pentru orașul Lîman, a relatat cum soldații ucraineni continuau să avanseze în timp ce se trăgea asupra lor. Acesta consideră că militarii ucraineni erau drogați.

Christo Grozev, jurnalist de investigații la Bellingcat, a făcut publice mesajele unui veteran rus care relatează evenimentele de pe frontul din Ucraina.

Într-unul dintre aceste mesaje, un militar care a luptat în zona orașului Lîman și a fost rănit afirmă că a fost uluit să vadă cum avansau ucrainenii în timp ce se trăgea asupra lor și că aceștia continuau să înainteze chiar dacă erau loviți de gloanțe.

„Din pădure a ieșit un grup, de aproximativ 30 de oameni, întinși într-un șir, și au înaintat spre noi, am început să trag în ei cu mitraliera și cu un lansator de grenade, toți din pozițiile noastre au început să tragă, vedeam cum îi loveau gloanțele, cădeau, dar continuau să înainteze ca nebunii. Apoi, când mulți dintre ei au fost doborâți, cei care au rămas (în picioare - n.r.) au început să se retragă. Nu știu câți am omorât, dar mulți dintre ei au căzut. După o oră, o altă grupare a ieșit din aceeași pădure, sub acoperirea vehiculelor de luptă, am început să tragem cu mortierele în ei. S-au retras din nou. Apoi au atacat din nou și m-au rănit, părerea mea e că erau drogați, pentru că îi seceram, dar continuau să înainteze”, a relatat militarul rus, conform postării de pe Telegram.

Conform celui care administrează contul de Telegram, acest lucru demonstrează că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a dorit cu orice preț să recapete controlul asupra orașului Lîman înainte de alipirea celor patru teritorii ucrainene.

„Povestea asta confirmă că drogatul de Zelenski a dat ordin ca Lîmanul să fie cucerit cu orice preț înainte de semnarea acordului de primire de noi teritorii în Federația Rusă”, a mai scris veteranul rus.

Militarii ucraineni au recucerit orașul Lîman, un important nord feroviar din estul Ucrainei care se afla din luna mai sub ocupația forțelor invadatoare. Volodimir Zelenski a declarat duminică oraşul strategic Lîman din Ucraina „complet eliberat" de sub controlul forţelor ruse, la o zi după ce Moscova a anunţat că trupele sale au decis să se retragă din bastionul lor din nordul regiunii Doneţk, transmite Reuters.