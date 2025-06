O femeie, unul dintre cei mai „pistolari” ai MAI. Cine este jandarmerița căreia îi place să tragă cu pușca semi-automată cu lunetă

O jandarmeriță din Botoșani este unul dintre cei mai buni țintași pe care-i are Ministerul Afacerilor Interne. Îi place să tragă cu pușca semiautomată cu lunetă, dar participă și la concursuri de tir cu pistolul. Are mai multe premii și clasări onorabile, atât la tras cu arma dar și la atletism.

Plutonierul major Mihaela Vorniceanu este un angajat cu experiență al Inspectoratului de Jandarmi Botoșani. Este totodată unul dintre cei mai bine pregătiți jandarmi, și nu doar din Botoșani ci din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Trage cu arma așa cum mulți doar visează să o facă și, în plus, are o condiție fizică de invidiat. La toate acestea se adaugă o statură dominantă și o atitudine degajată, dar care impune mult respect. În momentul de față, Mihaela Vorniceanu este unul dintre cei mai buni trăgători cu arma din cadrul MAI.

Pe podium la concursurile de tir cu arma și atletism

Mihaela Vorniceanu participă de ani de zile la concursurile de tir cu arma din cadrul MAI. Concurează cu angajați din toate serviciile, inspectoratele și specializările. Adică alături de polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi din toată țara. Cel mai mult trage cu un pistol 9×19 mm. A urcat de multe ori pe podium atât la categoria echipe cât și individual. De exemplu, în 2018, la Campionatul de Tir al Ministerului Afacerilor Interne, Mihaela Vorniceanu a luat locul trei la proba de individual femei. În anul 2025, în luna mai, Mihaela Vorniceanu a reușit să obțină locul doi la proba pe echipe și locul patru la individual femei. Competiția are loc la Sângeorgiu de Mureș, pe un poligon al MAPN.

Concursul a reunit 214 angajați din toată țara. La proba individual femei au participat 18 dintre cele mai bune trăgătoare din România. „Mihaela nu este la prima participare în cadrul acestui campionat, ocupând de fiecare dată locuri fruntașe atât cu echipa Jandarmeriei Române, cât și individual”, precizează reprezentanții IJJ Botoșani. Pe lângă calitățile de țintaș, Mihaela Vorniceanu impresionează și la probele fizice. Mai precis, în anul 2019 la Campionatul Național de Atletism al MAI, plutonierul Mihaela Vorniceanu a câștigat locul I la săritura în lungime, cu o performanță de 4.51 metri.

Talent descoperit după o greșeală la trageri

Mihaela Vorniceanu spune că vrea să fie tot mai bună la tras cu arma. Se antrenează constant atât în cadrul antrenamentelor obligatorii de la muncă dar și în timpul liber, la poligoanele private. „Pentru a avea rezultate și a ajunge la această performanță trebuie să ai autodisciplină, control. Facem antrenamente tehnice cât și practice, atât la cald cât și la rece, atât în poligonul nostru cât și în timpul liber”, precizează plutonierul major Mihaela Vorniceanu. Talentul dar și pasiunea pentru trageri a descoperit-o în timp ce făcea școala de jandarmi de la Drăgășani. Culmea, totul a început cu stângul.

„M-a descoperit domnul colonel Grigorescu, la Școala de Jandarmi de la Drăgășani. Culmea, totul a început după o greșeală de tragere. Deși am urmat toate indicațiile privind tragerea de precizie, pentru starea de calm am închis ochii și am tras aiurea, în aer. Domnul colonel mi-a explicat ce-am greșit și mai apoi am lucrat la tehnică, cu ajutorul dumnealui”, adaugă plutonierul major. Botoșăneanca spune că a trecut peste toate stereotipurile privind prezența femeilor în structurile Jandarmeriei, mai ales la nivel de intervenție și tras cu arma, la competiții.

„Eu mă bucur că am trecut peste stereotipurile generate de societatea actuală și am fost primită cu brațele deschise pentru că această competiție este despre fairplay, competitivitate și coeziune”, adaugă Mihaela Vorniceanu. Botoșăneanca spune că arma ei preferată rămâne pușca semiautomată cu lunetă.