Franța se gândește să livreze noi arme Kievului, în contextul criticilor că Parisul ar putea deveni irelevant în ce privește războiul din Ucraina

Franţa are de gând să furnizeze noi arme Ucrainei, îndeosebi 6-12 tunuri Caesar dintr-o comandă destinată Danemarcei, relatează luni AFP, citând o sursă apropiată dosarului, care a confirmat informaţiile făcute publice de Le Monde, conform Agerpres. Livrarea de noi arme către Kiev vine în contextul în care tot mai mulți experți francezi se întrebau de ce țara nu a livrat mai multe arme, dacă dorește să conducă Europa către o nouă eră a autonomiei militare.

De la debutul războiului, Franţa a livrat Ucrainei 18 tunuri Caesar și 15 tunuri tractate TRF1 de 155 mm (conform unei surse apropiate dosarului), blindate VAB, rachete antitanc Milan şi rachete antiaeriene Mistra.

Conform Le Monde, aceste tunuri suplimentare fabricate de Nexter ar urma să provină dintr-o comandă de 19 Caesar care a fost plasată în anul 2017 de Danemarca.

Operaţiunea este dezbătută între cele trei guverne şi nu este încă finalizată, conform acestei surse.

Tunurile Caesar menite Danemarcei sunt echipate cu o cabină blindată şi opt roţi, în timp ce modelul care echipează armata franceză este mai ușor, nefiind blindat, şi are şase roţi.

Ele dispun, totodată, de mai multe obuze (30 faţă de 18), care pot fi trase la o distanţă de 40 km.

Totodată, Franța are de gând să livreze Kievului 20 de vehicule blindate Bastion, conform unei surse apropiate dosarului, care a confirmat o informaţie din La Tribune.

Comanda ar fi plasată prin Ministerul Apărării, care va transfera armele apoi Ucrainei. Această operațiune ar putea fi pusă în aplicare rapid, cu precădere că fabricantul Arquus are deja produse mai multe astfel de blindate de transport de trupe.

Aceste livrări vin în contextul în care o analiză recent realizată pe teren în Polonia și Ucraina arată că ponderea franceză în furnizările străine de arme este mai mică de 2%, mult în urma SUA cu 49%, dar și în urma Poloniei (22%) și Germaniei (9%).

„Am fost îngrijorat de fiabilitatea statisticilor care au arătat că Franța era clasată destul de jos pe lista țărilor care contribuie", a afirmat François Heisbourg de la International Institute for Strategic Studies (IISS), care este probabil cel mai influent analist în domeniul apărării din Franța, conform BBC.

„Așa că m-am dus la centrul principal de distribuție din Polonia pentru a vedea cât de multe arme au fost livrate efectiv, mai degrabă decât doar promise. Din păcate, cifrele mi-au confirmat temerile. Franța se află pe locul al nouălea pe lista țărilor care livrează arme Ucrainei”, a mai adăugat Heisbourg.

Reacția oficială de la Paris

Reacția oficială la acest lucru la Paris este: „Da, dar...”.

Da, statisticile cu privire la ajutoarele militare pentru Ucraina nu sunt deloc măgulitoare, dar există și alți factori.

Ca prim argument, oficialii apărării francezi spun că adevărata măsură a ajutorului militar este calitatea, nu cantitatea. Unele țări livrează mase de echipamente învechite. Franța a furnizat 18 unități de artilerie autopropulsate Caesar, care sunt în prezent utilizate de-a lungul liniei frontului ucrainean.

Franța, spun ei, se află într-o situație asemănătoare cu alte țări occidentale, care sunt pe cale să epuizeze stocurile militare.

Sistemele Caesar din Ucraina reprezintă aproape un sfert din întreaga artilerie mobilă a Franței. Specialiștii afirmă că Parisul nu poate oferi mult mai mult fără a deveni vulnerabil în regiunile în care este deja angajat, precum Sahel și Indo-Pacific.

„Ar putea părea că suntem în spatele altor țări, dar Franța are toate intențiile de a-și juca rolul”, a afirmat pentru BBC generalul Jérome Pellistrandi, editor al National Defense Review.

Franța riscă să devină irelevantă

Argumentele nu sunt lipsite de temei, a declarat François Heisbourg. Problema este că, nefiind mai prezentă, Franța riscă să devină irelevantă.

„Când am fost la Kiev, toată lumea a fost foarte politicoasă. Nu am avut sentimentul că ucrainenii ne dezaprobau”, a spus el. „Într-un fel, a fost mai rău. Am avut sentimentul clar că deveneam irelevanți”.

Pentru analistul Heisbourg, problema este simplă. Ucraina va vorbi cu țările despre care știe că vor furniza armele de care are nevoie. Franța în acest moment nu se numără printre ele.

Însă există un alt pericol pentru Franța. Absența sa relativă în Ucraina subminează dorința Parisului de a conduce Europa către o nouă eră în ceea ce privește autonomia militară.

Președintele francez, prea indulgent

Deja multe țări din Europa de Est se tem de președintele francez, despre care cred că a fost mult prea indulgent cu liderul de la Kremlin în primele luni de război.

S-a înrădăcinat o narațiune potrivit căreia Franța încă se simte ambivalentă cu privire la un triumf al Ucrainei.

Pentru Pierre Haroche, care predă cursuri de securitatea internațională la Universitatea Queen Mary din Londra, această narațiune este nedreaptă și nu este motivul pentru care Franța a furnizat un nivel scăzut de arme Ucrainei.

Cu toate acestea, Haroche este de părere că Franța ar trebui să-și consolideze contribuția cât mai curând posibil, pentru a asigura țările est-europene precum Polonia că „suntem cu toții pe aceeași lungime de undă”.

„Obiectivul Franței de autonomie strategică pentru Europa se concentrează în primul rând pe construirea industriilor noastre de apărare prin achiziții comune. Dar dacă doriți achiziții comune, trebuie să demonstrați altor țări că aveți aceeași viziune despre securitatea comună”, a declarat Pierre Haroche.

„Pentru a face viabil obiectivul nostru de cooperare europeană, trebuie să arătăm țărilor est- europene că cooperarea cu Franța și aderarea la ideea de autonomie strategică nu reprezintă un risc strategic”, a mai adăugat Haroche.

În plus, Haroche solicită Franței să trimită în Ucraina 50 de tancuri principale Leclerc. Heisbourg ar prefera sistemele de apărare aeriană, despre care afirmă că Ucraina are mai multă nevoie.

„Este ca un extinctor”, a mai adăugat Pierre Haroche. „Dacă este un incendiu în casa unui vecin, este mai bine să oferi imediat extinctorul și să nu aștepți până când focul ajunge la propria casă. Nu este vorba doar de generozitate. Este și un gest pentru propria ta protecție”, a mai adăugat Haroche.