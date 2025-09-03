Lista neagră a lui Putin cu lideri din Ucraina

Serviciile secrete ruse au liste cu persoane asassinate sau care urmează să fie lichidate, care includ politicieni, oficiali și personalități publice ucrainene proeminente. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubi, care a fost ucis la Liov de un agent rus, se afla pe una dintre acestea chiar înainte de război, spune deputata Irina Herașcenko din partidul său, Solidaritatea Europeană.

Timp de secole, Rusia a urmărit să reducă vocile fundamentale ale identității ucrainene: desființarea hetmanatului și a tradițiilor cazacești, asimilarea culturii ucrainene, teroarea bolșevică, cu epurări sistemice, și violența regimurilor sovietice. Generații de scriitori, artiști, oameni de știință și politicieni au fost fie eliminați fizic, fie decimați moral într-o luptă cu totul politică.

Astăzi, strategia de „lovitură de decapitare” pe care Kremlinul a adaptat-o la nivel militar își face simțită tabloul și în zonele politice și civile — prin asasinate, tentative de crimă, campanii de intimidare și presiune psihologică asupra celor considerați simboluri ale rezistenței.

Un lider ambițios — și vizat de multă vreme

Andrii Parubi, lider marcant al mișcării Euromaidan, în vârstă de 52 de ani, a supraviețuit atentatelor încă din 2014 — de la grenade până la comploturi complexe. În ciuda acestora, continuat să lupte, până la acțiunea letală plănuită de agenți ruși în 2025.

Deputata Irina Herașcenko, din partidul European Solidarit, a dezvăluit pentru Radio NV că Parubi figurează pe o listă pe care serviciile secrete ruse o întocmiseră înainte chiar de război, alături de alte nume remarcabile din viața publică ucraineană.

Figura lui Parubi a fost relieful moral al doi ani de protest și revoluție: cofondator al Partidului Social‑Naţional din Ucraina (1991), autor al programului care identifica „statul rus ca rădăcina răului din Ucraina”, comandant al Ukrainian House în 2004 și figură emblematică a mișcării Euromaidan (2013–2014).

Mecanisme ale fricii — dincolo de gloanțe

„Încă din prima clipă, s-a știut că în spate stă Moscova”, susține Herașcenko. Inclusiv prima tentativă asupra vieții lui Parubi, declanșată de o grenadă la un hotel din Kiev în decembrie 2014.

Mai îngrijorător, inteligența rusă a recurs la șantaj: a încercat să recruteze un suspect pe Telegram, folosindu-se de durerea personală — fiul dispărut al lui Parubi — pentru a-l prăbuși psihologic.

Pentru a preveni astfel de metode, gruparea European Solidarity propune urgentarea unei legi care să deanonimizeze utilizatorii Telegram în Ucraina — un pas spre responsabilizarea digitală a recrutării și șantajului.

Herașcenko atrage atenția asupra faptului că teroarea rusească nu este exclusiv militară, ci reprezintă o continuă agresiune și psihoză asupra liderilor ucraineni, fundamentată pe manipulare și frică.