Negociatorul rus care descrie România drept „stat agresor" a acumulat o avere de aproximativ 75 de milioane de dolari

Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei în discuțiile de pace cu Ucraina şi coordonator al unor controversate manuale de istorie pentru liceenii ruşi, și familia sa ar deține o avere impresionantă, potrivit Fondului Anticorupție al lui Aleksei Navalnîi.

O anchetă a Fondului Anticorupție al lui Aleksei Navalnîi dezvăluie că familia negociatorului rus pentru Ucraina, Vladimir Medinski, a acumulat o avere de 75 de milioane de dolari.

„Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa deţin proprietăţi în valoare de 6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 75 de milioane de dolari”, a informat FBK.

Lista bunurilor ar include 57 de imobile în Moscova și regiunea Moscovei, unele trecute pe numele copiilor oficialului în vârstă de 57 de ani. Totodată, soția acestuia ar controla opt companii cu mii de metri pătrați de spații comerciale și birouri, iar alte proprietăți ar fi puse pe numele surorii și soacrei lui Medinski, notează Agerpres citând agenţii internaţionale de presă.

Critici pentru rolul de negociator cu Ucraina

Vladimir Medinski a fost deseori contestat pentru modul în care a reprezentat Rusia la negocierile de pace cu Ucraina, opoziția rusă din exil și Statele Unite punând sub semnul întrebării legitimitatea și eficiența sa.

După runda de negocieri de la Istanbul, din vara lui 2024, Vladimir Medinski declara că un summit între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este exclus „înainte de un acord de pace”. Ulterior, presa internațională a relatat că Vladimir Medinski i ar putea fi înlocuit, după ce Vladimir Putin și Donald Trump au discutat despre ridicarea nivelului de reprezentare în convorbiri.

Ucraina, teritoriu rus în manualele coordonate de Vladimir Medinski

Pe lângă rolul său politic, Vladimir Medinski este și coordonator al unor manuale de istorie pentru elevii de liceu. Acestea propun interpretări favorabile Kremlinului asupra unor momente-cheie ale istoriei moderne și contemporane.

„Analiza fragmentelor din manualele de istorie utilizate în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în Federația Rusă relevă o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova”, se arată într-un raport realizat de WatchDog.

Manualele descriu integrarea Basarabiei în Imperiul Țarist (1812) și în Uniunea Sovietică (1940) drept „reîntregire istorică”, evitând termenul de ocupație militară, în ciuda ultimatumului sovietic din 26 iunie 1940.

România, prezentată drept agresor

Raportul WatchDog mai arată că România este prezentată în manualele coordonate de Medinski ca un stat care ar fi promovat „o campanie naționalistă de absorbție” a Moldovei, Unirea din 1918 fiind calificată drept „ocupație” şi fiind omise contextul prăbușirii Imperiului Rus și votul Sfatului Țării.

„În această logică, orice apropiere între Moldova și România este considerată ilegitimă și periculoasă. Această prezentare răspunde unei strategii narative menite să delimiteze identitar Moldova de România și să cultive percepția unei entități moldovenești separate, tradițional pro-ruse”, este concluzia istoricului citat de WatchDog.