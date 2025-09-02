search
Trump caută vinovați pentru blocajul negocierilor privind Ucraina. Europa, noua țintă?

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele american Donald Trump pare tot mai aproape să dea vina pe aliații europeni pentru eșecul relansării procesului de pace în Ucraina. După o lună de gesturi diplomatice spectaculoase, dar fără rezultate concrete, Casa Albă intră într-o nouă etapă: justificarea stagnării prin plasarea responsabilității în afara cercului decizional american.

Potrivit The Times, Trump și-a petrecut ultimele săptămâni încercând să obțină o întâlnire directă între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Însă, în lipsa unui consens și cu tot mai puțină răbdare, liderul american își reorientează mesajul – acum spre Bruxelles.

Diplomația scenică și tăcerea rezultatelor

După summitul de la Anchorage, Alaska, unde a discutat cu Putin, și o serie de întrevederi la Washington cu lideri europeni și cu Zelenski însuși, Trump se aștepta la un progres rapid. Însă întâlnirea bilaterală Putin-Zelenski, pe care o considera cheia relansării păcii, nu s-a concretizat.

Surse de la Casa Albă, citate de jurnaliști britanici, susțin că Trump începe să vadă în aliații europeni o frână mai degrabă decât un sprijin: „Unii europeni îi dau de înțeles Kievului că merită să aștepte o ofertă mai bună”, spun aceștia. Președintele american, fidel propriei viziuni în care „ambele părți sunt vinovate”, pare să repete retorica din luna iunie, când a evitat impunerea unui calendar strict pentru încetarea focului.

„Mi-am dorit sincer ca lucrurile să se încheie”, a declarat Trump într-un interviu acordat site-ului conservator The Daily Caller. A admis, totodată, că miza sa principală era relația personală cu Vladimir Putin: „Am avut o chimie bună. Ani întregi ne-am înțeles bine. Am crezut sincer că putem rezolva asta împreună.”

„Poate mai trebuie să se bată puțin”

Într-un comentariu care a atras reacții prudente în cancelariile europene, Trump a sugerat că războiul ar trebui să continue, măcar pentru o vreme: „Poate mai trebuie să se bată puțin. Nu are sens, dar tot o fac.” În aceeași intervenție, a adăugat că o întâlnire trilaterală e „sigur” pe agendă, deși nu este clar când sau în ce format.

Remarcabilă este insistența sa asupra ideii că uneori „oamenii nu sunt pregătiți” – o justificare pe care a oferit-o și în urmă cu trei luni, într-o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Tot Trump a declarat că i-a transmis lui Putin, în termeni deloc diplomatici: „Poate aveți nevoie să mai suferiți puțin, amândouă părțile, până când cineva va putea să intervină și să vă oprească.”

Este posibil ca aceste declarații să fi fost interpretate la Kremlin drept o undă verde pentru continuarea ostilităților.

Summitul din Alaska și reculul american

Ironia face ca amenințarea cu noi sancțiuni, lansată de Trump în urmă cu o lună, să fi avut efectul invers: l-a determinat pe Putin să propună o întâlnire de urgență, în cadrul căreia – susțin sursele – ar fi reușit să-l convingă pe liderul american să renunțe la ideea impunerii unui armistițiu imediat.

La finalul întâlnirii, Trump a părut încrezător că următorul pas va fi o reuniune între cei trei lideri. Însă luni, consilierul lui Putin pe probleme de politică externă, Iuri Ușakov, a contrazis așteptările: „Ceea ce se spune public nu reflectă tocmai ce s-a discutat [la Anchorage]”. Potrivit lui Ușakov, nu există nicio înțelegere concretă între Putin și Trump privind o întâlnire cu Zelenski.

Zelenski, „nu e chiar nevinovat”

Într-o declarație recentă, Trump a reluat ideea că războiul este întreținut de ambele tabere. „Poate începem un război economic. Va fi rău pentru Rusia. Dar știți ceva? Zelenski nu e chiar nevinovat, bine?”, a spus marți, în cadrul unei ședințe de guvern.

Totuși, și-a exprimat dorința de a evita escaladarea: „Vreau o înțelegere. Am planuri serioase, dar nu vreau să le pun în aplicare dacă nu e nevoie. Cred că Putin e, în mare parte, pregătit. Uneori e pregătit, alteori nu e Zelenski. Trebuie să-i prindem amândoi în același moment.”

Europa – vinovatul de serviciu?

În absența unor progrese tangibile, se conturează tot mai clar intenția Casei Albe de a transfera responsabilitatea în curtea aliaților europeni. Informații neoficiale sugerează că SUA ar putea absenta de la reuniunea „Coaliției celor dispuși”, programată joi la Paris.

Totodată, administrația Trump ar fi cerut Departamentului Trezoreriei să elaboreze un pachet de sancțiuni pe care... Europa le-ar putea impune Rusiei – semnal clar că Washingtonul dorește să se extragă, cel puțin parțial, din centrul deciziilor dure.

„Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, e alegerea ei”, a declarat un oficial american pentru Axios. „Dar atunci să nu se mire dacă smulge înfrângerea din mâinile victoriei.

SUA

