Putin sugerează o posibilă „cooperare în trei” cu SUA și Ucraina în privința centralei nucleare de la Zaporojie

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este „deschisă unei cooperări trilaterale” cu Statele Unite și Ucraina în ceea ce privește centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit postului rusesc de știri Vesti. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu premierul Slovaciei, Robert Fico, desfășurată la Beijing, pe 2 septembrie.

Afirmația – venită din partea unui lider care până acum a respins categoric orice implicare externă în supravegherea centralei – pare să semnaleze o schimbare de ton, cel puțin la nivel declarativ. Cu toate acestea, detaliile unei eventuale „colaborări” rămân neclare, iar istoria recentă obligă la prudență.

Centrala, o miză strategică și simbolică

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de forțele ruse încă din 2022 și, deși aflată sub control rusesc, nu mai produce energie electrică. Instalația, amplasată în orașul Energodar din regiunea Zaporojie, a devenit în ultimele luni un simbol al riscurilor pe care le implică militarizarea infrastructurii nucleare.

Administrația Trump – care a promis o mediere rapidă între Kiev și Moscova – a indicat în mai multe rânduri că statutul centralei va avea un rol esențial într-o eventuală înțelegere de pace. În martie, într-o discuție cu președintele Zelenski, Trump ar fi sugerat că Statele Unite ar putea „opera sau chiar deține” centrala, pentru a-i asigura protecția.

Reacția Moscovei: „facilitate rusească” și linie roșie

Ministerul rus de Externe a reacționat dur la sugestiile Washingtonului, reafirmând că centrala este o „facilitate rusească” și că „nu poate fi transferată Ucrainei sau oricărui alt stat”. În 2022, Moscova a anunțat în mod unilateral anexarea regiunii Zaporojie, împreună cu alte trei teritorii ucrainene, deși nu exercită un control deplin asupra lor.

La rândul său, Kievul cere constant retragerea trupelor ruse din zonă și readucerea centralei sub control ucrainean, acuzând Rusia de „șantaj nuclear” și de instrumentalizarea obiectivelor energetice în scopuri militare.

Schimbare reală sau joc de imagine?

Rămâne de văzut dacă declarația lui Putin reflectă o modificare reală a politicii Kremlinului sau dacă este vorba, din nou, despre un exercițiu retoric menit să câștige timp sau să atenueze presiunea internațională.

Kremlinul a dat în trecut semnale contradictorii în privința Ucrainei, alternând angajamentele diplomatice cu acțiuni militare de forță. În lipsa unor gesturi concrete, apelul la „cooperare” riscă să rămână doar un titlu de presă.