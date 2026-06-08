Accident mortal pe DN39: un bărbat a fost lovit de mașină după ce ar fi sărit dintr-un autoturism

Un bărbat a murit luni, 8 iunie, după ce a fost lovit mortal de o mașină pe DN39, între localitățile Tuzla și 23 August. Potrivit autorităților, acesta ar fi sărit dintr-un autoturism și, ulterior, a fost lovit de altul.

Ziarul Amprenta scrie că un martor a sesizat autoritățile după ce, dintr-un autovehicul care circula haotic pe DN 39, între 23 August și Costinești, o persoană ar fi sărit din autovehicul în timpul mersului.

Martorul a relatat că persoana care a sărit din mașină s-a ridicat ulterior și a început să se deplaseze pe jos, șchiopătând.

Totodată, acesta a indicat polițiștilor și direcția de deplasare a autovehiculului, respectiv către Costinești, iar autoturismul a fost depistat și oprit în trafic în scurt timp.

Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului din care ar fi coborât victima este un bărbat de 32 de ani din București. Acesta avea o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele de sânge au indicat o valoare de 2,18 g/l.

Ulterior, un apel la 112 a semnalat prezența unui pieton care se deplasa pe DN39, în zona kilometrului 28, pe sensul spre Constanța, însă în direcția Mangalia.

Martorul a transmis că la fața locului se afla și un autoturism al cărui șofer a plecat înainte de sosirea poliției.

Anchetatorii au stabilit că, după primul impact, peste corpul victimei a mai trecut un alt autovehicul. De asemenea, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani din Ovidiu, care a părăsit locul accidentului.

Testat pentru alcool și droguri, acesta a avut rezultate negative și a declarat că a fugit deoarece s-a speriat.

Pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine sunt toate persoanele implicate, polițiștii au analizat imagini de pe camerele de supraveghere din 23 August, Tuzla și Eforie Nord, au efectuat expertize asupra vehiculelor care au circulat în zonă, au ridicat probe biologice și au audiat martori și apelanți la 112.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, persoanele vizate fiind cercetate în stare de libertate.