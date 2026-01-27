Video Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet

În timpul iernii 2026, trei soldați ruși s-au predat unui robot terestru de luptă al Forțelor Armate Ucrainene, după ce au fost atacați activ de drone FPV ucrainene, potrivit Dialog.UA. Un videoclip publicat pe rețelele sociale surprinde momentul în care ocupanții ies din ascunzătoare cu mâinile ridicate și sunt escortați către pozițiile ucrainene, unul dintre ei fiind rănit.

Acesta nu este primul caz în care soldați ruși se predau roboților terestri ucraineni. În vara lui 2025, în regiunea Harkov, militarii Brigadei de Asalt a III-a au capturat ocupanți ruși folosind drone și sisteme robotice terestre.

În 2026, mai multe cazuri similare au fost înregistrate, inclusiv evacuarea unui prizonier cu ajutorul sistemului robotic terestru Droid TW-12.7, echipat cu mitralieră de 12,7 mm, pentru sprijin la foc, recunoaștere, evacuarea răniților și livrarea de provizii.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că livrările de roboți terestri pentru armata ucraineană în 2025 au depășit comenzile inițiale, iar platforma digitală DOT-Chain Defense continuă să dezvolte tehnologia și distribuția acestora.