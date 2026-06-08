Roger Federer se întoarce pe teren la US Open!

Organizatorii US Open au anunțat astăzi (luni, 8 iunie 2026) că Roger Federer va fi vedeta unui meci demonstrativ alături de alte legende ale tenisului.

Cvintuplu campion al turneului american de Mare Șlem, între 2004 și 2008, acesta va evolua marți, 25 august, în timpul săptămânii rezervată calificărilor.

Anunțul a fost făcut la 8.00, ora New York-ului: „Iconic. Roger Federer, câștigător a 5 titluri consecutive la US Open, revine pe terenul din New York pentru ultima dată”. Iată mesajul transmis pe conturile rețelelor sociale de către organizatorii întrecerii din SUA.

Vor mai participa Andre Agassi și John McEnroe

Practic, Federer va disputa meci demonstrativ, marți, 25 august, pe Arena „Arthur Ashe”, la mijlocul săptămânii de calificări. La meci vor participa și alte vedete ale sportului alb: Andy Roddick, câștigător al US Open în 2003, Andre Agassi și John McEnroe, ambii deținători a șapte titluri de Grand Slam. „Doar pentru o singură noapte”, s-a menționat într-un comunicat de presă, evenimentul fiind promovat astfel: „O icoană revine la New York”. Biletele vor fi puse în vânzare joi, 11 iunie 2026.

Născut în 8 august 1981, la Basel (Elveția), Roger Federer a ocupat locul 1 mondial timp de 310 săptămâni, deținând și recordul de 237 de săptămâni consecutive. De asemenea, a terminat ca număr 1 la sfârșitul anului de cinci ori. Elvețianul a câștigat 103 titluri ATP la simplu, fiind al doilea jucător din toate timpurile, inclusiv 20 de titluri de Grand Slam la simplu. Totodată, deține recordul de opt titluri de simplu la Wimbledon, precum și unul de cinci titluri la US Open.

A fost campion la Wimbledon la 21 de ani

Campion de juniori la Wimbledon, în 1998, Federer a câștigat primul său titlu major de simplu la Wimbledon în 2003, pe când avea 21 de ani. Elvețianul a jucat într-o perioadă în care a dominat tenisul masculin alături de Rafael Nadal și Novak Djokovic. Cei trei campioni au fost denumiți „Big Three”, fiind considerați ca fiind cei mai de succes trei jucători de tenis masculin din toate timpurile.

La turneele de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) există obiceiul organizării unor meciuri demonstrative în paralel cu întrecerea din circuitul mondial. Iar la acestea participă mari vedete ale tenisului, campioni care au marcat istoria acestui sport. Printre cei care au animat aceste partide s-a numărat și Ilie Năstase. Pe de altă parte, și la turneul bucureștean de tenis s-au organizat astfel de meciuri.