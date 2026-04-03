Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ucraina testează un tanc adaptat în Belgia pentru cerințele războiului. Asul din turelă: „Trage indirect, o capacitate pe care niciun alt tanc occidental nu o are”

Armata ucraineană a început testarea unui tanc modernizat de compania belgiană John Cockerill Defence, realizat pe baza unui Leopard 1 german din anii ’60, dar adaptat pentru cerințele războiului modern. Prototipul, echipat cu turelă telecomandată Cockerill 3105, a fost predat militarilor ucraineni la începutul lunii martie, potrivit publicației Defence 24.

FOTO X Jeff2146
Vehiculul a fost trimis în Ucraina exclusiv pentru evaluări, urmând să fie returnat în Belgia după finalizarea testelor, pentru eventuale ajustări tehnic

Primele imagini cu tancul aflat pe un poligon ucrainean au fost publicate pe 19 martie de producătorul belgian. Deși oficial este vorba despre teste, unele surse neoficiale susțin că vehiculul ar fi fost deja folosit și în condiții de luptă.

Capacitate rară în rândul tancurilor occidentale

Potrivit informațiilor obținute de un analist militar cunoscut sub pseudonimul Jeff2146, tancul ar avea un avantaj important: posibilitatea de a executa foc indirect, o capacitate neobișnuită pentru tancurile occidentale. Aceasta este posibilă datorită unghiului mare de ridicare a tunului, ceea ce îl apropie de rolul unui obuzier autopropulsat.

Cockerill mi-a confirmat că Leopard 1 C3105 se află încă în Ucraina și că testele au decurs bine. Unitatea din Ucraina se va îndrepta spre front luni (16/03/2026)Principalul argument de vânzare, potrivit persoanei cu care am vorbit, este capacitatea sistemului de a trage indirect, pe care „niciun alt tanc occidental nu o are în prezent”. De asemenea, au declarat că oferă modelul C3105 ca o modernizare la nivel de flotă pentru tancurile Leopard 1 ale Ucrainei. Totuși, nivelul de protecție al vehiculului rămâne insuficient pentru a-l transforma într-un tanc principal de luptă”, arată, pe contul de X,  Jeff2146.

Nu este clar dacă trimiterea tancului în Ucraina face parte din pachetul de ajutor militar anunțat de Belgia în mai 2025 sau dacă este o inițiativă exclusivă a companiei. Un model identic a fost prezentat recent la târgul BEDEX 2026, iar testele din Ucraina fac parte din campania de promovare a modernizării Leopard 1 pentru potențiali clienți, inclusiv Grecia și Brazilia.

Planurile privind transferul unui astfel de prototip au fost menționate încă din 2025, însă Ministerul ucrainean al Apărării nu confirmă public introducerea de noi sisteme de armament, notează kyivpost.com, citând Deffence 24.

Un Leopard 1 reinventat pentru războiul secolului XXI

Ucraina operează deja între 120 și 150 de tancuri Leopard 1A5, apreciate pentru mobilitate și simplitate, dar depășite în privința armamentului și protecției. Modernizarea belgiană păstrează șasiul original, însă înlocuiește complet turela clasică cu una telecomandată, reducând echipajul de la patru la trei militari.

Turela Cockerill 3105 include:

- tun de 105 mm cu încărcător automat (12–18 proiectile)

- mitralieră coaxială și opțiuni pentru armament suplimentar

- stabilizare completă pentru tragere precisă în mișcare

- senzori avansați cu detecție până la 18 km ziua și 15 km noaptea

- camere 360° și sisteme digitale moderne

- unghi de elevare de până la +42°, record pentru un tanc de serie (acest unghi ridicat permite executarea focului indirect, o capacitate extrem de utilă în războiul din Ucraina, unde tancurile sunt folosite frecvent ca artilerie improvizată.

Protecție limitată, dar adaptată realităților de pe front

Turela din aluminiu oferă protecție STANAG 4569 nivel IV, suficientă împotriva armelor de calibru mic și a schijelor, dar insuficientă în fața munițiilor antitanc moderne sau a dronelor FPV cu încărcătură perforantă. Totuși, mulți militari ucraineni consideră că blindajul greu este mai degrabă o vulnerabilitate în condițiile actuale, unde mobilitatea și profilul redus sunt esențiale.

Costuri și perspective

Modelul modernizat a fost prezentat public la expozițiile Eurosatory 2022 și BEDEX 2026. Prețul nu este public, dar estimările industriei plasează costul unui Leopard 1 cu turelă Cockerill între 4 și 8 milioane de dolari, în funcție de opțiunile suplimentare.

Pentru Ucraina, modelul e avantajos pentru că presupune: echipaj redus, sisteme digitale ușor de învățat, capacitate de foc indirect, integrare mai bună cu dronele de recunoaștere

Dacă testele se dovedesc un succes, modernizarea ar putea deveni o opțiune atractivă atât pentru Kiev, cât și pentru alte state care încă operează Leopard 1.

