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Alexandra Capitănescu urcă pe aceeași scenă cu The Prodigy și Marilyn Manson la Rockstadt Extreme Fest

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Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de muzică heavy metal din Europa de Est, își continuă extinderea pentru ediția 2026, prima care va avea loc în noua locație din Ghimbav, Brașov, și adaugă cinci noi nume românești în line-up: Alexandra Căpitănescu, Pârnaie, Reverse The Moment, Rotheads și Underwaves.

Rockstadt Line up romanesc jpg

Printre acestea, prezența Alexandrei Căpitănescu marchează un moment important al ediției, artista ajungând pe scena Rockstadt într-un context post-Eurovision, după cel mai vizibil moment al carierei sale de până acum. Alături de ea, noile confirmări aduc în prim-plan proiecte relevante din scena locală, consolidând prezența românească în cadrul festivalului.

Selecția confirmă diversitatea scenei locale, reunind proiecte din zone distincte ale muzicii extreme și alternative: de la hardcore punk și old school death metal până la metalcore și alternative metal. Noile confirmări reflectă atât amplitudinea, cât și dinamica actuală a scenei heavy din România.

Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu ajunge la Rockstadt Extreme Fest 2026 după cel mai important moment al carierei sale de până acum. În mai 2026, artista a reprezentat România la Eurovision Song Contest, unde a obținut locul trei cu piesa „Choke Me”, cel mai mare punctaj din istoria participării țării la competiție. Câștigătoare a sezonului 11 „Vocea României”, Alexandra va urca pentru prima dată pe scena Rockstadt Extreme Fest, într-un context diferit și în fața unui nou public.

Pârnaie

Pârnaie este una dintre cele mai relevante apariții recente ale scenei hardcore punk din România. Formată în București, trupa a lansat albumul de debut „Prima abatere” în 2024, urmat de „Liberi” în 2025. Cu versuri directe și un mesaj antifascist asumat, Pârnaie și-a construit rapid o identitate distinctă în undergroundul local. În 2026, trupa se numără printre noile confirmări românești ale Rockstadt Extreme Fest.

Reverse The Moment

Înființată la Oradea în 2016, Reverse The Moment combină influențe de metalcore, alternative metal și synthwave. În 2026, trupa a lansat al doilea album de studio, „Hell Is a Familiar Place”, produs de Dan Niculescu (June Turns Black). Cu apariții alături de Infected Rain, Dirty Shirt și Days of Confusion, formația ajunge la Rockstadt în acest an cu cel mai matur material din cariera sa.

Rotheads

Rotheads reprezintă una dintre prezențele constante ale scenei românești de old school death metal. Cu o discografie construită în jurul influențelor death metalului suedez clasic și lansări apreciate în undergroundul european, formația bucureșteană completează line-up-ul extrem al Rockstadt Extreme Fest 2026.

Underwaves

Formată la Brașov în 2017, Underwaves îmbină alternative metalul cu influențe metalcore moderne. După participarea la Rockstadt în 2019, formația și-a extins activitatea prin concerte internaționale și lansări precum „Chapter II” și „Ghostweight”. Revenirea la festival marchează o nouă etapă pentru una dintre trupele active ale noii generații de alternative metal din România.

Campania de bilete – HEY JUNE SALE

Odată cu noile confirmări din line-up-ul Rockstadt Extreme Fest 2026, festivalul lansează și campania specială de bilete HEY JUNE SALE, o fereastră limitată de achiziție dedicată fanilor care vor să își asigure accesul la ediția din 2026, desfășurată pe parcursul a 6 zile de festival, la prețuri preferențiale.

Oferta este gândită ca un early access window pentru comunitatea festivalului, un moment în care decizia se transformă în acțiune. Biletele sunt disponibile în pachete speciale pe: https://rockstadtextremefest.ro/tickets/

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest este cel mai mare festival de muzică heavy metal din Europa de Est şi, în cei 12 ani de existență, a devenit mai mult decât un eveniment. Este o comunitate construită în jurul autenticității, loialității şi apartenenței.

Ediția din 2026 aduce o nouă locație de 70.000 de metri pătrați în Ghimbav, județul Braşov, peste 100 de trupe pe trei scene şi headlineri internaționali precum The Prodigy, Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Lamb of God, Godsmack, Black Label Society, In Flames, Arch Enemy, Airbourne, The Gathering şi Satyricon.

Festivalul are loc în perioada 27–31 iulie 2026.

Rockstadt Alexandra Capitanescu jpg

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