Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Caracterul înșelător al dronelor interceptoare: Cum se explică eficiența acestor ucigași de Shahed

Război în Ucraina
Dronele interceptoare, un instrument popular de apărare aeriană în Ucraina, devin rapid o tehnologie căutată la nivel mondial. În circa un an, aceste drone și-au dublat viteza, de la 160 km/h la peste 350 km/h. Totuși, producătorii avertizează că, deși sunt ieftine, aceste sisteme sunt extrem de sensibile și dificil de îmbunătățit, relatează Business Insider, potrivit Yahoo News.

Aceștia atrag atenția că, deși par ușor de construit, fiind proiectate pentru producția în masă, dronele interceptoare sunt doar în aparență simple. De fapt, menținerea relevanței lor împotriva amenințărilor în evoluție este o sarcină continuă și una deloc ușoară,

Ucraina produce acești ucigași economici de „Shahed-uri  la scară largă, fabricând, potrivit oficialilor, până la 2.000 de bucăți pe zi. Pe măsură ce armatele din întreaga lume se orientează de la rachetele scumpe la mijloace ieftine de combatere a acestor drone, cererea pentru astfel de sisteme crește.

Producătorii de drone au explicat pentru Business Insider că aceste drone au o complexitate mai mare decât ar putea părea, astfel încât până și modificări minore ale designului pot face diferența între viață și moarte.

Pentru a opri o Shahed, o dronă interceptoare trebuie să fie stabilă, suficient de rapidă pentru a-și prinde ținta, dar și îndeajuns de manevrabilă pentru ca un pilot uman să lovească o țintă în mișcare. Asta pe lângă faptul că ar trebui să fie ieftină și potrivită pentru producția în masă,

Un model produs în plan intern este Sting: o dronă FPV dezvoltată de compania Wild Hornets. La prețul de aproximativ 2.000 USD pe unitate, este mult mai ieftină decât dronele de atac rusești pe care le vizează, estimate la peste 20.000 USD fiecare. Modelele inițiale, care au apărot în urmă cu doi ani, aveau dificultăți în a ține pasul cu dronele Shahed, care zburau cu aproximativ 185 km/h.

„Un act de echilibristică”

Îmbunătățirea dronelor interceptoare pentru a-și menține avantajul este un act continuu de echilibristică, a declarat un reprezentant al Wild Hornets pentru Business Insider, sub protecția anonimatului.

„Construirea unui motor individual, a unui senzor sau a unui cadru este relativ simplă,” a spus el. „Provocarea este să faci totul să funcționeze împreună rapid, precis și fiabil în mediu real.”

Bateriile mai mari extind timpul de zbor, dar adaugă greutate. Elicele mai mari cresc tracțiunea, dar pot face drona greoaie. Motoarele mai puternice riscă supraîncălzirea, iar software-ul complex poate însemna reacție întârziată. Fiecare îmbunătățire vine cu compromisuri.

Amenințarea continuă să evolueze. Modele Shahed echipate cu motor cu reacție apar cu tot mai mare frecvență în atacurile asupra Ucrainei, unele fiind înarmate cu rachete, altele cu sisteme automate de evitare a dronelor interceptoare. Recent, Ucraina a avertizat că Rusia explorează o altă dronă cu motor de concepție iraniană iranian, Karrar, care se deplasează cu până la 595 km/h.

Războiul dronelor se intensifică: o țară din Europa dezvoltă o armă autonomă care poate extermina Shahed-urile în aer, cu viteză de până la 600 km/h

„Toate pariurile inamicului vor fi pe viteză,” a explicat Serhii „Flash” Beskrestnov, expert în drone care consiliază Ministerul Apărării al Ucrainei, într-o declarație din februarie către producători.

Forma iconică de „glonț”

Majoritatea dronelor interceptoare au un cadru în formă de picătură sau glonț, cu patru elice, un design întâlnit și la dronele civile.

Pasionatul de drone sud-african Luke Maximo Bell, a cărui dronă a atins viteza record de 655 km/h în decembrie 2025, a declarat pentru Business Insider că forma picăturii este „forma aerodinamică clasică” pentru reducerea rezistenței la înaintare.

„Este vorba de optimizări foarte mici,” a spus Bell. Modificarea distanței dintre palele elicei poate crește masiv tracțiunea sau eficiența, în timp ce dezechilibrele de putere pot cauza supraîncălzirea și aprinderea dronei.

Bell a menționat că sute de ucraineni l-au contactat pe el și pe tatăl său pentru a construi instrumente similare pentru război. „Cred că este puțin înfricoșător că putem face toate acestea practic dintr-un garaj,” a spus el.

Construirea dronelor pentru un conflict armat

În Ucraina, designul civil de drone inspiră adesea aplicații militare, a spus Egor Tereschenko, șeful de vânzări al companiei de motoare pentru drone Motor-G.

„Pentru performanțe civile, optimizezi drona doar pentru viteză și nimic altceva,” a spus Tereschenko. Motoarele firmei sale au permis unei drone interceptoare ucrainene să atingă viteza record de 400 km/h.

Dronele interceptoare au însă cerințe suplimentare: trebuie să transporte explozibili și să păstreze suficientă putere pentru un ultim sprint pentru a intercepta ținta. Multe necesită și software pentru a ajuta pilotul să ochească ținta în timpul zborului.

În prezent, drona tipică interceptoare ucraineană zboară cu aproximativ 350 km/h. Producătorii se concentrează pe creșterea performanței fără a provoca supraîncălzirea dronei, a adăugat Tereschenko.

„Motorul sau unele cabluri sau unitatea de calcul - ceva va ceda, pentru că rulezi cantități enorme de putere, producând multă căldură într-un sistem foarte compact, fragil și sensibil,” a explicat el.

Dincolo de prototipuri

Fiabilitatea este adesea mai importantă decât viteza. „O dronă ușor mai lentă, care funcționează consecvent este de obicei mai valoroasă decât una foarte rapidă, care eșuează ocazional,” a punctat Jiri Janousek, reprezentantul firmei cehe TRL Drones, care produce interceptoare cu aripă fixă utilizate în Ucraina.

Scalabilitatea este, de asemenea, esențială. Țările caută să cumpere drone interceptoare în cantități mari, deci trebuie să fie ușor de fabricat și de modernizat. Janousek a explicat că elementele de bază, cum ar fi structura și sistemele de control, trebuie construite de la zero.

„Să faci un prototip este relativ ușor, dar să creezi un sistem care poate fi produs în mod repetat cu aceeași performanță și fiabilitate este mult mai greu”, a adăugat el.

