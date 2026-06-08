Nume noi în Guvernul Tomac. Ministerele-cheie unde apar schimbări SURSE

O variantă actualizată a cabinetului pe care Eugen Tomac încearcă să îl formeze aduce mai multe schimbări față de lista vehiculată inițial.

Sorin Costreie apare acum și în poziția de vicepremier, alături de Radu Burnete. La Ministerul Apărării, Mihnea Motoc nu mai figurează pe listă, fiind înlocuit de Dan Neculăescu.

Lista pentru Ministerul Finanțelor a fost extinsă, fiind luate în calcul și variantele Bogdan Glăvan și Alexandru Nazare, pe lângă Bogdan Drăgoi și Șerban Matei. La Sănătate apare și numele Corinei Pop, alături de Ștefan Busnatu, iar la Muncă, Diana Morar o înlocuiește pe Lavinia Niculescu.

În noua formulă este luată în calcul și varianta Vladimir Ionaș pentru Ministerul Dezvoltării, pe lângă Șerban Țigănaș. Totodată, apar nominalizări pentru Transporturi și Mediu, portofolii care nu figurau în lista inițială ajunsă în spațiul public.

În schimb, Dragoș Pâslaru nu mai apare în actuala variantă a cabinetului la Fonduri Europene. Unele nominalizări rămân încă neclare, în special la Finanțe, Justiție, Sănătate, Dezvoltare și Transporturi, unde sunt luate în calcul mai multe variante.

Potrivit informațiilor obținute, varianta actualizată a Guvernului Tomac ar arăta astfel:

Vicepremieri: Radu Burnete, Sorin Costreie

Finanțe: Bogdan Drăgoi / Șerban Matei / Bogdan Glăvan / Alexandru Nazare

Apărare: Dan Neculăescu

Externe: Luca Niculescu

Economie: Radu Burnete

Interne: Bogdan Despescu

Justiție: Cosmin Soare-Filatov

Sănătate: Corina Pop / Ștefan Busnatu

Educație: Sorin Costreie

Muncă: Diana Morar

Agricultură: Nicolae Istudor

Dezvoltare: Șerban Țigănaș / Vladimir Ionaș

Transporturi: Ionuț Laurențiu Mașala

Energie: Corina Popescu

Cultură: Adrian Papahagi

Mediu: Teodor Dulceață

Varianta actualizată a cabinetului apare în contextul negocierilor purtate de Eugen Tomac cu partidele parlamentare. Premierul desemnat a început marți consultările pentru obținerea sprijinului necesar învestirii guvernului și a anunțat că va merge în Parlament cu o formulă tehnocrată, fără reprezentanți ai partidelor din actuala legislatură.