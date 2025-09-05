Letonia ar putea introduce recrutarea obligatorie a femeilor în armată. Statul vrea să își dubleze efectivele militare

Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a anunțat că țara sa intenționează să înceapă recrutarea femeilor în armată din 2028, ca parte a unui plan amplu de extindere a forțelor armate.

Într-un interviu acordat site-ului Delfi, ministrul leton a precizat că formațiunea sa politică, Progresiștii, va prezenta guvernului, în 2026, o propunere de extindere a serviciului militar, care în prezent este obligatoriu doar pentru bărbați. Dacă va fi adoptată, măsura ar urma exemplul Danemarcei, care a decis să recruteze femei începând cu anul viitor, transmite Bloomberg.

Letonia vizează dublarea efectivelor până în 2028

Stat membru al Uniunii Europene și NATO, Letonia și-a propus să își dubleze efectivele militare, de la aproximativ 15.000 de soldați în 2021, la 31.000 în 2028. Obiectivul este însă îngreunat de rata scăzută a natalității și de îmbătrânirea populației.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în 2022, statele baltice și-au majorat cheltuielile pentru apărare, investind în artilerie cu rază lungă, sisteme de apărare aeriană și extinderea forțelor armate.

Serviciul militar obligatoriu pentru bărbații cu vârste între 18 și 27 de ani a fost reintrodus în Letonia la 1 ianuarie 2024. În prezent, femeile pot servi doar voluntar.