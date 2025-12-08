Video Premierul britanic și-a făcut cont pe TikTok. Ilie Bolojan are deja zeci de mii de urmăritori. Ce postează premierii pe rețelele de socializare

Premierul britanic Keir Starmer și-a făcut luni, pentru prima dată, cont pe platforma TikTok, rețeaua socială preferată de tineri. Debutul său a fost marcat printr-o înregistrare video filmată sub bradul de Crăciun din Downing Street.

În primul clip, premierul laburist, însoțit de soția sa, Victoria, apare ieșind din reședința oficială din Downing Street 10 și spune: „TikTok, urmărește-mă”, marcând momentul aprinderii instalațiilor de Crăciun.

O a doua postare îl surprinde întâmpinându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cont pe TikTok, dar aplicația rămâne interzisă pe dispozitivele oficiale

Deși TikTok este foarte popular în Regatul Unit – având aproximativ trei milioane de utilizatori – aplicația este interzisă, din 2023, pe telefoanele și dispozitivele guvernamentale și parlamentare, din motive de securitate cibernetică, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Restricțiile de utilizare a aplicației pe majoritatea aparatelor guvernamentale rămâne în vigoare. Politica noastră de securitate cu privire la TikTok rămâne neschimbată”, a declarat un purtător de cuvânt al premierului.

Acesta a explicat că deschiderea contului a fost decisă pentru a ajunge la publicul tânăr:

„Ne dorim să ajungem la oameni acolo unde se află ei”, a spus reprezentantul Guvernului, precizând că noul cont al premierului este protejat prin măsuri stricte de securitate.

Liderii lumii, adepții social media

Starmer se alătură astfel altor lideri internaționali activi pe platformă, precum președintele american Donald Trump, președintele francez Emmanuel Macron sau premierul australian Anthony Albanese.

Potrivit barometrului YouGov publicat la 1 decembrie, doar 15% dintre britanici se declară mulțumiți de activitatea lui Keir Starmer ca premier, în timp ce 76% sunt nemulțumiți.

Premierul Ilie Bolojan, prezent și el pe TikTok

Platforma a atras oameni politici și lideri de pe tot globul. Ilie Bolojan, prim-ministrul român, este prezent și el pe TikTok, cu mult înaintea premierului britanic, având aproape 40.000 de urmăritori și peste 358.000 de aprecieri la videoclipurile sale.

În ultima sa postare, publicată pe 1 decembrie, Bolojan a urat la mulți ani de Ziua Națională.