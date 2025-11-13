Noi imagini cu președintele rus Vladimir Putin, în care apare cu mâna dreaptă vizibil umflată și vene proeminente, au stârnit din nou discuții privind sănătatea sa, în special pe rețelele de socializare.

Sursa video: X / @Gerashchenko_en

Sănătatea lui Vladimir Putin, în vârstă de 72 de ani, revine în centrul atenției după apariția unor noi imagini surprinse în timpul unei vizite la un complex sportiv. Potrivit publicației La Libre Belgique, liderul de la Kremlin părea vizibil inconfortabil, iar mișcările sale erau rigide, în special la nivelul mâinii drepte.

Observatorii au remarcat că președintele rus părea să se chinuie să-și miște mâna, ceea ce a alimentat rapid un val de comentarii online, în special din partea surselor ucrainene.

„Putin are o problemă cu mâinile”, a declarat Anton Gherașcenko, fost consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei. La rândul său, jurnalistul ucrainean Dmitro Gordon a observat că „vene­le îi sunt umflate și mâna pare că doare”.

Zvonuri mai vechi despre boala lui Putin

Nu este pentru prima dată când sănătatea liderului rus ridică semne de întrebare. De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, în spațiul public au circulat numeroase teorii privind posibile afecțiuni, de la boala Parkinson și cancer, până la tratamente medicale agresive.

În ultimii ani, mai multe fotografii și înregistrări video au fost analizate în detaliu de presa internațională: urme de perfuzii pe braț, o pată întunecată pe mână sau un tremurat al piciorului în timpul unei întâlniri oficiale.

Cu toate acestea, Kremlinul nu a confirmat niciodată vreo problemă medicală, păstrând tăcerea asupra subiectului și respingând orice speculație legată de starea de sănătate a președintelui rus.