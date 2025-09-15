Kremlinul avertizează că „NATO este, de facto, în război cu Rusia”. „Nu e nevoie de vreo confirmare suplimentară”

„NATO este, de facto, în război cu Rusia”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, comentând o declarație recentă a ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, potrivit căreia NATO nu se află în război cu Rusia.

„NATO este în război cu Rusia”, a spus Peskov într-un briefing de presă. „Este evident și nu are nevoie de vreo confirmare suplimentară”, relatează TASS.

Potrivit acestuia, „NATO participă de facto la acest război” prin furnizarea de sprijin direct și indirect regimului de la Kiev.

Afirmațiile vin în contextul în care la trei zile după incidentul grav din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian NATO, secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a anunțat o mişcare de forţă: lansarea unei noi misiuni militare, „Eastern Sentry” – o mobilizare de resurse menită să întărească apărarea pe flancul estic, într-un moment în care Moscova testează din ce în ce mai des răbdarea Occidentului.

„A fost cea mai mare concentrare de drone ruseşti care a încălcat spaţiul aerian NATO până acum. Dar nu este un incident izolat”, a spus Rutte.