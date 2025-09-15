Foto Lovituri ucrainene în serie asupra infrastructurii feroviare din Rusia: Explozii și deraieri de trenuri

Surse din serviciile de informații ucrainene au confirmat că se află în spatele cel puțin a unui atacul asupra infrastructurii feroviare prin care sunt aprovizionate trupele ruse de pe frontul din Ucraina, relatează presa ucraineană. Rutele feroviare vizate servesc drept legături logistice critice pentru aprovizionarea forțelor de ocupație rusești în direcțiile Harkov și Sumî, au declarat aceste surse.

Serviciul de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU) și Forțele de Operațiuni Speciale (SOF) au efectuat sâmbătă o operațiune care a vizat linia Oriol-Kursk pe 13 septembrie, a relatat Ukrainska Pravda, citând surse din DIU.

Potrivit unei surse din serviciile ucrainene de informații, lucrătorii feroviari au descoperit mine neidentificate pe linia ferată Maloarkhangelsk-Glazunovka, astfel că o unitate de geniu din cadrul Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia) a fost trimisă la fața locului.

„În cursul unei tentative nereușite de deminare, a avut loc o explozie, ucigând doi ofițeri din Rosgvardia și provocându-i unui al treilea amputări traumatice ale ambelor picioare din cauza exploziei.”

Explozia a perturbat traficul feroviar, ducând la întârzierea a peste 15 trenuri în ambele direcții.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klicikov, a declarat că explozia a avut loc în timpul unei inspecții asupra liniei de cale ferată.

Explozia a avut loc în aceeași zi în care dronele ucrainene au lovit rafinăria Kirishinefteorgsintez de lângă Sankt Petersburg, provocând un incendiu major la una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din Rusia.

Un atac asupra infrastructurii feroviare a avut loc și în noaptea de 13 spre 14 septembrie, când s-a produs o explozie pe segmentul de linie ferată Stroganovo-Mșinskaia a rutei Sankt Petersburg-Pskov.

Drept urmare, o locomotivă a deraiat și 15 rezervoare de combustibil au fost distruse.

Sursa a menționat că operațiunile au fost efectuate în comun cu unități ale forțelor de apărare ale Ucrainei.

Aceștia au adăugat că aceste linii feroviare sunt rute logistice critice pentru aprovizionarea trupelor rusești de pe fronturile din regiunile de graniță Harkov și Sumî.

„Ca urmare a distrugerii infrastructurii feroviare pe aceste secțiuni, rușii se vor confrunta cu dificultăți logistice majore, care, la rândul lor, le vor afecta semnificativ capacitatea de a desfășura operațiuni active împotriva forțelor de apărare ale Ucrainei.”

Atacurile ucrainene cu drone au perturbat traficul feroviar în mai multe regiuni

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii feroviare rusești, provocând perturbări repetate atât ale transportului militar, cât și ale celui civil.

Pe 3 septembrie, o dronă a lovit gara Kutenikovo din regiunea Rostov, avariind sistemele electrice și determinând evacuări. 26 de trenuri de pasageri au fost întârziate.

Pe 1 septembrie, drone au lovit o substație de transformare din Kropotkin, regiunea Krasnodar, provocând un incendiu și dezactivând un important nod feroviar sudic care alimenta Crimeea ocupată.