Kremlinul acuză Franța și Marea Britanie că ar plănui să furnizeze „clandestin” Ucrainei arme nucleare

Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a transmis marți acuzații grave la adresa Franței și Marii Britanii, susținând că cele două state lucrează la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina. Potrivit SVR, această acțiune reprezintă o încălcare flagrantă a normelor internaționale privind neproliferarea nucleară, notează agenția EFE, citat de Agerpres.

„Elitele politice franceze și britanice nu sunt dispuse să accepte înfrângerea și consideră că este necesar să furnizeze Ucrainei o «armă miracol»”, se arată într-un comunicat al serviciului de spionaj rus. SVR susține că motivul ar fi că Ucraina „ar putea spera să obțină condiții mai favorabile pentru a încheia războiul dacă ar dispune de bombe atomice sau măcar de o așa-numită bombă murdară, adică o armă convențională cu elemente radioactive”.

Potrivit SVR, Franța și Marea Britanie ar lucra activ la metode de transfer clandestin a componentelor, echipamentelor și tehnologiilor necesare. Serviciul rus menționează chiar posibilitatea utilizării bombei nucleare TN-75 franceze, folosită în mod obișnuit pe racheta balistică M51.1 cu lansare de pe submarine.

„Pentru că francezii și britanicii sunt conștienți că o astfel de operațiune reprezintă o încălcare gravă a Tratatului de Neproliferare Nucleară și pune în pericol întregul sistem global de neproliferare, ei urmăresc să facă să pară că echiparea Kievului cu arme nucleare ar fi fost realizată de ucraineni înșiși”, mai afirmă SVR. În comunicat se precizează că Germania a refuzat să participe la această „aventură periculoasă”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat situația la conferința sa de presă zilnică: „Fără nicio îndoială, această informație este extrem de importantă din perspectiva amenințării pe care o reprezintă încălcarea regimului de neproliferare nucleară, mai ales în contextul conflictului armat din Europa. Este vorba despre o încălcare flagrantă a tuturor normelor și principiilor de drept internațional și vom lua cu siguranță în considerare aceste informații în cadrul negocierilor de pace aflate în desfășurare.”

Reacțiile Rusiei vin pe fondul tensiunilor crescânde din Europa de Est și a eforturilor diplomatice internaționale de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Parisul și Londra nu au făcut încă declarații oficiale referitoare la acuzațiile Kremlinului.