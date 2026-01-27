Franța se opune achiziționării rachetelor britanice Storm Shadow pentru Ucraina din împrumutul UE

Dezacordurile s-au amplificat în cadrul Uniunii Europene cu privire la utilizarea împrumutului pentru achizițiile militare ale Ucrainei, în special în ceea ce privește achiziționarea de arme în afara UE, potrivit The Telegraph.

Franța s-a opus relaxării regulilor care ar permite Ucrainei să utilizeze împrumutul UE pentru a achiziționa arme fabricate în Marea Britanie, insistând că fondurile din noul instrument financiar ar trebui cheltuite exclusiv în cadrul UE, pentru a acorda pe această cale prioritate industriei europene de apărare.

Potrivit publicației The Telegraph, care citează documente din noul plan de apărare al UE, Parisul nu a susținut o inițiativă de simplificare a achizițiilor de rachete de croazieră britanice Storm Shadow pentru Ucraina din împrumutul de 90 de miliarde de euro, o mare parte din acesta fiind destinat finanțării de arme pentru Forțele Armate Ucrainene.

Disputele din cadrul UE

Raportul arată că o coaliție formată din 11 țări ale UE a propus relaxarea restricțiilor pentru a permite Kievului să cumpere arme fabricate în Marea Britanie, dar Franța se opune, întrucât dorește ca banii să fie cheltuiți în cadrul blocului comunitar. Conform regulilor actuale, două treimi din fonduri ar trebui să meargă către producătorii europeni și ucraineni, limitând astfel achizițiile din afara UE.

Nevoile Ucrainei și disputa privind rachetele Storm Shadow

Documentele consultate de The Telegraph au indicat că Ucraina estimează că va avea nevoie de echipamente militare produse în afara UE în valoare de 24 de miliarde de euro în 2026, în mare parte pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană Patriot și interceptoare PAC-3 fabricate în SUA, în timp ce o altă necesitate cheie încă neacoperită sunt rachete cu rază lungă de acțiune.

În acest context, rachetele Storm Shadow au fost considerate o posibilă soluție, susținătorii propunerii sugerând un sistem de priorități pe patru niveluri care ar oferi Regatului Unit un loc mai sus în lanțul de achiziții dacă în acest fel ar putea satisfăcute în mod accelerat nevoile Ucrainei.

Motive politice

O sursă diplomatică a declarat că Franța a respins ideea, pledând în schimb pentru autonomia strategică a UE. Publicația britanică a menționat că Parisul conduce eforturile de diminuare a dependenței de aliați, în special de SUA, pe fondul relațiilor tensionate cu președintele Donald Trump.

Poziția Franței a atras critici în cadrul UE, statele baltice și nordice, precum și Polonia, România, Cehia și Olanda, susținând demersurile de a limita influența lui Macron în această privință. Sursa a adăugat că alte opt țări, inclusiv Germania, au favorizat o abordare mai flexibilă față de Regatul Unit, dar nu s-au alăturat oficial coaliției.

Raportul amintește că Franța nu s-a alăturat inițiativei PURL, condusă de SUA, de a furniza arme Ucrainei, deși a declarat că este pregătită să ofere sprijin prin alte mecanisme și a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale UE.

Franța plănuiește să organizeze exerciții militare Orion-26, cu o durată de aproape trei luni, la care are ar participa forțe din peste 20 de țări, faza activă fiind programată să înceapă pe 8 februarie și să dureze până la sfârșitul lunii aprilie.