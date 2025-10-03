Trump dă un ultimatum Hamas pentru a accepta planul de pace: „Se va dezlănțui iadul”

Președintele american Donald Trump a dat grupării Hamas termen până duminică pentru a accepta planul său de încetare a focului în Fâșia Gaza, altminteri „se va dezlănțui iadul”, a amenințat el.

Într-o lungă postare, vineri, pe platforma sa Truth Social, Trump a avertizat că Hamas primește „o ultimă șansă”.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, ora 18.00, ora Washingtonului, DC”, a scris el.

„Fiecare țară este de acord. Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, împotriva Hamas se va dezlănțui un IAD cum nu s-a mai văzut până acum.”

Mesajul lui Trump sale survine în contextul în care liderul militar al Hamas din Gaza s-ar fi opus planului de armistițiu propus de adminsitrația Trump și acceptat de Israel, fiind salutat și de comunitatea internațională.

Izz al-Din al-Haddad, șeful aripii militare a Hamas din Gaza, ar fi semnalat că nu este de acord cu acest plan, întrucât apreciază că acesta vizează desființarea grupării indiferent de răspunsul pe care l-ar da, a relatat BBC vineri.

Armata israeliană a anunțat zilele trecute ceea ce a descris ca fiind ultimul său avertisment adresat civililor de a evacua orașul Gaza, în contextul intensificării bombardamentelor și a ofensivei terestrei în ultimul bastion al grupării și unde s-ar afla și ostatici în viață.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că avertismentul este „ultima oportunitate” pentru locuitorii din Gaza de a pleca spre sudul Fâșiei Gaza, unde este strămutată o mare parte a populației. Cei care rămân „vor fi considerați teroriști și susținători ai teroriștilor”, a spus el.

Potrivit propunerii de pace în 20 de puncte avansate de administrația americană, Hamas ar trebui să elibereze toți ostaticii, vii și morți, în timp ce Israelul s-ar retrage treptat din enclava palestiniană.

Unii lideri politici ai Hamas din Qatar ar fi deschiși la o versiune modificată a planului, dar au o influență limitată, în măsura în care nu au control asupra ostaticilor israelieni deținuți de grupare.