Culisele discuției Zelenski-Trump: Întrevederea „nu a fost ușoară”

Președintele american Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire tensionată, vineri, că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, cel puțin nu deocamdată, au declarat pentru Axios două surse informate cu privire la discuția de după sesiunea cu presa.

Zelenski spera să plece de la Washington cu angajamente privind furnizarea de noi arme pentru Ucraina, dar l-a găsit pe Trump într-o stare de spirit complet diferită la o zi după lunga convorbire pe care a avut-o acesta cu președintele rus Vladimir Putin. Trump a fost destul clar: prioritatea sa în acest moment este diplomația, iar transferul de rachete Tomahawk nu ar fi benefic în acest scop, au dezvăluit sursele.

Potrivit uneia dintre surse, întrevederea „nu a fost ușoară”, în timp ce a doua a spus că a „mers rău”.

„Nimeni nu a țipat, dar Trump a fost dur”, potrivit primei surse.

„Trump a făcut mai multe declarații puternice în timpul întâlnirii și, în unele momente, a devenit puțin emoțional”, a declarat a doua sursă.

O discuție lungă

Întrevederea s-a încheiat abrupt după 2,5 ore. „Cred că am terminat. Să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare”, a spus Trump, referindu-se la discuțiile planificate dintre SUA și Rusia. Președintele american intenționează să se întâlnească cu Putin la Budapesta în termen de două săptămâni.

Totodată, Trump l-a informat pe Zelenski despre convorbirea pe care a avut-o joi cu Putin (la inițiativa Moscovei).

El a subliniat că actuala propunere a SUA pentru o soluționare pe cale diplomatică a conflictului este ca războiul să se încheie pe actualele linii ale frontului.

Trump a sugerat această poziție într-o postare pe Truth Social după finalul întâlnirii. Descriind întâlnirea ca fiind „interesantă” și „cordială”, el a scris că a îndemnat ambele părți că este timpul să „se oprească unde sunt”, adăugând: „Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria, să decidă Istoria!”

Trump a plecat ulterior spre Mar-a-Lago fără a mai răspunde la întrebările jurnaliștilor. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Zelenski în schimb a avut o conferință telefonică cu liderii europeni imediat după întâlnirea cu Trump. Mai mulți dintre ei s-ar fi arătat nedumeriți de aparenta schimbare de opinie a lui Trump, a declarat o sursă care a participat la apel.

La scurt timp după aceea, aceștia au început să transmită declarații coordonate de susținere pentru Ucraina, un indiciu destul de limpede clară că întâlnirea cu Trump nu a fost un succes.

Într-o conferință cu reporterii, Zelenski a confirmat că au discutat despre rachetele Tomahawk, dar a precizat că el și Trump au decis să nu discute public problema, întrucât SUA vor să evite escaladarea.

Întrebat dacă se simte optimist în privința rachetelor Tomahawk în viitor, Zelenski a spus: „Sunt realist”.

În realitate, au declarat sursele, Zelenski a insistat mult asupra rachetelor Tomahawk, dar Trump s-a opu și nu a dat dovadă de flexibilitate în această privință.

Ce e de așteptat în continuare

În cadrul convorbirii între Zelenski și liderii europeni, prim-ministrul britanic Keir Starmer a propus o colaborare cu SUA în vederea elaborării un plan de pace pentru Ucraina, pe modelul planului în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza, a declarat sursa familiarizată cu apelul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus o convorbire urgentă între consilierii europeni pe probleme de securitate națională în weekend.

Prioritatea lui Zelenski la Washington a fost să obțină angajamente din partea lui Trump în ceea ce privește rachetele Tomahawk, dar și a unei variate sisteme de arme pe care Ucraina dorește să le obțină, a declarat șeful său de cabinet pentru Axios înainte de întâlnire.

Trump nu și-a luat astfel de angajamente vineri în timpul discuției cu Zelenski.