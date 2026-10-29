Kaja Kallas, după atacul rusesc asupra gării din Dnipro, soldat cu cel puțin 14 morți: „Moscova nu este interesată de pace”

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat atacul rusesc asupra unei gări din orașul ucrainean Dnipro, în urma căruia cel puțin 14 persoane au murit. Aceasta a cerut tragerea la răspundere a Rusiei și consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina.

Kaja Kallas. Foto: Profimedia

„Atacul mortal lansat de Rusia împotriva gării din Dnipro reprezintă o nouă agresiune brutală împotriva civililor ucraineni. Acesta arată clar că Moscova nu este interesată de pace”, a scris Kaja Kallas pe rețeaua X.

Șefa diplomației europene a anunțat că va aduce subiectul în discuție la summitul Uniunea Europeană–Canada, desfășurat la Montreal, precum și la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, programată la Atlanta.

„Voi face apel la partenerii noștri să consolideze și mai mult sprijinul nostru acordat Ucrainei și să promoveze mecanismele de tragere la răspundere”, a transmis Kallas.

UE susține mecanisme pentru despăgubirea victimelor

Printre instrumentele menționate de oficialul european se numără viitorul tribunal special pentru Ucraina, destinat judecării invaziei ruse, și Comisia Internațională pentru Reclamații, mecanism creat în cadrul Consiliului Europei pentru înregistrarea cererilor de despăgubiri legate de război.

Atacul asupra gării din Dnipro nu a fost singurul incident soldat cu victime civile. Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre evenimente, atacurile rusești au ucis joi civili și în Cernihov, în nordul Ucrainei, în Kremenciuk, în centrul țării, și în regiunea Zaporojie.

Antonio Costa: UE va continua să sprijine Ucraina

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat atacurile, descriindu-le drept „încă o serie de atacuri rusești crude și devastatoare împotriva civililor din Ucraina”.

„UE va continua să intensifice presiunea asupra Rusiei și să sprijine Ucraina până la obținerea unei păci juste și durabile. Facem apel la toți partenerii noștri internaționali să facă același lucru”, a transmis Costa pe X.

Tren de călători lovit de o dronă rusească într-o gară din Ucraina

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un tren de pasageri aflat în gara din Dnipro, în unul dintre cele mai grave atacuri asupra infrastructurii feroviare ucrainene din ultimele luni. Oficialii de la Kiev susțin că ținta a fost o zonă aglomerată cu civili și califică incidentul drept un atac deliberat.

Informația a fost semnalată inițial de fostul consilier al Ministerului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko, care a afirmat că o dronă rusească a lovit un tren aflat în apropierea gării centrale din Dnipro. Potrivit Reuters, drona a lovit un peron unde se afla un tren care urma să plece spre Zaporojie, în momentul în care în zonă se aflau numeroși pasageri.