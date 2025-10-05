Rusia nu are resurse militare şi economice să atace ţări NATO. O lovitură nucleară este exclusă

Prea mari temerile în ţările NATO asupra capacităţii Rusiei de a ataca NATO. Până şi Viktor Orban, un prieten al ruşilor, declară: „dacă Rusia ar fi avut puterea să învingă Ucraina rapid („într-o singură lovitură”), ar fi făcut-o deja. NATO este mult mai puternică decât Rusia.”

Cei trei ani şi jumătate de război cu Ucraina au distrus probabil jumătate din capacităţile militare ale Rusiei, au murit sau au fost răniţi aproape un milion de soldaţi ruşi, iar economia Rusiei este într-un aşa hal, încât din „benzinarul” lumii a ajuns să nu mai aibă benzină pentru proprii cetăţeni. Aproape 30-40% din producţia de ţiţei a Rusiei a fost anihilată de dronele ucrainiene. Trump şi-a schimbat şi el opinia, acum spune că Ucraina ar putea recupera toate teritoriile ocupate de ruşi, 20% din suprafaţa Ucrainei.

Iată şi comparaţii numerice între forţele armate ale NATO şi Rusiei

Indicator

NATO (toate statele membre)

Rusia

Soldați activi

~3,44 milioane

~1,32 milioane

Rezerve totale

~5,8 milioane (inclusiv paramilitari)

~2,7 milioane

Avioane

~22.377

~4.957

Nave de război

~1.143

~419

Tancuri

~11.495

~5.750

Buget apărare (2024)

~1,47 trilioane USD

~145–157 miliarde USD (13–13,5 trilioane ruble)

Arsenal nuclear (total coaliție UŞ/UK/Franța vs Rusia)

5.559 focoase

5.580 focoase

Sursa

Cu ajutorul NATO, al ţărilor din vestul Europei, Canadei, Americii, ajutor constând în informaţii, armament, muniţie, tehnologie, bani, Ucraina este în stare să învingă singura Rusia, fără intervenţia efectivă a trupelor NATO.

Ameninţarea nucleară a ruşilor

Toate ameninţările produse de Medvedev, Putin şi propagandiştii de la tv-uri rusești sunt doar aberaţii pentru populaţia rusă. „Vom da un răspuns decisiv”, „vor vedea ceva ce n-au mai văzut”, „vom scufunda Marea Britanie”, şi alte asemenea care nu mai sperie pe nimeni în occident şi în NATO.

Ruşii vor să sugereze că vor trece la lovituri nucleare. Dar nu spun că şi NATO are arme nucleare, poate mai puternice şi mai eficace în comparativ cu ale ruşilor.

Recenta lovitură a Statelor Unite în Iran, cu avioane invizibile B 52, care au anihilat unităţile de îmbogăţire a uraniului, stau dovadă de cum s-ar derula ostilităţile în caz de atac nuclear din partea Rusiei.

Toate sursele de informaţii ale NATO şi Americii, sateliţii de informaţii, stau cu „ochii” pe mişcările ruşilor legate de lansări de rachete nucleare. Plus scuturi de protecţie, de tipul celui de la Deveselu. NATO a avut timp să-şi facă planuri, de circa 4000 de pagini, de cum să procedeze în fiecare situaţie în parte. Când astfel de lansări ruseşti ar deveni iminente, NATO ar da o lovitură mortală forţelor militare ruseşti, cu rachete, avioane invizibile, serviciile de informaţii, astfel încât ar paraliza centrele de comandă, de comunicaţii şi depozitele de armament ruseşti, inclusiv cele de ogive nucleare.

Apoi, un război nuclear extins ar aduce daune irecuperabile întregii omeniri, inclusiv ruşilor. Nu este clar dacă persoanele din lanţul de decizie al lansării de arme nucleare ar asculta de Putin, sacrificându-şi familiile, rudele şi apropiaţii.

Am văzut ce s-a întâmplat la Cernobîl, care a fost o joacă de copii, comparativ cu ce ar urma în cazul unui război nuclear.

Putin ar fi folosit de mult arme nucleare tactice în Ucraina, dacă n-ar fi ştiut urmările. Posibil ca în convorbirile informale, secrete, cu reprezentanţi NATO, i s-a transmis că folosirea armelor nucleare este linia roşie, peste care dacă trece va fi lovit cu acelaşi tip de arme. Dacă a acceptat să piardă un milion de soldaţi, alt milion de ruşi s-a refugiat în străinătate, cu bani cu tot, acum are economia la pământ pentru că nu mai vin bani din exportul de produse petroliere, și n-a folosit arme nucleare, este clar ca nu le va folosi nici in continuare.

Evenimentele politice şi electorale din România şi Republica Moldova i-au arătat lui Putin că nu mai contează în ochii populaţiei din aceste ţări, nici măcar frica de un război nu mai există.

Putin a pierdut, şi Rusia este într-o stare mai proastă comparativ cu februarie 2022, declanşarea „operaţiunii speciale”. Atunci Putin reclama faptul că NATO vrea să ajungă la porţile Rusiei, de aceea a declanşat „operaţiunea”. Acum Suedia şi Finlanda au intrat în NATO, iar Marea Baltica a devenit un lac NATO. Ţările vestice se înarmează masiv, alocă sume imense de bani perfecţionării capabilităţilor lor militare, aşa încât Rusia să uite de visele de atac imperialist asupra unor teritorii NATO.

Sancţiunile economice şi izolarea comercială şi financiară a Rusiei a dus la prăbuşirea economică a ţării, 250 de miliarde de dolari ai Rusiei sunt blocaţi în bănci occidentale, armata sa nu are resursele tehnologice necesare continuării conflictului, iar reconstrucţia post război înseamnă sume colosale, inclusiv obligaţiile de a repara ce a distrus în Ucraina. Teritoriile ucrainiene ocupate de ruşi sunt în ruină, acoperite de moloz, nu valorează nimic, iar reconstrucţia lor ar însemna alte sume colosale pe care Rusia nu are de unde să le producă, în lipsa cumpărătorilor bogăţiilor sale naturale.

Aşa se face că Putin a căzut în propria capcană şi puțina gândire strategică. Nu a anticipat că lumea liberă şi civilizată va sări în apărarea Ucrainei, aşa încât toată „operaţiunea specială” se va dovedi un fiasco.

Este o chestiune de câteva luni până când economia Rusiei nu va mai putea furniza banii şi materialele necesare continuării războiului cu Ucraina.