Doi români au fost arestați în Spania când se pregăteau să jefuiască un bancomat prin metoda „bucla libaneză”

Doi români au pus în aplicare „bucla libaneză”, o nouă tehnică folosită de hoți. Ei au fost prinși în timpul jafului, în Spania.

Poliția a arestat în Alicante doi bărbați români cu vârstele de 25 și 49 de ani, după ce au fost surprinși „în flagrant” în timp ce încercau să fure bani dintr-un bancomat din zona centrală a orașului, folosind tehnica „bucla libaneză”. Cei arestați au fost acuzați de fraudă și daune materiale, scrie Informacion.

Intervenția poliției a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în Alicante. O persoană a sunat la numărul de urgență 091 și a semnalat prezența a doi bărbați care manipulau bancomatul unei bănci situate pe o stradă centrală a orașului.

Agenții care s-au deplasat la fața locului au văzut în apropiere doi bărbați care corespundeau descrierilor furnizate de martori, așa că i-au supravegheat discret și au observat cum se îndreptau spre o sucursală bancară situată la câteva sute de metri de cea anterioară, unde au fost văzuți manipulând bancomatul.

Echipa de polițiști postată în apropierea băncii a observat cum unul dintre bărbați, cu ceea ce părea a fi o șurubelniță, a început să manipuleze placa situată în partea inferioară a bancomatului, în timp ce celălalt bărbat încerca să-l acopere pentru a nu fi descoperit.

Încercare de fugă

În fața evidenței, agenții au decis să se apropie de ei pentru a-i identifica. Cu toate acestea, suspecții au observat prezența poliției și au încercat să fugă în direcții opuse, astfel încât agenții au solicitat colaborarea altor echipaje de poliție și cei doi bărbați au fost în cele din urmă prinși.

Agenții au verificat starea bancomatelor băncilor din zonă, observând că două dintre ele aveau manipulate plăcile metalice prin care se extrage banii cash, motiv pentru care i-aau arestat cei doi bărbați pentru infracțiuni de fraudă și daune.

În timpul percheziției efectuate asupra celor doi, agenții au găsit printre bunurile lor o șurubelniță cu vârf plat parțial îndoită și diverse folii de plastic care erau folosite pentru a comite jafuri la bancomate prin tehnica „bucla libaneză”.

După finalizarea procedurilor, cei arestați au fost puși la dispoziția instanței de gardă din Alicante.

O tehnică veche de furt

Tehnica „bucla libaneză” era utilizată în mod masiv în urmă cu câțiva ani și constă în manipularea fantei unui bancomat în zona de extragere a banilor, reușind, prin introducerea foilor menționate, ca banii cash să rămână reținuți atunci când un utilizator dorește să îi retragă. Odată ce acest lucru se produce și profitând de distragerea atenției sau renunțarea utilizării bancomatului, unul dintre autori se apropie și colectează banii reținuți și îi sustrage.

De asemenea, bancomatul rămâne inutilizabil până la repararea sa. Această practică se realizează de obicei pe timp de noapte, când se garantează că instituțiile bancare sunt închise.

O altă modalitate este de a se apropria de cardurile ale căror titulari cred că au fost reținute de bancomat, când în realitate sunt blocate cu un dispozitiv instalat de escroci.