search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Doi români au fost arestați în Spania când se pregăteau să jefuiască un bancomat prin metoda „bucla libaneză”

0
0
Publicat:

Doi români au pus în aplicare „bucla libaneză”, o nouă tehnică folosită de hoți. Ei au fost prinși în timpul jafului, în Spania.

Bancomat FOTO: Pexels
Bancomat FOTO: Pexels

Poliția a arestat în Alicante doi bărbați români cu vârstele de 25 și 49 de ani, după ce au fost surprinși „în flagrant” în timp ce încercau să fure bani dintr-un bancomat din zona centrală a orașului, folosind tehnica „bucla libaneză”. Cei arestați au fost acuzați de fraudă și daune materiale, scrie Informacion.

Intervenția poliției a avut loc în noaptea de 8 noiembrie, în Alicante. O persoană a sunat la numărul de urgență 091 și a semnalat prezența a doi bărbați care manipulau bancomatul unei bănci situate pe o stradă centrală a orașului.

Agenții care s-au deplasat la fața locului au văzut în apropiere doi bărbați care corespundeau descrierilor furnizate de martori, așa că i-au supravegheat discret și au observat cum se îndreptau spre o sucursală bancară situată la câteva sute de metri de cea anterioară, unde au fost văzuți manipulând bancomatul.

Echipa de polițiști postată în apropierea băncii a observat cum unul dintre bărbați, cu ceea ce părea a fi o șurubelniță, a început să manipuleze placa situată în partea inferioară a bancomatului, în timp ce celălalt bărbat încerca să-l acopere pentru a nu fi descoperit.

Încercare de fugă

În fața evidenței, agenții au decis să se apropie de ei pentru a-i identifica. Cu toate acestea, suspecții au observat prezența poliției și au încercat să fugă în direcții opuse, astfel încât agenții au solicitat colaborarea altor echipaje de poliție și cei doi bărbați au fost în cele din urmă prinși.

Agenții au verificat starea bancomatelor băncilor din zonă, observând că două dintre ele aveau manipulate plăcile metalice prin care se extrage banii cash, motiv pentru care i-aau arestat cei doi bărbați pentru infracțiuni de fraudă și daune.

În timpul percheziției efectuate asupra celor doi, agenții au găsit printre bunurile lor o șurubelniță cu vârf plat parțial îndoită și diverse folii de plastic care erau folosite pentru a comite jafuri la bancomate prin tehnica „bucla libaneză”.

După finalizarea procedurilor, cei arestați au fost puși la dispoziția instanței de gardă din Alicante.

O tehnică veche de furt

Tehnica „bucla libaneză” era utilizată în mod masiv în urmă cu câțiva ani și constă în manipularea fantei unui bancomat în zona de extragere a banilor, reușind, prin introducerea foilor menționate, ca banii cash să rămână reținuți atunci când un utilizator dorește să îi retragă. Odată ce acest lucru se produce și profitând de distragerea atenției sau renunțarea utilizării bancomatului, unul dintre autori se apropie și colectează banii reținuți și îi sustrage.

De asemenea, bancomatul rămâne inutilizabil până la repararea sa. Această practică se realizează de obicei pe timp de noapte, când se garantează că instituțiile bancare sunt închise.

O altă modalitate este de a se apropria de cardurile ale căror titulari cred că au fost reținute de bancomat, când în realitate sunt blocate cu un dispozitiv instalat de escroci.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
gandul.ro
image
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Când are prioritate pietonul pe trecerea de pietoni și când nu? Codul Rutier explică clar situațiile
playtech.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!