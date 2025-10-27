search
Luni, 27 Octombrie 2025
Înșelat grosolan pe Vinted. Ce a primit un utilizator în locul unui iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei: „Măi, vere, ce e asta?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a relatat experiența sa nefericită, în urma căreia și-a dat seama că a primit „o țeapă” în locul unui iPhone pe care l-a negociat la 2800 de lei.

Multe persoane care plasează comenzi online realizează că au fost păcălite. FOTO Shutterstock
Multe persoane care plasează comenzi online realizează că au fost păcălite. FOTO Shutterstock

Păgubitul a explicat, pe Reddit.com, cum a ajuns să ia „cea mai bine gândită țeapă pe VINTED”.

„Am vrut să achiziționez un telefon, prin urmare, am zis să dau o geană şi pe VINTED, unde am găsit un iPhone 16 Pro Max la 3.000 RON, l-am negociat la 2.800 şi nu am mai stat pe gânduri, am plătit şi l-am așteptat”, a detaliat acesta.  

Tepele de 2800 furati de Vinted, sunt la complet alt nivel 🥹 byu/Ill_Alternative_8513 inRoumanie

„Măi, vere, ce e asta?"

A primit un pachet, însă ceea ce era înăuntru părea mai degrabă o glumă: fotografia telefonului pe care îl aștepta:

„Bun... vine ziua în care ridic coletul, șoc și groază, ce credeți că era în colet? Cutia telefonului şi o poză color cu un iPhone16 Pro Max. Îmi dau două palme și zic în minte «Măi, vere, ce e asta?»...Plec supărat spre casă, contactez echipa VINTED că am primit o poză scoasă la imprimantă cu telefonul în loc de telefonul fizic și după câteva ore de așteptat bune... răspunsul este «Produsul este exact ceea ce ați comandat». Nedumerit, întreb din nou... «Am comandat un telefon, am primit o poză color scoasă la imprimantă... Vi se pare că am primit ce am comandat?»".

Pagubitul a plasat online comanda și a realizat abia târziu că a fost păcălit. FOTO Shutterstock
Pagubitul a plasat online comanda și a realizat abia târziu că a fost păcălit. FOTO Shutterstock

„Eu nu mai primesc nici un leu înapoi”

Păgubitul s-a lămurit repede că a fost vorba de o înșelătorie și a înțeles și cum a funcționat escrocheria căreia i-a căzut victimă:

„lar de aici, oameni buni... am fost îndrumat să citesc descrierea... care, ce credeţi? Arăta în felul următor: iPhone 16 Pro Max 512GB, 5G, Black Titanium, deblocat în orice reţea. CE CUMPĂRAŢI? (poză printată cu acesta):

•    Model iPhone 16 Pro Max

•     512 GB

•    Condiţie: Nou

•    Vine cu: Cutie originală

Acum, la o privire mai amănunţită... datorită faptului că în paranteză scria clar «POZĂ PRINTATĂ CU ACESTA»... eu nu mai primesc nici un leu înapoi. Aşa că, ţie, că poate eşti pe aici, cel ce mi-ai dat ţeapă (şi sigur nu doar mie), să îţi dea Dumnezeu după suflet. MARE GRIJĂ LA ŢEPE!”

Înșelătoriile online au luat amploare în ultimii ani.

Amintim că un bărbat din Rimini (Italia) a vrut să-și transforme terasa într-un loc de relaxare cu ajutorul unei căzi cu hidromasaj cumpărate online. În schimb, visul său s-a transformat într-un coșmar: banii au dispărut, iar produsul nu a ajuns niciodată la el. În spatele ofertei se aflau un român și un italian, iar întreaga poveste s-a încheiat în sala de judecată

O escrocherie în numele Aeroportului Otopeni care circula anul trecut în mediul online le „oferea” amatorilor de chilipiruri posibilitatea de cumpăra bagaje uitate sau pierdute la mai puțin de 10 lei. Instituția i-a avertizat pe cei interesați că la mijloc este o înșelătorie.

