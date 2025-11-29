Video Italia vrea să lanseze „Cupola Michelangelo”, un scut bazat pe AI care va apăra infrastructura europeană de rachete hipersonice și drone

Compania italiană de apărare Leonardo a prezentat un nou proiect ambițios: „Cupola Michelangelo”, un scut de protecție alimentat de inteligență artificială, conceput pentru a apăra orașele europene și infrastructura critică în fața amenințărilor moderne, de la rachete hipersonice până la atacuri cu drone.

Potrivit companiei, sistemul este creat pentru protejarea zonelor urbane sensibile, a infrastructurilor strategice și a activelor esențiale pentru securitatea națională și europeană, potrivit Euronews.

„Prin Michelangelo, Leonardo își reafirmă angajamentul de a dezvolta soluții care protejează cetățenii, instituțiile și infrastructura, combinând tehnologia avansată cu o viziune sistemică și cu o puternică expertiză industrială”, a declarat Roberto Cingolani, directorul general al companiei.

El subliniază că „într-o lume în care amenințările evoluează rapid și devin tot mai complexe, iar apărarea este mai costisitoare decât atacul, apărarea trebuie să inoveze, să anticipeze și să îmbrățișeze cooperarea internațională”.

Proiectul ar putea deveni operațional până la finalul lui 2029, notează CNBC.

Sistemul a fost prezentat public joi și, potrivit companiei, se diferențiază prin integrarea simultană a celor mai noi tehnologii din domeniile terestru, naval, aerian și spațial.

Cupola reunește senzori de ultimă generație, platforme de apărare cibernetică, sisteme de comandă și control, algoritmi avansați de inteligență artificială.

Acest ansamblu creează o „umbrelă de securitate” capabil să detecteze, urmărească și neutralizeze o gamă largă de amenințări: rachete hipersonice, roiuri de drone, atacuri maritime la suprafață sau subacvatice, forțe ostile terestre, inclusiv în cadrul unor atacuri coordonate de amploare.

Sistemul poate anticipa activitatea ostilă folosind senzori multipli și algoritmi predictivi, alegând automat contramăsurile cele mai eficiente.