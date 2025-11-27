„Operatorii de drone sunt vânați. O simți din prima zi”. Mărturiile piloților femei din prima linie

Pe măsură ce deficitul de soldați crește armata ucraineană apelează tot mai mult la civili pentru a prelua anumite roluri pe front, inclusiv la femei, relatează The Guardian într-un reportaj.

Numărul femeilor care se înrolează a crescut pe fondul pierderilor suferite de armata ucraineană - iar acestea și-au găsit un loc în special în unitățile de drone - nu mai puțin periculoase, dar unde deficitul de personal devine acut.

Pe măsură ce pierderile se acumulează - și se poate doar presupune că acestea sunt mari, cifrele nefiind dezvăluite Ucraina este nevoită să apeleze la civili pentru a prelua roluri care odinioară aparțineau personalului militar instruit.

În cazul unităților de drone, urgența este evidentă, astfel că instruirea este rapidă: un curs intensiv de 15 zile pentru un viitor operator de drone care poate fi trimis aproape de linia frontului.

Instructorii și comandanții de unități estimează numărul operatorilor femei de drone la câteva zeci - care sunt active pe front sau se află în pregătire avansată, în timp ce tot mai multe se alătură în fiecare lună.

De regulă operatorii de drone sunt staționați la doar câțiva kilometri de pozițiile rusești -de multe ori în bătaia artileriei, dronelor și bombelor ghidate.

The Guardian spune povestea a trei femei care au decis să se înroleze și care au devenit oameni de bază în unitățile lor.

Dașa, 37 de ani, comandant de drone pe frontul de est

Nu și-ar fi închipuit că va ajunge să se înroleze și să lupte pe front. La începutul invaziei a lucrat ca voluntară - a făcut tranziția către munca cu drone după ce tot mai mulți bărbați din regiunea ei au fost uciși sau mobilizați. „Nu era vorba dacă eram sau nu pregătită, ci despre faptul că rămăseseră puțini oameni.”

Motivația ei este simplă, insistă ei. Cei doi copii ai ei locuiesc acum în Europa și își dorește ca aceștia să se întoarcă într-o Ucraină sigură. Tatăl ei, în vârstă de 89 de ani, a supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial. Se simte apăsată de povara acelei istorii.

„Nu vreau ca ai mei copii să devină următoarea generație de copii ai războiului. Aceasta este întreaga motivația de care am nevoie.”

În prezent, se află la conducerea unei unități mixte, care operează la câțiva kilometri de linia frontului de est. Predomină epuizarea mai degrabă decât eroismul.

Nu este vorba despre femei care să demonstreze ceva”, spune ea. „Este vorba despre nevoie. Toată lumea este tensionată. Toată lumea se adaptează.”

Elisabeta, 30 de ani, pilot de dronă FPV

Prima experiență a Elisabetei în timpul războiului a fost zgomotul bombardamentelor. Orașul ei a fost bombardat în mod repetat de la invazie - săptămâni în șir a dormit pe scări și în subsoluri. „După un timp, nu te mai întrebi ce poți face”, spune ea. „Te întrebi ce este încă posibil.”

Instruirea ei în pilotarea de drone FPV a coincis cu o perioadă de pierderi mari în regiunea sa, iar mai mulți membri ai echipei sale au fost răniți în lunile care s-au scurs de la desfășurarea pe front. Dinamica din cadrul unităților s-a schimbat rapid. „Oamenilor nu le-a mai păsat dacă ești femeie”, spune ea. „Nu îi interesa decât cine este capabil să le piloteze.”

Cel greu de îndurat este stresul psihologic: orele lungi de muncă, amenințarea constantă de a fi detectată de dronele rusești și conștientizarea faptului că fiecare misiune s-ar putea sfârși cu uciderea sau pierderea cuiva cunoscut. „Nu devine mai ușor”, spune ea. „Pur și simplu te obișnuiești să efectuezi misiunea.”

Ilona, 24 de ani, stagiară la o școală de done de lângă Kiev

Ilona s-a înscris la o școală de drone accesibilă civililor după luni întregi în care a văzut cum se intensifică atacurile aeriene rusești în preajma locuinței sale.

Nu avea experiență militară și nici încredere în abilitățile sale. „Credeam că dronele sunt pentru profesioniști”, spune ea. „Oameni care au crescut cu tehnologia. Credeam că nu e pentru mine.”

Centrul de instruire se află într-o locație discretă, și se mută atunci când începe să devină o țintă. Recruții acceptă acest lucru ca parte a rutinei. „Înțelegi foarte repede că operatorii de drone sunt vânați”, spune ea. „Simți asta din prima zi.”

Dar dacă pericolul poate fi intimidant, pe de altă parte este impresionat cât de mulți civili doresc să se alăture. Sute de oameni – mulți dintre ei civili – se înscriu lunar pe listele de așteptare pentru instruire. „Atât de mulți bărbați de vârsta mea au pierit”, spune ea. „Cineva trebuie să le ia locul.”