search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

„Operatorii de drone sunt vânați. O simți din prima zi”. Mărturiile piloților femei din prima linie

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pe măsură ce deficitul de soldați crește armata ucraineană apelează tot mai mult la civili pentru a prelua anumite roluri pe front, inclusiv la femei, relatează The Guardian într-un reportaj.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Numărul femeilor care se înrolează a crescut pe fondul pierderilor suferite de armata ucraineană - iar acestea și-au găsit un loc în special în unitățile de drone - nu mai puțin periculoase, dar unde deficitul de personal devine acut.

Pe măsură ce pierderile se acumulează - și se poate doar presupune că acestea sunt mari, cifrele nefiind dezvăluite Ucraina este nevoită să apeleze la civili pentru a prelua roluri care odinioară aparțineau personalului militar instruit.

În cazul unităților de drone, urgența este evidentă, astfel că instruirea este rapidă: un curs intensiv de 15 zile pentru un viitor operator de drone care poate fi trimis aproape de linia frontului.

Instructorii și comandanții de unități estimează numărul operatorilor femei de drone la câteva zeci - care sunt active pe front sau se află în pregătire avansată, în timp ce tot mai multe se alătură în fiecare lună.

De regulă operatorii de drone sunt staționați la doar câțiva kilometri de pozițiile rusești -de multe ori în bătaia artileriei, dronelor și bombelor ghidate.

The Guardian spune povestea a trei femei care au decis să se înroleze și care au devenit oameni de bază în unitățile lor.

Dașa, 37 de ani, comandant de drone pe frontul de est

Nu și-ar fi închipuit că va ajunge să se înroleze și să lupte pe front. La începutul invaziei a lucrat ca voluntară - a făcut tranziția către munca cu drone după ce tot mai mulți bărbați din regiunea ei au fost uciși sau mobilizați. „Nu era vorba dacă eram sau nu pregătită, ci despre faptul că rămăseseră puțini oameni.”

Motivația ei este simplă, insistă ei. Cei doi copii ai ei locuiesc acum în Europa și își dorește ca aceștia să se întoarcă într-o Ucraină sigură. Tatăl ei, în vârstă de 89 de ani, a supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial. Se simte apăsată de povara acelei istorii.

„Nu vreau ca ai mei copii să devină următoarea generație de copii ai războiului. Aceasta este întreaga motivația de care am nevoie.”

În prezent, se află la conducerea unei unități mixte, care operează la câțiva kilometri de linia frontului de est. Predomină epuizarea mai degrabă decât eroismul. 

Nu este vorba despre femei care să demonstreze ceva”, spune ea. „Este vorba despre nevoie. Toată lumea este tensionată. Toată lumea se adaptează.”

Elisabeta, 30 de ani, pilot de dronă FPV

Prima experiență a Elisabetei în timpul războiului a fost zgomotul bombardamentelor. Orașul ei a fost bombardat în mod repetat de la invazie - săptămâni în șir a dormit pe scări și în subsoluri. „După un timp, nu te mai întrebi ce poți face”, spune ea. „Te întrebi ce este încă posibil.”

Instruirea ei în pilotarea de drone FPV a coincis cu o perioadă de pierderi mari în regiunea sa, iar mai mulți membri ai echipei sale au fost răniți în  lunile care s-au scurs de la desfășurarea pe front. Dinamica din cadrul unităților s-a schimbat rapid. „Oamenilor nu le-a mai păsat dacă ești femeie”, spune ea. „Nu îi interesa decât cine este capabil să le piloteze.”

Cel greu de îndurat este stresul psihologic: orele lungi de muncă, amenințarea constantă de a fi detectată de dronele rusești și conștientizarea faptului că fiecare misiune s-ar putea sfârși cu uciderea sau pierderea cuiva cunoscut. „Nu devine mai ușor”, spune ea. „Pur și simplu te obișnuiești să efectuezi misiunea.”

Ilona, 24 de ani, stagiară la o școală de done de lângă Kiev

Ilona s-a înscris la o școală de drone accesibilă civililor după luni întregi în care a văzut cum se intensifică atacurile aeriene rusești în preajma locuinței sale.

Nu avea experiență militară și nici încredere în abilitățile sale. „Credeam că dronele sunt pentru profesioniști”, spune ea. „Oameni care au crescut cu tehnologia. Credeam că nu e pentru mine.”

Centrul de instruire se află într-o locație discretă, și se mută atunci când începe să devină o țintă. Recruții acceptă acest lucru ca parte a rutinei. „Înțelegi foarte repede că operatorii de drone sunt vânați”, spune ea. „Simți asta din prima zi.”

Dar dacă pericolul poate fi intimidant, pe de altă parte este impresionat cât de mulți civili doresc să se alăture. Sute de oameni – mulți dintre ei civili – se înscriu lunar pe listele de așteptare pentru instruire. „Atât de mulți bărbați de vârsta mea au pierit”, spune ea. „Cineva trebuie să le ia locul.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
gandul.ro
image
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
mediafax.ro
image
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
"450.000 km pe calculator şi 140.000 în bord". Cum afli dacă e dat kilometrajul înapoi la maşini
observatornews.ro
image
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cât costă un brad natural până în 1,8 metri la Dedeman, Bricodepot sau Leroy Merlin: preţurile au crescut
playtech.ro
image
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 280 sunt dispărute în Hong Kong! Pompierii se luptă în continuare cu flăcările
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Ionuț Moșteanu, prins cu minciuna! Studii fake. Facultatea de unde spunea că are diploma neagă că acesta i-ar fi fost student
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului