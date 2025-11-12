search
Italia introduce o taxă pentru coletele de mică valoare din afara UE, în special din China, „pentru a opri agresiunea non-europeană care invadează piaţa”

0
0
Publicat:

Guvernul italian pregătește taxe pentru coletele poştale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China, ca parte a unui plan de protejare a industriei modei de importurile ieftine.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârşitul acestui an”, a anunţat ministrul Industriei, Adolfo Urso, precizând că taxa va viza trimiterile cu o valoare sub 150 de euro.

Iniţiativa este în linie cu o propunere discutată la nivelul Uniunii Europene, care prevede aplicarea unei taxe similare pentru toate statele membre. Ministrul economiei, Giancarlo Giorgetti, a cerut ca această taxă europeană să fie implementată mai devreme – în 2026, şi nu în 2028, cum este prevăzut în prezent.

„Avem nevoie de reguli europene ferme şi rapide pentru a opri agresiunea non-europeană care ne invadează piaţa cu produse ieftine şi nereglementate”, a spus Giorgetti într-o declaraţie.

Potrivit datelor Comisiei Europene, autorităţile vamale din UE au procesat în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare cumpărate online, dintre care 91% proveneau din China, dublu faţă de 2023.

Măsura Italiei urmează să fie inclusă ca amendament la bugetul pe anul viitor, în următoarele săptămâni. Federaţia italiană a modei, Federazione Moda Italia–Confcommercio, a salutat decizia, considerând-o „un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”.

Apreciem intenţia guvernului de a aborda, prin această lege bugetară, impactul economic şi ecologic generat de moda ultra-rapidă, care drenează resurse importante din economia şi bugetul statului”, a transmis federaţia într-un comunicat.

