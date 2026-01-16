Ironii în Olanda, după decizia de a trimite un singur ofițer în Groenlanda: va avea lenjerie intimă termică

Guvernul olandez va trimite un ofițer naval în Groenlanda pentru o misiune de recunoaștere, a declarat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans. Decizia guvernului a stârnit un val de ironii.

Comentarii sarcastice spun pe Reddit că un soldat e suficient pentru «salvarea Europei» sau că olandezii trimit acolo „un erou singuratic” să facă față oricărui scenariu.

„Nu e rău, asta ar fi cam jumătate din armata noastră”, „Putem spune că avem cea mai mare contribuție per cap de locuitor”, sunt câteva dintre comentarii.

Ministrul Brekelmans a precizat pe X că un rol mai amplu al NATO în exercițiul Arctic Sentry ar putea fi următorul pas, scrie NL Times.

„Vor avea loc discuții suplimentare în cadrul NATO, iar Guvernul susține acest lucru”, a adăugat el.

„Misiunea de recunoaștere are scopul de a identifica posibilități pentru un exercițiu arctic comun. Rezultatele vor ghida planificarea și organizarea detaliată a exercițiului.”

Decizia ministrului olandez al Apărării de a trimite o forță de intervenție alcătuită dintr-un singur om a fost întâmpinată cu ironie în Olanda, mai ales că ministrul a dat asigurări că ofițerul detașat va avea lenjerie intimă termică, dar și că Olanda vrea să transmită un mesaj clar Washingtonului: „Până aici și nu mai departe!”.

Germania, Norvegia, Suedia și Franța au declarat anterior că vor trimite trupe pe insula daneză, pe care președintele Donald Trump a sugerat că ar trebui să fie sub control american.

Propunerea a generat tensiuni semnificative în cadrul NATO. Danemarca consideră că controlul american asupra Groenlandei reprezintă o amenințare pentru alianța Atlanticului de Nord, în timp ce premierul Groenlandei a afirmat că dorește să rămână sub suveranitatea daneză.

Întâlnirile de miercuri de la Washington între oficialii danezi și cei americani nu au dus la un acord.

La conferința de presă prilejuită de eveniment, ziariștii olandezi l-au întrebat pe ministrul Brekelmans dacă un singur om nu este cumva prea puțin pentru a ajuta Groenlanda într-o eventuală invazie americană.

Brekelmans a răspuns: „Poate, dar trebuie să menținem un echilibru. Dacă trimitem doi soldați sau chiar trei, acest lucru ar putea fi perceput la Pentagon drept un act de agresiune.

Trimiterea a mai mult de un soldat ar putea provoca o escaladare masivă a conflictului. Totul trebuie să rămână proporțional. Nu trebuie să jignim inamicul”, a spus acesta, citat de nieuwspaal.nl.