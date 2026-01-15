Premierul Poloniei avertizează: o intervenție a SUA în Groenlanda ar însemna „sfârșitul lumii așa cum o știm”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că orice tentativă de intervenție a Statelor Unite în Groenlanda ar avea consecințe politice devastatoare pentru NATO și pentru echilibrul de securitate european. Varșovia nu va trimite trupe în Groenlanda, în pofida unei noi misiuni europene menite să consolideze securitatea în regiunea arctică, a precizat liderul polonez.

Polonia își concentrează resursele pe întărirea flancului estic al NATO, într-un context marcat de o Rusie tot mai agresivă, care își continuă atacurile asupra Ucrainei. Potrivit The Guardian, Varșovia investește sume considerabile în apărare, considerând că amenințarea imediată vine dinspre Est.

Cu toate acestea, Donald Tusk a subliniat că va face „tot ce este posibil” pentru menținerea unității europene în sprijinul Danemarcei și al Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Copenhagăi.

„O tentativă de a prelua, fie și parțial, teritoriul unui stat membru NATO de către un alt stat membru NATO ar reprezenta o catastrofă politică și ar însemna sfârșitul lumii așa cum o știm”, a declarat premierul polonez, într-un mesaj cu accente grave.

Declarațiile vin în contextul în care fostul președinte american Donald Trump a reluat ideea potrivit căreia Groenlanda ar fi esențială pentru securitatea Statelor Unite. Trump a susținut că Washingtonul are nevoie de control asupra insulei pentru a construi un sistem de apărare antirachetă, denumit „Golden Dome”.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a afirmat că NATO ar trebui să conducă procesul prin care SUA ar obține controlul asupra Groenlandei, avertizând că, în lipsa unei astfel de mișcări, „Rusia și China vor face acest lucru”.

Tusk: Rusia a respins planul de pace al SUA, nu Zelenski

Într-un mesaj separat, Donald Tusk a respins acuzațiile formulate de Donald Trump la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora Kievul ar fi blocat un posibil acord de pace.

„Rusia, nu Zelenski, a respins planul de pace pregătit de Statele Unite. Singurul răspuns al Moscovei a fost continuarea bombardamentelor cu rachete asupra orașelor ucrainene”, a scris premierul polonez pe platforma X, joi, 15 ianuarie.

În opinia sa, singura opțiune realistă rămâne creșterea presiunii asupra Kremlinului. „De aceea, singura soluție este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Și cu toții știm acest lucru”, a conchis Donald Tusk.