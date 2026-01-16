Gluma care a stârnit furie la Reykjavik. Noul ambasador american, acuzat că a jignit Islanda după ce a numit-o „al 52-lea stat”

Mii de islandezi au semnat o petiție prin care își exprimă indignarea după ce Billy Long, nominalizat de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA în Islanda, ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină „al 52-lea stat” american.

Miercuri, cu doar câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu reprezentanți ai SUA, în încercarea de a-l descuraja pe Trump să își pună în practică amenințările de a prelua insula arctică, Politico a scris că a aflat despre „speculații” legate de o altă insulă din nord, relatează.

„Am auzit că fostul congresman Billy Long, nominalizat de Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară cu membri [ai Congresului] că Islanda va fi al 52-lea stat și el va fi guvernator”, a notat Politico în buletinul său informativ de dimineață.

Reacția autorităților islandeze

La Reykjavík, reacția a fost rapidă. Într-o declarație pentru The Guardian, Ministerul de Externe al Islandei a anunțat că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea presupuselor comentarii”, a transmis instituția.

În paralel, a fost lansată o petiție prin care ministrului de externe, Katrín Gunnarsdóttir, i se cere să îl respingă pe Long ca ambasador. Autorii petiției au scris: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ca ambasador în Islanda, poate au fost spuse în glumă. Totuși, ele sunt ofensatoare pentru Islanda și pentru poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna un prieten al Statelor Unite”.

În doar câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane semnaseră documentul, susținând apelul ca SUA „să nominalizeze o altă persoană care arată mai mult respect pentru Islanda și poporul islandez”.

Scuzele lui Billy Long

Tot miercuri, Long și-ar fi cerut scuze într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri care acoperă regiunea. El a spus că afirmațiile au fost făcute în glumă, într-un context în care alții glumeau despre Jeff Landry, trimisul special al SUA al lui Trump pentru Groenlanda.

„Nu a fost nimic serios în asta; eram cu niște oameni pe care nu-i mai văzusem de trei ani și făceau glume despre Jeff Landry că ar fi guvernatorul Groenlandei, iar apoi au început să glumească despre mine; și dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, a declarat Long, citat de publicație.

El a insistat că nu a fost nimic serios și că afirmația nu ar trebui luată în serios. „Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu; abia aștept să lucrez cu poporul Islandei și îmi pare rău că a fost interpretat așa. Eram cu un grup de prieteni și nu era nimic serios”, a mai spus el.

„O glumă nu prea amuzantă”

Joi, Sigmar Guðmundsson, deputat islandez din partidul centrist Liberal Reform, parte a coaliției de guvernare, a descris remarcile drept „o glumă nu prea amuzantă”, mai ales în contextul tensiunilor legate de Groenlanda.

„Nici nu încape îndoială că acest lucru este extrem de grav pentru o țară mică precum Islanda”, a declarat el pentru ziarul Morgunblaðið. „Trebuie să înțelegem că toate argumentele de securitate pe care americanii le invocă în privința Groenlandei se aplică și Islandei. Este vorba despre poziționarea acestor două insule”.

El a mai spus că declarațiile lui Long sunt un semn al creșterii lipsei de respect în SUA față de suveranitatea statelor mici. „Islandezii trebuie, de asemenea, să aibă curajul, în ciuda relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin NATO, să discute unde și cum ne sunt cel mai bine servite interesele de securitate în această lume în schimbare”.