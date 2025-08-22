Foto Imaginile dezastrului din urma incendiilor din Spania. Pompierii români intervin în comunitățile afectate de flăcări

Imaginile transmise de pompierii români aflați în Spania, pentru a ajuta autoritățile locale în lupta cu flăcările, arată amploarea dezastrului lăsat în urmă de incendiile care au mistuit totul în cale.

Zeci de pompieri români se află în Spania pentru a oferi sprijin de urgență localităților afectate de incendiile puternice

Un contingent de 51 de pompieri români acționează în prezent în regiunea Monterrei, Spania, pentru a sprijini autoritățile locale în combaterea incendiilor de vegetație care au afectat grav comunitățile din zonă.

„Un contingent de 51 de pompieri români se află în Regatul Spaniei, unde acționează alături de autoritățile locale pentru limitarea și înlăturarea efectelor provocate de incendiile de vegetație uscată.

După activitățile desfășurate în această dimineață în baza de operații, modulului național i-a fost repartizată o zonă din regiunea Monterrei, localitatea Caridad, grav afectată de flăcări, transmit reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Pompierii români depun eforturi pentru a reduce efectele incendiilor care au mistuit totul în cale

Echipajele românești se ocupă de curățarea locuințelor avariate, eliberarea căilor de acces și facilitarea operațiunilor ulterioare.

„Intervențiile echipajelor noastre se concentrează pe îndepărtarea elementelor de construcție distruse de incendii din locuințele avariate și pe eliberarea căilor de acces, pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor ulterioare și pentru a sprijini comunitatea locală să revină la normal.

Cu perseverență și dăruire, pompierii demonstrează că rămân alături de cei greu încercați, lucrând necontenit pentru a reda speranța oamenilor afectați” precizează autoritățile române.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților spaniole și în proximitatea unui modul similar din Finlanda, prin cooperare europeană și capacitatea de a răspunde unitar în fața situațiilor de urgență majore.

„Prin profesionalism și hotărâre, pompierii români confirmă încă o dată că sunt pregătiți să intervină oriunde este nevoie, pentru a proteja vieți și comunități aflate în pericol” au încheiat reprezentanții IGSU.